Spiel mit dem Pogrom

Bereits während der Vietnam-Demonstration des SDS am 18. Februar war es zu Gewalt gegen die Kriegsgegner gekommen. Der Westberliner Innensenator Kurt Neubauer, der die Demo am liebsten verboten hätte, äußerte vor dem SPD-Vorstand, man habe die Chance verpasst, den aufrührerischen Studenten »mit 6.000 Gummiknüppeln und mit Tränengas zu zeigen, wer Herr der Stadt sei« (Gegendemonstranten mit Deutschlandfahne) Foto: Chris Hoffmann/picture-alliance / dpa

Der 2. Juni 1967 sollte sich als der entscheidende Einschnitt in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik erweisen. An diesem Tag erschoss der Polizist Karl-Heinz Kurras am Rande einer Demonstration den Studenten Benno Ohnesorg. Für Jürgen Habermas, Jahrgang 1929, war dieses Datum erinnerungswürdig, weil an diesem Tag »die Gefahr (…) einer manifesten Erschütterung der Demokratie in unserm Lande für jeden Bürger, der lesen kann und der nicht willentlich die Augen schließt, drastisch sichtbar geworden ist«. Der Schriftsteller Peter Schneider, der zu den im Krieg oder unmittelbar danach Geborenen gehörte, hat die Folgen dieses Tages für seine Generation so beschrieben: »Mit Kurras’ Schuss, so schien es, hatten sich zwanzig Jahre Versäumnis, Beschwichtigung und Geschichtsvergessenheit zu einer einzigen Untat verdichtet. Aus Ahnungen und einem vagen Unbehagen wurde gezieltes Misstrauen, aus Misstrauen wurde Zorn, aus Zorn wurde schließlich Hass. Aus ein paar tausend anpolitisierten Schülern und Studenten wurden binnen Tagen und Wochen Hunderttausende, die die Vertrauensfrage stellten. (…) Die Autorität der Eltern, der Lehrer und Professoren ging auf breiter Front in die Brüche. Das Misstrauen gegen das vom Dritten Reich übernommene Personal der Bundesrepublik ließ sich plötzlich nicht mehr als eine aus dem Osten gesteuerte kommunistische Kampagne abtun.«

Für den Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), die Avantgarde der akademischen Jugend in der BRD, war dieser Tag ein Wunder und eine Bürde zugleich. »Über uns ist die Bewegung hereingebrochen«, beschrieb Rudi Dutschke den Schock. »Wir haben nicht erwartet, dass wir jemals zur Avantgarde einer relativen Massenbewegung werden können.« Und zu den bedrängenden Folgen bemerkte er schon im Juli 1967 in einer Podiumsdiskussion mit Herbert Marcuse: »Wir sind nicht mehr die dreißig, vierzig Spinner, die einen Traum von einer ach so fernen Welt haben, sondern es gibt tatsächlich hier an der Universität ein antiautoritäres Lager von vier- bis fünftausend Studenten. (…) Ich denke, dass wir einen Punkt erreicht haben, wo Eier absolut nicht mehr ausreichen, das heißt, die Eier und die Tomaten waren wirklich Formen nichtorganisierten Widerstands, um überhaupt in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Jetzt haben wir eine Phase innerhalb unseres politischen Prozesses erreicht, wo es Dummheit wäre (…), wenn wir mit Eiern und Tomaten fortführen.« Diesen organisierten Widerstand und die dazu notwendigen Formen auch außerhalb der Universität zu entwickeln, darin sahen Dutschke und die Mehrheit des SDS die Aufgabe in der Zukunft.

Lehren des 2. Juni

Der erste Versuch eines Konzeptes, das von Rudi Dutschke und Hans-Jürgen Krahl, den beiden Führungsfiguren des Berliner und Frankfurter SDS, offensichtlich in Eile verfasste und auf der Delegiertenkonferenz Anfang September 1967 präsentierte »Organisationsreferat«, war ein einziges Desaster: Der Analyseteil kopierte vorliegende Studien von Max Horkheimer und Herbert Marcuse, die eigentliche These, wonach nur politisch bewusste Minderheiten in der Gesellschaft durch Aktionen den Schleier von der allgegenwärtigen Ohnmacht wegreißen könnten, blieb völlig zeit- und ortlos und geriet sowohl durch analytische Kurzschlüsse wie durch unverantwortliche Wortwahl – die »Propaganda der Schüsse« in der »dritten Welt« und die »Propaganda der Tat« in den Metropolen, der bewaffnete Revolutionär im bolivianischen Busch und der »Stadtguerillero« in Westberlin – zur gefährlich scheinrevolutionären Phraseologie. Dutschke korrigierte diesen Fehlstart in aufsehenerregenden Fernsehgesprächen und -debatten mit Prominenten wie Rudolf Augstein, Ralf Dahrendorf, Günter Gaus und Ernst Bloch. Dabei gelang es ihm, das jetzt über die Universitäten hinausreichende neue und radikale Projekt des SDS in Teilen der liberaldemokratischen Gesellschaft als ernstzunehmenden, wegen der Abweichung von den bisherigen Revolutionsmodellen sogar attraktiven Vorschlag zu präsentieren.

