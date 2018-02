Soliaktion: Erst Protest, dann Doku

Für den Nachmittag vor der Weltpremiere der Dokumentation über das Amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff am Mittwoch in Berlin hatten Aktivisten der internationalen Bewegung, die den Kampf um die Demokratie in Brasilien unterstützt, zu einer Kundgebung auf dem Potsdamer Platz, nahe dem Veranstaltungsort »Cinestar«, aufgerufen.

Im Mittelpunkt ihres Protestes sollte die Solidarität mit Brasiliens früherem Staatschef Lula da Silva stehen, den die Arbeiterpartei PT im Januar als ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2018 vornominiert hatte. Die Entscheidung wurde von der Parteiführung getroffen, unmittelbar nachdem Lula in der zweiten Instanz eines abgekarteten Korruptionsprozesses zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden war. In Berlin wurden Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet, aber auch aus Paris, London und Zürich waren Aktivisten angereist, um Protest und Kinobesuch miteinander zu verbinden.

Es dürfe nicht hingenommen werden, heißt es im Aufruf der Guppe »SOS Lula«, »dass der Politiker, der in der Geschichte des Landes am meisten für die ärmere Bevölkerungsmehrheit bewegt hat, von einer den Geldeliten willfährigen Justiz seiner Freiheit beraubt wird und des Rechts, bei den Präsidentschaftswahlen 2018 anzutreten.« Die Vorsitzende der Arbeiterpartei, Gleisi Hoffmann, eine wichtige Protagonistin bei der Verteidigung von Rousseff im Senat und auch eine der zentralen Figuren in der Doku »O processo« von Maria Augusta Ramos, hatte zuvor in einer über die Tageszeitung junge Welt verbreiteten Videobotschaft den Aktivisten in Berlin für ihre Initiative gedankt. Ihr Einsatz verleihe auch dem Kampf in Brasilien selbst mehr Kraft. Hoffmann sieht in der Dokumentation ein wichtiges Zeitdokument, das den »Putsch an sich« abbilde.

Bereits im Vorfeld fand die Kundgebung Widerhall in den Medien in Brasilien selbst. Unter anderem wies die Zeitung Folha de São Paulo in ihrem Kino-Blog auf das Ereignis im fernen Berlin hin. Dessen Teilnehmer, die sich über die sozialen Netzwerke organisiert hätten, planten auch eine Ehrung für Dilma Rousseff. Befragt wurde dazu auch Filmemacherin Ramos. Sie erklärte, nicht mit den Organisatoren der Aktion in Verbindung zu stehen. Sie habe erst vor kurzem davon erfahren. »Es war eine totale Überraschung.« In ihrem Film habe sie die Komplexität abbilden wollen, »alle beteiligten Kräfte, was nicht bedeutet, unparteiisch zu sein.« Die Zeitung erinnerte auch an vorhergehende Protestaktionen in Berlin, unter anderem an die einer Gruppe von brasilianischen Filmemachern um den Regisseur Marcelo Gomes gegen Präsident Temer während der Berlinale im Vorjahr. (pst)