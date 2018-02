Prima Geschäft mit dem Krieg

Einer der ganz großen im globalen Rüstungsgeschäft ist der Kasseler Rheinmetall-Konzern. Sein Vorstandsvorsitzender Armin Papperger (r.) ist zugleich Präsident des wichtigsten deutschen Lobbyverbands der Branche Foto: Philipp Schulze/dpa

Wer ein Interesse an der Dramatisierung der angeblich desaströsen Situation des deutschen Heers in Sachen technischer und sonstiger Ausstattung hat, liegt auf der Hand. Die Bundesrepublik ist Industriestandort, und die Rüstungsbranche sorgt an vorderste Stelle für die glänzende Handelsbilanz dieses Landes. Und für Wohlstand der Kommunen, in denen die großen Waffenschmieden ihren Sitz haben.

Am Dienstag legte die Fraktion der Partei Die Linke im hessischen Landtag in Wiesbaden einen Rüstungsatlas für das Bundesland vor, in dem neben Truppenstandorten auch die Betriebsstätten der großen Waffenschmieden vermerkt sind – und zusätzlich detaillierte Informationen über deren Produktpalette. Mit 62 Produktionsstätten sei Hessen einer der größten Rüstungsstandorte der Bundesrepublik, sagte Jan Schalauske, friedenspolitischer Sprecher der Fraktion. Ganz vorn dabei die Rheinmetall Landsysteme GmbH und Krauss-Maffei Wegmann (KMW), beide mit Hauptsitz in Kassel. KMW ist als Hersteller der schweren Kampfpanzer Leopard 1 und 2 bekannt. Rheinmetall, zu dessen Erzeugnissen Schützen- und Transportpanzer (»Marder«, »Fuchs«, Lynx«) gehören, ist das größte in der BRD ansässige Rüstungsunternehmen. Es ist zudem Betreiber des Gefechtsübungszentrums Altmark in Sachsen-Anhalt und baut dort im Auftrag des Bundes die »Übungsstadt« Schnöggersburg aus (jW berichtete). Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger ist zugleich Präsident des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, wichtigste Lobbyorganisation der Branche. Eine weitere im Rüstungsatlas »gewürdigte« Firma ist die Fritz Werner Industrie-Ausrüstungen GmbH in Geisenheim. Das Unternehmen mit dem harmlos klingenden Namen baut Maschinen und Anlagen für die Produktion von Munition. Es exportiert nicht nur diese Technologie, sondern baut und betreibt im Ausland ganze Munitionsfabriken und ist in 60 Ländern präsent.

Autor der Broschüre ist Lühr Henken, Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag. Er verwies insbesondere mit Blick auf die im »völkerrechtswidrigen Angriffskrieg türkischer Truppen auf kurdische Regionen in Nord-Syrien« eingesetzten Leopard-2-Panzer. Jan Schalauske verwies auch auf die intensive Kooperation von Rüstungsindustrie und Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Inzwischen haben laut Atlas sieben der 13 hessischen Hochschulen eine sogenannte Zivilklausel, mit der zumindest Forschungsprojekte ausgeschlossen werden, die direkt militärischen Zwecken dienen. Viele dieser freiwilligen Selbstverpflichtungen gibt es jedoch erst seit 2015 – und sie werden immer wieder unterlaufen. Zugleich lässt sich vieles gut verschleiern, weil etliche Technologien auch zivilen Zwecken dienen können.

Derweil barmte am Dienstag der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD) über »zu wenig Personal, zu viele Aufgaben, zu schlechte Ausrüstung« in der deutschen Armee. Bei der Vorstellung seines jährlichen Lageberichts sagte er, trotz »erheblicher Reformanstrengungen« habe sich der Zustand der Bundeswehr nicht verbessert. Die Lücken seien teils noch größer geworden, die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme bezeichnete er als »dramatisch niedrig«. Viele Soldaten seien überlastet und frustriert, 21.000 Dienstposten von Offizieren und Unteroffizieren nicht besetzt. Die alarmistischen Berichte vom Montag über Ausrüstungsdefizite relativierte unterdessen der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker. Die Truppe sei ausreichend ausgestattet, um ihre Bündnis- und Einsatzverpflichtungen zu erfüllen, sagte er am Dienstag in Berlin.

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Alexander S. Neu vermutet zu den Defizitmeldungen der vergangenen Tage, dass »schlichtweg ein Vorwand« gebraucht werde, mit dem man die stetige Erhöhung des Militäretats »vor der Bevölkerung rechtfertigen kann«. Sein Fraktionskollege Matthias Höhn betonte am Montag in einer Pressemitteilung, Ausrüstungsmängel seien nicht Folge von »zu wenig Geld, sondern von der grundlegend falschen Ausrichtung der Bundeswehr« auf immer neue Militäreinsätze.