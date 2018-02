Pegida will den Norden erobern

Breiter Protest gegen Pegida am Montag abend auf dem Hamburger Gänsemarkt Foto: Axel Heimken/dpa

Die Blumenverkäuferin schaut ein wenig ängstlich über den Platz. »Alerta, alerta, antifascista!« schallt es von der einen Seite über den Gänsemarkt, auf der anderen Seite rufen sie: »Ob Ost, ob West, nieder mit der Nazipest!« – kraftvoller Protest an diesem Montag abend gegen den dritten Versuch rechter Hamburger, in der Hansestadt eine Demo unter dem Motto »Merkel muss weg!« nach dem Vorbild von Pegida in Dresden zu installieren. Der Platz ist umzingelt von Protestierenden, rund 800 zählt die Polizei. Sie können die etwa 200 Rechten, das sich zwischen Finanzbehörde und Lessing-Denkmal versammelt hat, nur verbal attackieren. Die Polizei hat alle vier Zugänge zum Platz mit Absperrgittern dichtgemacht. Vier Wasserwerfer und ein Schützenpanzer sind aufgefahren, 700 Beamte nach Polizeiangaben im Einsatz. Nur zweimal gelingt es, die Absperrung zu durchbrechen, Greiftrupps bringen die Antifaschisten sofort zu Boden.

Von den »Patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes« ist nichts zu hören, das Ganze ist als »stille Kundgebung« deklariert. Man unterhält sich, macht Fotos von Gegendemonstranten. Es werden selbstgebas­telte Schilder hochgehalten, auf denen »Scharia Partei Deutschlands« oder »Merkeldiktatur« steht. Linken, die ein Transparent mit der Aufschrift »Hamburg bleibt stabil. No pasarán!« entfaltet haben, hält man ein Banner mit dem Slogan »Kein Zutritt für Terror« entgegen. »Haut ab!«–Rufe sind die Antwort.

Immerhin können sich die Initiatoren der rechten Demo zugutehalten, dass sie die Teilnehmerzahl erneut fast verdoppelt haben. Am 5. Februar fing man am Jungfernstieg mit 60 Anhängern an, vor einer Woche waren es am selben Ort 120. Die Leute, die sich da treffen, beschrieb das antifaschistische Recherchekollektiv »Exif« auf seiner Homepage am 11. Februar so: »Neonazis, rechte Schlägerjungs der 80er und Menschen in Pelz und Perlenkette«. Exif nennt Namen von Demoteilnehmern: die Neonazis Claus Döring und Danny Belucis, Mitglied der sogenannten Kameradschaft »Sektion Nordland«, NPD-Anhänger Sven Mazurek und frühere Mitglieder der rechten HSV-Fangruppe »Hamburger Löwen«. Als einer der Hauptakteure und Verbindungsmann zwischen bürgerlichen Rechten und Neonazis wird Thomas »Togger« Gardlo bezeichnet. Der Türsteher trainiere Mitglieder der Identitären Bewegung (IB) und Burschenschaftler für den »Straßenkampf«.

Gardlo und sein Bruder Dushan machten 2002 Schlagzeilen, als herauskam, dass ihre Firma den Personenschutz für den späteren Innensenator Ronald Schill im Wahlkampf organisiert hatte. Gegenüber dem Hamburger Abendblatt (16.2.) bestätigte die Polizei den Exif-Bericht zumindest indirekt: Die Hamburger Türsteherszene sei »wesentlich an der Organisation der Anti-Merkel-Demo beteiligt«. Als Anmelderin der ersten beiden Demos fungierte die bürgerlich auftretende Uta Olgivie aus Seevetal. Sie zog sich nach einem Farbanschlag auf ihr Haus in der Nacht zum 12. Februar vorerst aus dem Veranstalterkreis zurück.

Dass in der rechten Szene möglicherweise zusammenwächst, was zusammengehört, macht auch eine Nachricht vom Sonnabend deutlich. Der NDR meldete, auf einem »Bürgerdialog« in Schwerin sei verkündet worden, dass die Landtagsfraktion der AfD in Schwerin und Pegida Mecklenburg-Vorpommern künftig kooperieren wollen. Pegida-Gründer Lutz Bachmann, der auf Einladung der AfD nach Schwerin gekommen war, wurde mit den Worten zitiert, er sehe keine Hindernisse für eine Zusammenarbeit.

In Hamburg wirkt der Versuch, Pegida zu imitieren, an diesem Montag eher verunglückt. Unter Polizeischutz rücken die selbsternannten Abendlandretter um 20 Uhr mit einem U-Bahn-Sonderzug ab. Dass sie wiederkommen, befürchtet nicht nur die Antifa: »So ein Scheiß! Das soll jetzt hier jeden Montag laufen«, schreit ein Mitarbeiter einer Fastfoodkettenfiliale, der vor seinem leeren Laden auf und ab geht, in sein Handy.

exif-recherche.org