In der Debatte mit Augstein und Dahrendorf im Hamburger Audimax am 24. November 1967 äußerte Dutschke: »Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht, und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. (…) Der Prozess der Veränderung geht über diesen Weg des – wie ich es genannt habe – langen Marsches durch die Institutionen, in denen durch (…) systematische Aufklärung und direkte Aktionen Bewusstwerdung bei weiteren Minderheiten in- und außerhalb der Universität möglich werden kann. (…) Es gilt erst mal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen; jetzt mich gleich zu fragen – gib doch die Antwort –, das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin, denn was soll es bedeuten, als einzelner Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehenbleibt? Die muss durchbrochen werden.« Und im Fernsehgespräch mit Günter Gaus am 3. Dezember 1967 argumentierte er: »Der geschichtliche Unterschied zu den vergangenen Revolutionen besteht unter anderem darin, dass unser Prozess der Revolution sehr lang sein wird. Und innerhalb dieses sehr langen Marsches wird sich das Problem der Bewusstwerdung stellen und gelöst werden, oder wir werden scheitern. (…) Wir können nie als Minderheit an die Macht kommen, wollen es nicht, und darin liegt unsere große Chance.« In der Debatte mit Ernst Bloch in der Evangelischen Akademie Bad Boll im Februar 1968 führte Dutschke die Strategie des langen Marsches näher aus: »Wenn ich mal vom langen Marsch durch die Institutionen gesprochen habe, das heißt ja auch Parteien, Parlament und andere Institutionen, dann heißt das aber, dass der radikale, außerparlamentarische Kern als Moment von Gegengesellschaft (…) erhalten bleibt und eine subversive Verwertung der Widersprüche in den bestehenden Institutionen durchführt mit dem Ziel und dem Zweck der Zerstörung und der Aufweichung der etablierten Apparate.« Dabei sei es, so betonte Dutschke mit Hinweis auf Rosa Luxemburg, völlig unstrittig, »dass Demokratie und Sozialismus (…) eine notwendige Einheit bilden«.

Enteignet Springer

Parallel zu diesen vor einem großen Publikum geführten programmatischen Debatten deuteten sich bei den politischen Aktionen in Berlin der ab jetzt radikalere Kurs des SDS und das Schwanken der von dem massiven Polizeiaufgebot eingeschüchterten Unterstützer an: Der Versuch, bei einer Vietnam-Demonstration im Oktober zeitweilig die Fahrbahn zu besetzen, scheiterte ebenso wie das beim Beginn des Prozesses gegen Fritz Teufel wegen angeblichen Steinwurfs am 2. Juni geplante Go-in im Gerichtsgebäude. Auch der fast zeitgleich erfolgte Freispruch von Karl-Heinz Kurras hatte der Aktion keine zusätzliche Schubkraft verliehen. Für den Fall einer Verurteilung von Teufel hatte Dutschke »Aktionen (…), die jenseits des bestehenden Rechts liegen«, angekündigt. »Wir wollen nicht wie die Häschen ins Gefängnis wandern.« Erfolgreicher im Sinne dieser Strategie der Provokation, die aus der Masse der antiautoritären Sympathisanten einen Kern von bewussteren und organisierten Aktivisten schaffen wollte, war eine Aktion, zu der Dutschke von Studentinnen aus der Evangelischen Studentengemeinde eingeladen worden war. Diese wollten in der an den Bombenkrieg gemahnenden »Gedächtniskirche« während des Weihnachtsgottesdienstes am 24. Dezember Plakatwände zum Vietnamkrieg aufstellen: »Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan«, lautete der beigefügte Bibelvers. Die Gemeinde reagierte wie auf einen Überfall – »Schämt euch! Wascht euch erst mal! Raus, ihr Schweine!«– und zerfetzte die Plakate. Dutschke, der schon vorher in der ersten Reihe Platz genommen hatte, nutzte das Durcheinander, um die Kanzel zu besteigen und zu einer Rede anzusetzen. Er wurde heruntergezerrt, zum Ausgang geschleppt und dabei von einem älteren Mann mit einem Krückstock so am Kopf traktiert, dass er ein Krankenhaus aufsuchen musste.

