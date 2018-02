Rund zehn Prozent aller Kinder, die weltweit gehandelt werden, kommen aus der Ukraine: »Kinderhandel – Mitten in Europa« Foto: Medienkontor Winterberg & Nagel/NDR/ARTE

Re: Schweine in Gefahr

Wie Europa mit der Seuche umgeht

Malgorzata Bruczynska ist Veterinärinspektorin in Piaseczno, einer Kleinstadt südlich von Warschau. Die 47 Jahre alte Polin hat seit drei Monaten viel zu tun. Im November 2017 ist in ihrer Gegend die afrikanische Schweinepest (ASP) ausgebrochen. Nun bekämpft sie gemeinsam mit dem polnischen Militär und den Behörden die Ausbreitung der Seuche. Unter anderem muss sie sich darum kümmern, dass die Kadaver ordnungsgemäß entsorgt werden. Doch das Engagement kommt vier Jahre zu spät, findet Schweinebauer Adam Zboina. Er hat Angst, dass sein Tierbestand gekeult werden muss. In Deutschland fordert der Bauernverband vorsorglich einen Abschuss von 70 Prozent der Wildschweine.

Arte, 19.40

Kinderhandel

Mitten in Europa

Minderjährige Mädchen und Jungen, die hierzulande sexuell ausgebeutet oder zum Betteln und Stehlen gezwungen werden, kommen häufig aus Osteuropa, Afrika, aber auch aus Deutschland und Frankreich. Die Dokumentation begibt sich auf die Spuren von Menschenhändlern und denen, die ihre Machenschaften zu verhindern suchen. Vorher Doku zum Missbrauch in der katholischen Kirche und Gespräche mit Experten.

Arte, 21.50

Tunesien – Stimmen der Revolution

Verhaftungen, Folter, Vergewaltigung, Mord, Zwangsscheidung, Enteignung: Die Dokumentation schildert die Geschichte Tunesiens von der Machtergreifung Habib Bourguibas bis zur Vertreibung von Zine el-Abidine Ben Ali. Und aktuell? Scheint es so, als würden wir Tunesien verlieren, an die Armut, den Hass und die Gleichgültigkeit des angeblich so menschenrechtsaffinen Westen.

Arte, 22.50

Was ist schöner: Sex oder Sozialismus?

Kabarettist Alfred Dorfer erzählt und interpretiert Witze: Solche aus der Sowjetunion unter Lenin oder zum Aktionismus im Solidarnosc-Polen – und vom Ende der sozialistischen Epoche mit Perestroika und Mauerfall. Und heute? Scheint manchmal alles ein blutiger Witz. Einen ham’ wir noch...

3sat, 23.15