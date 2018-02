Buhlen um die Armen

Für wenig Geld einkaufen – aber bei wem? Blick in ein Sozialkaufhaus, hier allerdings in Düsseldorf Foto: Martin Gerten/dpa/lnw

Gebrauchte Möbel, abgelegte Kleidung: Das Geschäft mit der Armut boomt, doch der Markt hat seine Grenzen. Im nordrhein-westfälischen Neuss führt das zum Konkurrenzkampf zwischen den sozialen Verbänden. Den Grund dafür liefert die Sozialkaufhauskette Renatec, eine 100prozentige Tochterfirma der Diakonie Düsseldorf. Am 22. März will das expandierende Unternehmen in Neuss seine neunte »Fairhaus«-Filiale im Umkreis der Rheinmetropole eröffnen. Doch in der Nachbarstadt mit 155.000 Einwohnern gibt es schon ein Sozialkaufhaus, Kleiderkammern, eine Tafel. Deren Betreiber befürchten nun einen Verdrängungswettbewerb, wie die Neuß-Grevenbroicher Zeitung (NGZ) am Mittwoch berichtete.

»Sozial, ökologisch, integrativ« – so wirbt das »Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen der Diakonie Düsseldorf« für sich selbst. In seinen Kaufhäusern will es nach eigenen Angaben erwerbslose und behinderte Menschen »langfristig wieder in Arbeitsprozesse integrieren«. Bedürftigen stehe dort »ein breites Angebot an Spendenware zur Verfügung. Dies reiche von Möbeln über Haushaltswaren bis hin zu Kleidung. Die Gegenstände seien teils gebraucht, andernteils stammten sie aus Restbeständen diverser Warenhäuser.

Rotes Kreuz nicht erfreut

Keinesfalls wolle man andere Anbieter verdrängen, bekundete Christoph Havers, Geschäftsführer der Diakonie Neuss, gegenüber der NGZ. Die Neueröffnung in Neuss habe die Firma Renatec in Düsseldorf ohne Absprache mit seiner Geschäftsstelle getroffen. Für jW war er am Mittwoch nicht erreichbar. Seine Sprecherin Heike Beyer beteuerte, sie kenne sich in diesem Bereich nicht aus.

Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Neuss ist man über das Vorhaben nicht erfreut. Das DRK bedient mit seinem »Rotkreuz-Laden« den wachsenden Bedarf an Altkleidern. »Seit Jahrzehnten betreiben wir eine Kleiderkammer und haben uns vor einiger Zeit deutlich vergrößert«, sagte der örtliche Vorstandssprecher Marc Dietrich im Gespräch mit jW. Zwar sei soziales Engagement immer gut, so Dietrich. Aber der Markt sei nicht unendlich. »Da sollte man regionalen Anbietern den Vorrang lassen, damit die Erlöse in der Region bleiben«, mahnte er. Das eingenommene Geld fließe etwa in die Sozialberatung des DRK. Dafür gebe es hinreichend Bedarf in Neuss, betonte Dietrich und ergänzte: Das DRK arbeite »fast ausschließlich mit Ehrenamtlichen und ein bis zwei Ein-Euro-Jobbern«.

Ärger herrscht auch bei der Neusser Tafel. Sie gibt nicht nur von Supermärkten aussortierte Lebensmittel aus. »Bedürftige können bei uns auch Kleidung, Bücher und Haushaltsgegenstände wie Geschirr bekommen«, erläuterte ein Tafel-Mitarbeiter auf Nachfrage. Bücher verschenke man sogar, fügte er hinzu. Die Tafel-Vorsitzende Rebecca Schuh war am Mittwoch nicht erreichbar. Im Gespräch mit der NGZ kritisierte sie, mancher kleide sich »mit dem Deckmäntelchen der Mildtätigkeit – wo es doch ums Geschäft geht«. Sie fürchtet: Nach dem Einzug der Diakonie-Firma könnten »sicher einige Anbieter die Schotten dicht machen.«

Der Konkurrent Caritas

Der dritte Konkurrent ist die Caritas. Sie eröffnete Anfang der 1990er Jahre das erste Sozialkaufhaus in Neuss. Arme bekommen dort günstig gebrauchte Möbel, Fahrräder, Kindersitze für Autos, Spielzeug und alles, was man für den Haushalt braucht, wie die Betreiber anpreisen. Zugleich sei das Kaufhaus seit Jahren Partner des Jobcenters, erklärte der örtliche Caritas-Direktor Norbert Kallen gegenüber der Regionalzeitung. So biete man beispielsweise für Langzeiterwerbslose »Arbeitstraining zum Heranführen an den ersten Arbeitsmarkt« an. Kallen versicherte, es sei nicht Hauptziel der Caritas, Geschäfte mit der Bedürftigkeit zu machen. Man wolle nur »Arbeitsplätze für Menschen einrichten, die abgehängt wurden«. »Da muss man sich schon fragen, warum sich ein weiteres Sozialkaufhaus mit ähnlichen Ansprüchen da etablieren will«, so Kallen. Die Diakonie betreibe wohl »auch einen Konkurrenzkampf um die Köpfe«, vermutete er.

Die Renatec GmbH wirbt für ihr neues »Fairhaus«-Domizil eifrig. Auf ihrer Facebookseite informiert sie seit Wochen über den Fortschritt der Aufbauarbeiten in Neuss. »Freuen Sie sich auf viele tolle Eröffnungsangebote«, hieß es dort zuletzt am 15. Februar. Ihre Muttergesellschaft Diakonie betreibt bundesweit Sozialkaufhäuser. Sie teilt sich diesen Markt im wesentlichen mit anderen kirchlichen Verbänden, wie der Caritas. Wie viele Kaufhäuser und Möbelbörsen es inzwischen gibt, weiß die Diakonie allerdings selbst nicht. »Das ist nicht so einfach statistisch zu erfassen, auch weil wir vor Ort oft mit anderen Firmen oder kirchlichen Einrichtungen zusammenarbeiten«, sagte Sabine Damaschke vom Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe. Sie habe selbst kürzlich versucht, das herauszufinden. Es sei ihr nicht gelungen. Man könne aber sagen, so Damaschke, »in jeder Stadt, wo die Diakonie ansässig ist, gibt es mindestens ein Sozialkaufhaus«.