In Reaktion auf den Mord an Benno Ohnesorg hatte der SDS im August 1967 eine Kampagne gegen den Springer-Konzern angekündigt: »Wir werden in einem Pressetribunal den empirischen Nachweis führen, dass die Volksverhetzung und Entmündigung der Menschen durch Manipulation bei uns die Ergänzung zum Völkermord in Vietnam (…) darstellten. (…) Der tägliche Gang zum Bild- oder B. Z.-Kiosk gehört zur Lebensweise des verwalteten Individuums.« Im Oktober lagen die Anklagepunkte vor, am 1. Februar 1968 fand eine der letzten Vorbereitungssitzungen statt. In der Nacht danach zertrümmerten SDS-Mitglieder die Fensterscheiben von sieben Springer-Filialen. Am 3. Februar reagierte die Bild mit einer Montage: Zwei SA-Männer werfen einen Stein in die mit der Parole »Juden raus« und der Jahreszahl 1938 markierten Scheibe eines Ladens. Daneben steht ein als SDS gekennzeichnetes Männchen, das die Scheibe einer Springer-Filiale zertrümmert, auf der die Parole »Enteignet Springer« prangt. Der verbindende Kommentar lautet: »Wie sich die Bilder gleichen«.

Solidarität mit dem Vietcong

Zwei Wochen später, am 17. Februar 1968, fand im Audimax der Westberliner Technischen Universität unter der Parole »Für den Sieg der vietnamesischen Revolution: Die Pflicht jedes Revolutionärs ist es, die Revolution zu machen« der »Internationale Vietnam-Kongress« statt. Der vom SDS organisierte, von einem Dutzend sozialistischer und trotzkistischer Organisationen Europas getragene und von prominenten linken Intellektuellen und Künstlern wie Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Herbert Marcuse, Erik Hobsbawm, Ernst Bloch, Pier Paolo Pasolino, Luchino Visconti, Giorgio Strehler, Luigi Nono, Erich Fried und Peter Weiss unterstützte Kongress folgte der Einschätzung, die Marcuse im Sommer 1967 an der Westberliner Freien Universität bezüglich der Haltung zu Vietnam formuliert hatte: Statt Diskussion sei die aktuelle Aufgabe Demonstration. »Das heißt, dass hier der ganze Mensch mitgeht und seinen Willen zum Leben anmeldet. Seinen Willen zum Leben (…) in Frieden.« Der Kongress ließ zwar die Erinnerung an die antifaschistischen Volksfrontkongresse im Europa der 1930er Jahre wieder wach werden, aber er richtete sich an einen anderen Typ Mensch – an diejenigen, die Revolution wollten.

Dutschkes Rede versuchte deren Lage in der Bundesrepublik zu skizzieren: »Was ich als kulturrevolutionäre Übergangsphase (bezeichnet habe), die spätestens seit dem 2. Juni ’67 bestimmte Schichten innerhalb und außerhalb der Universität mobilisierte, (…) diese (…) Übergangsphase (kann) heute nicht mehr beendet werden (…) durch die Herrschenden. (…) Wir sind zu viele geworden, als dass sie es noch schaffen könnten, uns zu integrieren. (…) Der heutige Faschismus ist nicht mehr manifestiert in einer Partei oder in einer Person, er liegt in der tagtäglichen Ausbildung der Menschen zu autoritären Persönlichkeiten. (…) Sie wagen es nicht mehr, aus ihren Löchern hervorzukriechen als Organisation, das schließt allerdings nicht aus, dass individualisierter Faschismus gegen uns mobilisiert wird. Dagegen haben wir uns praktisch und organisatorisch zu schützen.« Parallel zum Kongress sollte eine große Demonstration stattfinden, über deren Status seit Tagen öffentlich debattiert wurde. Noch während des Kongresses wurde bekannt, dass die ursprünglich verbotene Manifestation vom Verwaltungsgericht erlaubt worden war. Daher versammelten sich am 18. Februar 12.000 Teilnehmer unter einem Meer von Roten Fahnen und den Fahnen des Vietcong und marschierten in Achterreihen hinter den Porträts von Ho Chi Minh, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Trotzki, Ernst Thälmann und des im Oktober 1967 ermordeten Ernesto Che Guevara durch Westberlin. Ohne sich durch die Gewalttätigkeiten gegnerischer Gruppen provozieren zu lassen, konfrontierte die Vietnam-Demonstration die Mehrheitsgesellschaft mit einer bis dahin nie erlebten revolutionären Kraft und Begeisterung.

