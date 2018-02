»Dieser Kommerz hat mit Sport nichts zu tun«

Schon gegen die Bewerbung Hamburgs um die Austragung der Olympischen Spiele gab es kreative Proteste, wie dieses Plakat an der Roten Flora zeigt (22. November 2015) Foto: Marcus Brandt/dpa

Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hat das Olympiafieber gepackt. Er will die Sommerspiele in die Hauptstadt holen, am besten im Jahr 2032. Das werde unter deutschen Sportfunktionären »ernsthaft diskutiert«, zitierte ihn dieser Tage die Berliner Morgenpost. Der Termin vier Jahre später wäre auch kaum vermittelbar?

Die Spiele 100 Jahre nach denen von 1936 nach Berlin holen zu wollen wäre fraglos der Gipfel der Geschmacklosigkeit. Wir brauchen dringend eine gründliche historische und gesellschaftliche Aufarbeitung der Verquickung von Sport und politischer Macht. Mit dem historischen Bewusstsein dafür, was Olympia 1936 alles angerichtet hat, müsste sich eine unkritische Ausrichtung in der Hauptstadt eigentlich verbieten.

Geisel geht dieses Bewusstsein offenbar ab …

Er versucht, die Welle der aktuellen Olympia-Begeisterung dafür zu benutzen, den Menschen etwas zu verkaufen, was sie gar nicht wollen. 1993 und 2015 sind die Olympiabewerbungen für Berlin kläglich gescheitert. Dasselbe gilt für die jüngeren Vorstöße für München und Hamburg. In sämtlichen Städten und Gemeinden, die von den kommerziellen Interessen dieses Megaevents betroffen worden wären, gab es breite Ablehnung der dort lebenden Menschen. Die Berliner Politik kann sich gewiss sein: Sollte sie tatsächlich einen neuen Anlauf nehmen wollen, wird sie sich auf eine kraftvolle »Nolympia«-Bewegung gefasst machen müssen.

Das Jahr 2032 soll sich deshalb anbieten, weil dies die letzten Spiele unter der Regie von IOC-Präsident Thomas Bach sein werden. Das wäre dann so etwas wie sein »Abschiedsgeschenk«.

Hiesige Sportfunktionäre bemühen sich seit Jahren, Sportgroßereignisse nach Deutschland zu holen. Investoren, Großsponsoren und Werbewirtschaft versprechen sich von so etwas natürlich gewaltige Profite, genauso wie das Olympische Komitee oder beim Fußball die FIFA und die UEFA. Dieser ganze Kommerz hat mit der Idee des Sports längst nichts mehr zu tun. Und bezahlen müssen das alles die Steuerzahler. In London 2012 betrugen die Kosten bis zu 30 Milliarden Euro, in Sotschi 2014 waren es geschätzte 40 Milliarden Euro. Das ist unfassbar viel Geld, das dann an anderer Stelle fehlt.

Wo zum Beispiel?

Nehmen wir Berlin, das für die geplatzte Bewerbung 2015 nach offiziellen Angaben 1,6 Millionen Euro ausgegeben hat. Damit hätte man ein oder zwei Turnhallen sanieren können.

In der Hauptstadt fehlen massenhaft Sportstätten für die ehrenamtlich arbeitenden Vereine und den Schulsport. Allein für die Instandsetzung der Sporthallen werden 300 Millionen Euro gebraucht. Wir von den Naturfreunden fordern den Berliner Senat deshalb auf, alle Kraft auf die Sanierung der Berliner Sportstätten zu konzentrieren, anstatt Unsummen für eine mögliche – und zum Scheitern verurteilte – Olympiabewerbung rauszuschmeißen.

Immerhin kann sich Geisel der Unterstützung durch Altkanzler Gerhard Schröder, SPD, und Klaus Böger, Chef des Landessportbundes, sicher sein. Was ist mit dem Rest des Berliner Senats?

Ich gehe davon aus, dass die Grünen und die Partei Die Linke deutlich machen werden, dass sie Geisels Schnapsidee nicht teilen. Es ist bezeichnend für die Diskussion in Berlin, dass mit der geplanten »Schulbauoffensive« des Senats die Ausgliederung von Schulen in eine GmbH durchgeführt werden soll, weil Berlin die Investitionen aufgrund der Schuldenbremse angeblich nicht schultern kann. Gleichzeitig will Herr Geisel haufenweise Steuergeld für eine Olympiabewerbung Berlins ausgeben. Das passt nicht zusammen.

Eine offizielle Distanzierung durch Linke und Grüne gab es bisher noch nicht.

Ich hoffe und rechne fest damit, dass es eine klare Positionierung geben wird, sollte die Diskussion an Fahrt gewinnen. Wenn nicht, wird sich der gesamte Senat, einschließlich der Vertreter der Linkspartei, der ich ja angehöre, auf heftigsten Gegenwind einstellen müssen.

Exkanzler Schröder will die Menschen gar nicht mehr fragen, ob sie Olympia wollen oder nicht. »Manche Dinge müssen einfach durchgesetzt werden und fertig«, gab er in der Vorwoche zum besten.

Das ist die bekannte Basta-Attitüde, mit der er ja auch Hartz IV durchgeboxt hat. Gerhard Schröder mit seiner Großspurigkeit passt zu Olympia, die Stadt Berlin nicht.