Die ehemaligen Insassen spielen ihre Erlebnisse in Moskobiya nach: ­»Geisterjagd« Foto: Les Films de Zayna/Akka Films/Dar Films/ARTE France

Die Muschelfischerinnen von Galicien

Die Schwestern Isabel und Susana Gonzalez sind Entenmuschelfischerinnen an der Steilküste im Süden von Galicien. Die Delikatessen werden auf dem Markt für bis zu 200 Euro pro Kilo gehandelt. Das Muschelsammeln ist ein lebensgefährlicher Job zwischen Felsen und Meer. Doch die Schwestern kämpfen nicht nur mit der Brandung, sondern auch gegen die traditionell männerdominierte Branche. Muschelfischer wie Manuel Rodriguez fühlen sich durch die weibliche Konkurrenz immer stärker bedroht.

Arte, 19.40

Leb wohl, meine Königin!

Von Galicien nach Frankreich, 1789. Die Vorleserin Sidonie ist vernarrt in Königin Marie- Antoinette. Als die Revolution ausbricht, wird Sidonie von Marie Antoinette gebeten, ihrer Favoritin Gabrielle de Polignac zur Flucht zu verhelfen. Immer müssen die Kleinbürger ran. Mit Diane Kruger (Marie-Antoinette), Léa Seydoux (Sidonie Laborde). Regie: Benoît Jacquot.

Arte, 20.15

Eine Familie

Ditte Rheinwald ist stolz auf ihre erfolgreiche Bäckerfamilie, die es von bettelarmen deutschen Einwanderern zu dänischen Hoflieferanten brachte. Dann wird dieses Erbe zur Bürde. Ditte soll nach der Krebsdiagnose ihres Vaters Rikard den Betrieb übernehmen, doch sie hat einen Traumjob in New York angeboten bekommen. Recht unsentimentales Sterbedrama mit Bond-Bösewicht Jesper Christensen als passioniertem Bäcker. DK 2010. Regie: Pernille Fischer Christensen.

3sat, 22.25

Geisterjagd

Der Regisseur Raed Andoni weiß nicht, ob seine bruchstückhaften Erinnerungen an die Haft im israelischen Moskobiya-Verhörzentrum real sind oder eingebildet, doch die traumatischen Gedanken lassen ihn nicht los. Per Stellenanzeige sucht er andere ehemalige Insassen – Handwerker, Architekten und Schauspieler –, denen er sein Projekt erläutert: Die erlebte Gewalt im Verhörzentrum in einem Kellergeschoss aus der Erinnerung wieder hochkommen zu lassen und mal in die Rolle der Täter, mal in die der Opfer zu schlüpfen. Sechs Wochen lang kommen die Männer unterschiedlichen Alters jeden Tag in das Tiefgeschoss, um ihr ehemaliges Gefängnis neu erstehen zu lassen. Während die Zellenwände hochgezogen werden, kommt das Unaussprechliche nach und nach ans Licht. F/CH/PLE/KAT 2017. Regie: Raed Andoni.

Arte, 22.45