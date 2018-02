»Diese Konzerne haben unglaublich viel Geld«

Nachbarschaft gegen Tech-Konzern: In Kreuzberg finden Versammlungen und Demonstrationen gegen den Google-Campus statt Foto: Christian-Ditsch.de

In Berlin-Kreuzberg protestieren immer mehr Initiativen gegen die Öffnung eines sogenannten ­Google-Campus. Was ist das eigentlich?

Der Google-Campus ist zunächst einfach eine Niederlassung des Technologieunternehmens in Kreuzberg. Berlin ist ja ein bei Gewerbetreibenden und Gesellschaften beliebter Ort, da könnte man zunächst einmal fragen, warum es ausgerechnet mit Google Probleme geben soll. Aber die Erfahrung in anderen Großstädten weltweit, in denen sich Internetkonzerne angesiedelt haben, zeigt, dass die Stadtteile sich großräumig verändert haben. Die jeweiligen Niederlassungen haben weit um sich gegriffen.

Ganze Bezirke wurden verändert oder neu angelegt. In Toronto kann man das zum Beispiel beobachten. Insofern ist die Sorge in Berlin-Kreuzberg berechtigt, dass der gesamte Kiez umstrukturiert wird. Und ebenso die Sorge, dass sich durch die Leute, die in diesem Google-Campus sein werden, die umliegende Geschäftsstruktur verändert. Die kaufen ja nicht in erster Linie Waren des täglichen Bedarfs wie Nudeln und Zucker, sondern Latte macchiato und Focaccia.

Sie haben Toronto angesprochen. Bei den stadtpolitischen Projekten von Google und Co. geht es ja um weit mehr als um einzelne Niederlassungen – Stichwort: Smart cities. Was sind da die Risiken?

Im Grunde handelt sich um klassische private Stadtentwicklung, wie es sie um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch im Fall von Berlin gab. Genau das findet in anderer Form nun durch große Tech- und Internetkonzerne statt. Die haben unglaublich viel Geld, und seit der Finanzkrise ist das Investieren in den gebauten Raum eine sehr lukrative Form, dieses Geld zu vermehren. Diese Unternehmen wachsen sehr schnell und haben einen enormen Bedarf an Raum. Das merkt man aktuell etwa in Berlin im Fall von Zalando, die in kürzester Zeit ein ganzes Quartier hochgezogen. Das Geld, über das diese Firmen verfügen, generiert so viel Macht, dass sie ganze Quartiere und Stadtteile umgestalten können. Dagegen muss man sich auflehnen und die privaten Interessen einhegen!

Die Proteste gegen den Google-­Campus sind relativ spät angelaufen. Besteht überhaupt noch eine Chance, dem Internetkonzern einen Strich durch die Rechnung zu machen?

Es ist ja nicht nur ein wenig spät, sondern man sieht sich einer Übermacht gegenüber. Konzerne wie Google haben ein immenses Kapital und über dieses Kapital auch Macht. Die Eigentumsrechte auch im gebauten Raum sind eben so, dass derjenige, dem ein Grundstück oder ein Gebäude gehört, auch entscheiden kann, was darin stattfindet. Insofern sind die Möglichkeiten, da wirklich was zu machen, an das Eigentumsrecht in der Bundesrepublik Deutschland gebunden – und dadurch sehr beschränkt.

Trotzdem ist die Erfahrung der Initiativen in der Stadt, dass mit Vernetzung und politischer Arbeit die Wahrnehmung verändert werden kann. Man kann zumindest Aufmerksamkeit für die Probleme schaffen. Man kann Themen setzen: Was treibt unsere Mieten in die Höhe? Was verändert unsere Stadtteile? Und was sorgt dafür, dass wir am Ende alle nicht mehr bleiben können? Diese Fragen muss man auf verschiedensten Ebenen zur Sprache bringen, da läuft vieles schief.

In Berlin haben wir eine Regierung, in der mehrere Parteien sitzen, die im Wahlkampf mit dem Thema Mieten und Gentrifizierung Politik gemacht haben. Haben die nicht mehr Möglichkeiten zur Regulierung?

Das Baugesetzbuch ist Bundesrecht, und man kann auf Landesebene da relativ wenig machen. Die Idee, dass das Eigentum derart geschützt wird, dass die Eigentümer darüber entscheiden können, was sie mit ihrem Eigentum machen, ist eben verbrieft. Ich finde auch, das muss man nicht grundsätzlich in Frage stellen, nur weil einen der Google-Campus stört.

Es muss aber Möglichkeiten der Einwirkung, der Veränderung geben. Mitsprache muss gewährleistet werden: Wenn ein ganzer Stadtteil sich gegen eine solche Ansiedlung ausspricht, muss eine Umkehr möglich sein. Diese Möglichkeit ist formal aber nicht gegeben. Man kann nur darauf hoffen, dass die Eigentümer selber sagen: Den Ärger wollen wir uns nicht antun. Das war ja in der Vergangenheit auch öfter der Fall, dass von solchen Ansiedlungen abgerückt wurde, weil man davon ausging, keinen Frieden in der Nachbarschaft zu finden.

Das scheint mir aber im Fall des Campus in Kreuzberg auch eher unwahrscheinlich. Die Frage ist aber trotzdem: Wie schafft man Awareness in der Umgebung und wie kann das von Landesebene politisch unterstützt werden?