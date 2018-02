Drum reih dich ein in die Radiogeräteeinheitsfront, wenn du auch ein Radio bist Foto: Andrea Toft

Ende 2016 belebte Radio Corax aus Halle mit seinen »Radiorevolten« die Hörfunklandschaft. Und jetzt ist endlich auch das Buch zum internationalen Radiokunst-Festival da – also fast. Zur Finanzierung der Veröffentlichung fehlen noch ein paar Euro. Deswegen gibt es auf der Plattform Startnext eine Crowdfunding-Initiative. Sie setzt weniger darauf, Spenden einzuwerben, als vielmehr darum, Vorbestellungen zu sammeln. Wer sich so an den Druckkosten beteiligt, trägt nicht nur zum Erscheinen des Katalogs bei, sondern bekommt ihn auch direkt in den Briefkasten. Außerdem erhält man zum Dank eine namentliche Erwähnung im Buch selbst.

Über dreißig Tage liefen die »Radiorevolten«, und selten wurde Radio als künstlerisches Medium in größerer Formenvielfalt genutzt. Auf absehbare Zeit wird das wohl auch so bleiben, weil sich private und öffentlich-rechtliche Stationen lieber in enge Formatkorsette zwängen. Umso wichtiger ist eine Aufarbeitung der »Revolten« in Textform. Ein Interview von Radio F. R. E. I. (13.2.) mit Tina Klatte und Ralf Wendt von Radio Corax zu den Details der Veröffentlichung findet sich auf freie-radios.net. Dort gibt es – apropos Bücher und Radio – auch immer noch den sehr hörenswerten Mitschnitt des Eröffnungsbeitrags von der Konferenz »30 Jahre Antifa in Ostdeutschland« (2.12.2017, FSK). Der gleichnamige Sammelband (erschienen bei Westfälisches Dampfboot, Münster 2017) wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefördert.

Um die in München gegen das Naziregime agierende Widerstandsgruppe Weiße Rose dreht sich das Hörspiel »Wagnis Weiße Rose« (BR 2012; Teil lief am Mo., bis Do., jeweils 19 Uhr, WDR 3 folgen die Teile 2 bis 4) von Katrin Seybold und Michael Farin. Hierin werden zum einen Original-Flugblätter verwendet, zum anderen Interviews mit Zeitzeugen aus dem Unterstützerkreis der Weißen Rose. Seybold führte die Gespräche Anfang der Nuller Jahre für einen Dokumentarfilm. Freie Produktionen präsentiert die »Kurzstrecke 70« (DLF Kultur/Autorenproduktion 2018; Mi., 0 Uhr, DLF Kultur). Diesmal geht es in den Hörstücken um gruselige Nachbarn, Mark E. Smith und Chatbots, die ihrem Gegenüber die große Liebe versprechen.

Witz komm raus, du bist umzingelt – nicht nur zur Faschingszeit wird man zu grundloser Fröhlichkeit verdonnert. Lachtherapeuten betonen hier den angeblichen gesundheitlichen Nutzen. Zum rein dekorativen Lächeln werden hingegen besonders oft Frauen und Personen in Dienstleistungsberufen angehalten. Dabei kommt nichts Gutes raus, nur massenweise gefrorene Smiley-Faces. Zeit, endlich mit diesem Blödsinn aufzuräumen. Deswegen gibt es jetzt: »Inkasso Hasso: Zur Verteidigung der Traurigkeit« (Mi., 8 Uhr, FSK). Unbedingt anhören!

Martin Durm zeigt im ARD-Radiofeature »Geschenke aus Baku – Über Korruption im Europarat« (SWR 2018; Ursendung Mi., 22 Uhr, SWR 2), wie das autokratisch regierte Aserbeidschan sich als Demokratie inszeniert. 24 Stunden später ist es an der gleichen Stelle dann Zeit für Klaus Buhlerts experimentelles Hörspiel »Twittering Machine« (SWR 2018; Ursendung Do., 22 Uhr, SWR 2), das sich mit der Artikulation über Stimmbänder, Vogelkehlen und sogenannte soziale Netzwerke auseinandersetzt. Weitere unverzichtbare Ursendungen kommen vom Soundwalk Collec­tive und Patti Smith mit »Illumina­tions« (DLF Kultur/France Culture 2018; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) und von Tomer Gardi mit »Die Feuerbringer – Eine Schlager-Operetta« (WDR 2018; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. So., 17 Uhr, WDR 5)