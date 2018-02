NSU-Sumpf brodelt weiter

Ex-V-Mann Tino Brandt am Montag vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg Foto: dpa

Der Thüringer Verfassungsschutz hat nach Aussage seines früheren V-Mannes Tino Brandt wissentlich die untergetauchten Neonazis und »Bombenbastler« mitfinanziert, die 2011 als Kerntrio des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) bekannt wurden. Er habe als V-Mann Geld vom Amt bekommen, das er ihnen teilweise gespendet habe. Dies sei mit Wissen des Verfassungsschutzes geschehen, sagte der frühere Neonazi am Montag im Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag in Stuttgart. Brandt hatte in den 1990er Jahren die Kameradschaft »Thüringer Heimatschutz« aufgebaut, in der sich auch Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe radikalisierten. Bis zu seiner Enttarnung im Jahr 2001 galt er als Spitzenquelle und soll insgesamt rund 200.000 D-Mark an Honoraren kassiert haben. Dass er Teile davon in die »politische Arbeit« steckte, war schon länger bekannt. Die Vermutung, dass der Geheimdienst von der Verwendung der Gelder auch für illegale Zwecke wusste, hat er Brandt nun bestätigt. Der heute 43jährige wurde nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung mit Fußfesseln in den Sitzungssaal des Ausschusses geführt, denn er sitzt zur Zeit eine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs von minderjährigen Jungen ab. Der Stuttgarter NSU-Ausschuss befasst sich mit dem Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter 2007 in Heilbronn, der neben der bundesweiten rassistischen Mord- und Anschlagsserie seit 2011 der Gruppe zugeordnet wird.

Wegen der möglichen Bedrohung eines Zeugen des Ausschusses hat diese Woche die Staatsanwaltschaft Gera Ermittlungen aufgenommen. Im Briefkasten des Zeugen Sven Rosemann, der viele Jahre zu den Anführern der Thüringer Neonaziszene gehört hatte, sei die Patrone einer Waffe gefunden worden, berichteten die Dienstagsausgaben von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Rosemann war für Montag in den Ausschuss geladen, hatte sich aber krank gemeldet. Er sollte Auskunft über Waffengeschäfte im Umfeld des NSU geben.

Am Montag hatte zudem ein Bedrohungsschreiben gegen den Untersuchungsausschuss und dessen Vorsitzenden Wolfgang Drexler (SPD) für Wirbel gesorgt. Nach dem Verfasser wurde nach Angaben der Polizei vom Dienstag noch gefahndet. (dpa/jW)