Die Herren der Stadt

Auf die Nachricht von der Aufhebung des Verbots der Vietnam-Demo durch das Verwaltungsgericht am Samstag abend reagierte der Westberliner Senat mit Empörung. Der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz (SPD) akzeptierte zwar die Entscheidung, übte aber Kritik an den Richtern: Das Verbot sei aufgrund vorheriger Erfahrungen richtig gewesen, die Richter müssten sich fragen lassen, warum sie nicht auch Berliner Wohnviertel vor den »Belästigungen« durch die SDS-Demonstration »schützen« wollten. Dieser Angriff reichte ihm aber nicht: Schütz verstieg sich zu einer massiven Schelte, als er fragte, ob den Richtern auch »die richtigen Gesetze an die Hand gegeben« worden seien, und kündigte die Überprüfung des Versammlungsgesetzes an. Der Stellvertreter des Bürgermeisters, Innensenator Kurt Neubauer, wütete noch heftiger: Er habe, wie Die Zeit berichtete, im SPD-Vorstand am nächsten Tag »die verpasste Möglichkeit (beklagt), mit 6.000 Gummiknüppeln und mit Tränengas zu zeigen, wer Herr der Stadt sei.« Heinrich Albertz, der im Herbst 1967 durch Schütz abgelöste Regierende Bürgermeister, hat dieses Szenario, als er mit dem Berliner Bischof Kurt Scharf und Rudi Dutschke Vermittlungsgespräche über die Route der Demo führte, bestätigt: »Ich bin in den 2. Juni hineingerutscht. Aber Neubauer ist so verrückt, dass er eine Reproduktion des 2. Juni anstrebt.« Die Zeit hatte also recht, als sie damals schrieb, der Regierende Bürgermeister habe Glück gehabt, dass das Verbot aufgehoben worden sei – »sonst wäre Blut geflossen«.

In Reaktion auf den erlaubten Umzug der Linken plante der Senat eine Großkundgebung. Sie sollte ursprünglich am folgenden Wochenende stattfinden, wurde dann aber bei einer eilig einberufenen Sitzung des Senats am Tag der Vietnam-Demonstration auf Mitte der Woche vorgezogen, wahrscheinlich auf Initiative von Neubauer. Diese Verschiebung auf einen Arbeitstag kurz nach der Vietnam-Demo hatte den Vorteil, dass die Empörung über den Triumph der »10.000 kommunistischen Demonstranten«, wie Springers Boulevardblatt B. Z. es nannte, noch frisch und das Risiko einer zu geringen Mobilisierung am Wochenende nicht zu befürchten war – schließlich würden die Arbeiter und Angestellten eigens frei bekommen.

Kommandierter Aufmarsch

So geschah es: Schütz sprach als Appell für die Freistellung durch die Arbeitgeberverbände vor der Belegschaft des Großbetriebs AEG Telefunken, sein Innensenator Neubauer befreite die Angehörigen des öffentlichen Dienstes schon mittags um 13.30 Uhr von der Arbeit, und die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) sorgte dafür, dass eine Stunde später geschlossen vom Gewerkschaftshaus abmarschiert wurde. Der Finanzsenator erwartete, dass die Angehörigen seines Dienstbereichs »vollzählig erscheinen werden«, und der Direktor der Stadtreinigung teilte der Redaktion des Tagesspiegel mit, dass die ihm unterstellten Betriebe »geschlossen« an der Kundgebung teilnehmen würden. Das Blatt sprach daher ironisch von »Marschbefehlen« und kritisierte in einem Kommentar diese Praxis als »Manipulation«, die »nicht nur sinn-, sondern auch rechtswidrig« sei. Die kritische Berliner Zeitung Der Abend schrieb, aus einer Versammlung sei ein »kommandierter Aufmarsch« geworden«. Natürlich wurden auch Sonderlinien der Busse von den senatseigenen Verkehrsbetrieben bereitgestellt, und die beiden Stadtsender RIAS und Sender Freies Berlin garantierten die Liveübertragung der Kundgebung. Trotz dieser Regieleistung waren nur 80.000, also etwa fünf Prozent der Westberliner, vor dem Rathaus Schöneberg erschienen. Aber die Polizeiführung sorgte dafür, wie sie später zugeben musste, dass »das Soll« erfüllt wurde und verdoppelte die Zahl der Teilnehmer auf 160.000. Vor dieser falschen Kulisse hielt die politische Führung der Stadt ihre auch für die ganze »freie Welt« bestimmten Reden.

