»Einer dieser Momente«: Teri und Tiahna, wie einem Fellini-Film entstiegen Foto: Films de Force Majeure / Blinker Filmproduktion

Zwei Dokumentarfilme über die USA zeigen im Panorama die Abgründe von bitterer Armut und obszönem Reichtum. Die »Game Girls« Teri und Tiahna leben in Skid Row L. A., der »Hauptstadt der Obdachlosen« der USA, auch als »Worst place in America« apostrophiert. Ein Ort, an dem die gebürtige Polin und als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland emigrierte Regisseurin Alina Skrzeszewska selbst lange lebte und mit dem ihre Kamera eins wird. Sie versteht es, eine Nähe auch zu ihren Protagonistinnen herzustellen, die fast physisch erfahrbar wird – ohne ihnen je respektlos auf die Pelle zu rücken.

Statt einen »klassischen« Dokfilm über Frauen in der Skid Row zu machen, folgt Skrzeszewska eher einer Spielfilmdramaturgie und erzählt eine Lovestory, neben der Armut eines der ältesten Sujets des Kinos. Diskriminierung ist in den Alltag der Titelheldinnen, die sich hier lieben, zoffen, prügeln, wieder versöhnen und füreinander einstehen, fest eingeschrieben. Schwarz, Frau und arm zu sein, ist in den USA der Gegenwart eben keine zufällige Konstellation, wobei auch hierzulande zunehmend Frauen, oft mit ihren Kindern, von Obdachlosigkeit und Armut betroffen sind.

Die Skid Row ist aber noch mal ein ganz eigener Planet. Wer hier landet, ist wirklich abgehängt. Aber in all dem Müll und Dreck sieht Skrze­szewska – weil sie sich dort eben auskennt – ein Netz vielfältiger Beziehungen, auch Solidarität und Liebe. Gezeigt wird das mit einem Humor, der dem Ganzen eine bemerkenswerte Leichtigkeit verleiht, wenn sich etwa Teri mit ihrem Friseur minutenlang über die jeweiligen Lover austauscht, ohne dass jemals einer auf das Gesagte des anderen eingehen würde. Quasi ohne einander zuzuhören, erzielen beide schönste Einigkeit.

Wenn Teri in ihrem Hochzeitsanzug ewig auf die Braut Tiahna wartet und sich dabei langsam zudröhnt – die Montage gibt auch dieser Sequenz die Zeit, die sie braucht – und Tiahna schließlich wie einem Fellini-Film entstiegen im viel zu engen Prinzessinnenkleid auf Schuhen, in denen sie nicht laufen kann, die Straße entlanggewatschelt kommt, ist das ganz großes Kino. Und einer der Momente, in denen die beiden versuchen, ihr von Drogen und Not geprägtes Leben in die Hand zu nehmen. Gegen eine Gewalt, die allgegenwärtig und spürbar ist. Es ist eine der großen Leistungen dieses vom ZDF kofinanzierten Films, den Zusammenhang von struktureller Gewalt (der Polizei, der Behörden) und ihrer häuslichen Form, der wir hautnah beiwohnen, auf subtile und erschütternde Art deutlich zu machen. Skrzeszewska geht es dabei auch um Heilung, die die Frauen zum Beispiel in einem von ihr initiierten Drama-Workshop erfahren. Wobei die hier gewonnene Selbstermächtigung wiederum eine politische ist und die Protagonistinnen auch zur »Black Lives Matter«-Demo vor dem Rathaus führt. Am Ende siegt die Liebe, irgendwie, und hat doch keine Chance in diesen Verhältnissen. Eine Freude ohne Hoffnung.

In krassem Gegensatz dazu zeigt Lauren Greenfield in »Generation Wealth« die Welt des Reichtums, mit der die Regisseurin auch als renommierte Fotografin seit langem befasst ist. Ihr neuer Film porträtiert Stars, einen Hedgefonds-Manager, die Frau eines russischen Oligarchen, »Rich kids« an den kalifornischen Stränden – aber auch Menschen, die der Jagd nach vermeintlichem Luxus alles opfern. Mit ethnographischem Blick präsentiert Greenfield eine Kultur, in der Reichtum – quer durch alle sozialen Schichten – mit dem herrschenden Bild von Schönheit direkt korreliert. Das ist informativ, zuweilen skurril und erschreckend. Als Film bleibt es blass: ewig neue Protagonisten, die kaum mehr als Stichworte liefern, wenig Tiefe. Bedenklich wird es, wenn Greenfield das Phänomen der Jagd nach »mehr« zum individuellen Suchtproblem erklärt und sich dazu als Workaholic in Beziehung setzt. Samt der verlogenen Moral, dass Geld nicht glücklich macht. Teri und Tiahna würden das vermutlich anders sehen.