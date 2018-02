Sowjetheldin, strahlst du noch?

Nicht alle Filmkritiker sind zurückhaltende Freunde der Schriftkultur. Er werde sich diesen Film »nicht antun«, verkündet einer lautstark beim Vortrag seiner Berlinale-Planung im Kinosaal: »Mit diesem Buch bin ich in der Schule gequält worden!« Da ist die DDR-Erziehung nach hinten losgegangen. Lernziel wäre gewesen, dass »irgendwo in Zentralasien ein junger Mann zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Geschichte geschrieben hat, die, ich schwöre es, die schönste Liebesgeschichte der Welt ist«, wie Louis Aragon es ausgedrückt hat.

»Djamila«, Debüt von Tschingis Aitmatow, spielt während des Zweiten Weltkriegs auf dem Land in der kirgisischen Sowjetrepublik. Der Ehemann der jungen Titelheldin ist an der Front. Sie kennt ihn kaum, verliebt sich in einen stillen Außenseiter, genauer: in dessen »alles umfassende Liebe zum Leben und zur Erde«. Das Liebespaar bricht mit den Konventionen, sucht das Weite.

Sich bei der Landbevölkerung des heutigen Kirgistans danach zu erkundigen, was sie von dieser 60 Jahre alten Erzählung hält, war eine wunderbare Idee der französischen Regisseurin Aminatou Echard. Ihre mit einer Super-8-Kamera erhobenen Befunde sind einigermaßen niederschmetternd. So vertraut den alten Dorfbewohnerinnen die Titelheldin aus Sowjetzeiten ist; die wenigsten scheinen von ihr je eine besonders hohe Meinung gehabt zu haben. Es gibt Ausnahmen, aber die Freiheit einer selbstgewählten Liebesbeziehung scheint für die meisten nicht erstrebenswert. Heute vielleicht noch weniger als vor Jahrzehnten. »Anständige Mädchen werden in ihrer Straße verheiratet«, sagt eine der Damen, eine andere wagt immerhin davon zu träumen, eines Tages mal nach Hause zu kommen und dort von anderen erwartet zu werden. Zu Wort kommen auch Jungs, für die Stolz jederzeit vor Liebe geht – sie würden eine wie Djamila im Namen Allahs töten.

Lektürehinweise wie der, dass Aitmatow die Stiefmutter der Heldin wohl etwas zu gut hat wegkommen lassen, entschädigen für Zumutungen der filmischen Aufbereitung. Nach verwaschenen Bildern einer Apfelernte folgt die Wackelkamera einer Frau, die im eng anliegenden Kleid an Djamila denken lassen soll, minutenlang durch eine hügelige Landschaft, um ihr später in einem städtischen Park etwas näher zu kommen. Wer da wegnickt, kommt womöglich in den Genuss eines Traums von der Sowjetmacht.