Das Motto der Kundgebung auf dem John-F.-Kennedy-Platz vor dem Schöneberger Rathaus sollte das Gegenbild zur angeblich »totalitären« Vietnam-Demonstration drei Tage zuvor liefern: »Berlin steht für Freiheit und Frieden.« Franz Amrehn, der Westberliner CDU-Vorsitzende, versicherte den alliierten Freunden, dass diese sich »auch künftig auf uns Berliner verlassen könnten«, und schwor den Einheimischen: »Wir haben es satt, dass in unserer Stadt offen zum Umsturz aufgerufen werden kann. Das ist nicht Meinungsfreiheit, sondern Volksverhetzung.« Der Regierende Bürgermeister sagte inhaltlich dasselbe, nur etwas markiger und in anderer Reihenfolge: Diese Stadt gehöre nicht »tausend Extremisten, sondern denen, die sie unter Entbehrungen wiederaufgebaut haben. Wir lassen uns unser freiheitliches Berlin nicht zertrampeln.« Und an die Adresse der Schutzmacht USA gewandt, erklärte er voll Empathie, »unsere amerikanischen Freunde« seien in Vietnam »in einen tragischen Krieg verstrickt«, in Berlin aber sei es ihre Aufgabe, »die Freiheit dieser Stadt zu erhalten. Wir lassen es nicht zu, dass man ihnen gerade hier unwidersprochen auf die Stiefel spuckt.« Diese angesichts der offensichtlichen Krise und Spaltung der Stadt leeren Beschwörungen wurden eingerahmt von einem Meer sehr viel genauerer, weil lösungsorientierter Botschaften auf den mitgebrachten, professionell oder selbst hergestellten Transparenten und Spruchbändern: »Dutschke – Volksfeind Nr. eins«, »Lieber tot als rot«, »Lasst Bauarbeiter ruhig schaffen, kein Geld für langbehaarte Affen«, »Dutschke raus aus Westberlin«, »Teufel zur Hölle«, »Wir fordern SDS-Verbot«, »Ristock und Beck müssen weg«. Die beiden letztgenannten prominenten Stadträte hatten mit 50 anderen Sozialdemokraten an der Vietnam-Demo teilgenommen, was zu einer Debatte über deren sofortigen Parteiausschluss führte. Und die Bauarbeiter schienen die bevorzugte Westberliner Berufsgruppe zur Vertreibung der verhassten »Roten« geworden zu sein, wie ein anderes Transparent zeigte: »Bauarbeiter, seid lieb und nett, jagt Dutschke und Konsorten weg.« Um diesen Imperativen auch eine Stimme zu geben, hatten die 80.000 während und zwischen den Reden immer wieder rhythmisch gebrüllt: »Dutschke raus«, und seltener sich das auch in Sprechchören für Harry Ristock gewünscht.

Aufruf zur Gewalt

Die Handlungsanweisungen auf den Plakaten und die Sprechchöre auf dem Platz wurden vom ersten Augenblick an in die Tat umgesetzt. »Ein Mob übte Lynchjustiz. Eine randlose Brille, ein Bart und eine Cordhose genügten, um als ›nicht dazugehörig‹ eingestuft zu werden und Prügel zu beziehen«, schrieb der Berliner Abend. »Das Schlimmste daran ist, dass Männer, die sich für klug halten, die Menschen auf die Straße führten«, kritisierte die Frankfurter Rundschau die politische Führung der Stadt. »Haben sie denn nicht gewusst, was sie damit anrichten? Haben sie keine Ahnung davon, wie latent in der Masse unseres Volkes der Wille ist, Andersdenkende ›auszumerzen‹?« Und der Berlin-Korrespondent der Zeit, Kai Hermann, bescheinigte der Stadt, sie habe nie »so erschreckend die Perversion ihres einst bewunderten Frontstadtgeistes zur totalen Negation des Bestehenden auf der einen, zur ziellosen Aggressivität bis zur Pogromstimmung auf der anderen Seite« geoffenbart. Zu deren Opfern seien nach seiner Schätzung »mindestens hundert meist junge Menschen« geworden. Die Polizei zählte bei schweren Schlägereien 25 Verletzte, von denen drei in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. 31 Personen waren »zu ihrem eigenen Schutz« vorübergehend festgenommen worden.