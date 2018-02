»Polizei will Protest kriminalisieren«

Protest gegen die Razzien bei G-20-Gegnern am 9. Dezember in Göttingen Foto: Swen Pförtner/dpa

Am heutigen Dienstag findet im Düsseldorfer Kulturzentrum ZAKK eine Diskussionsveranstaltung statt. Thomas Wüppesahl von der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten wird zum Thema »Kommen die neuen Notstandsgesetze? Der G-20-Gipfel in Hamburg und die Folgen« sprechen. Welche Erwartungen haben Sie an den Abend?

Mit Wüppesahl spricht auf dieser Veranstaltung jemand, der einiges erreicht hat, was zum Beispiel die Rechte Homosexueller oder das Öffentlichmachen kriminellen Verhaltens von Polizisten im Dienst betrifft – und der zur Bedeutung demokratischer Rechte und zu ihrer Verteidigung viel beizutragen hat.

Sie wurden während des G- 20-Gipfels gemeinsam mit anderen Aktiven der Verdi-Jugend Süd aus Nordrhein-Westfalen selbst in Hamburg festgenommen. Später kam es bei Ihnen und einigen anderen Gewerkschaftern zu Hausdurchsuchungen. Wie bewerten Sie das bisherige Vorgehen der Behörden?

Zu Anfang haben Politik, Polizei und Staatsanwaltschaft schnelle, harte und zahlreiche Verurteilungen von G-20-Gegnern gefordert. Inzwischen sieht es etwas anders aus. Zum Beispiel musste die Staatsanwaltschaft im Fall des Italieners Fabio V., dem keine konkrete Tat vorgeworfen werden kann, zurückrudern.

Unserem Eindruck nach lässt sich die bisherige Strategie der Behörden so beschreiben: Ziel ist die öffentliche Kriminalisierung unseres legitimen Protestes gegen die Verbrechen insbesondere der führenden Industrienationen. Nachdem die Polizei sukzessive die Deutungshoheit über die Geschehnisse während des Gipfels verloren hatte, griff sie fast verzweifelt zu medial inszenierten Maßnahmen wie bundesweiten Razzien und der sogenannten Öffentlichkeitsfahndung. Insbesondere die Hausdurchsuchungen waren schon an sich völlig unverhältnismäßig. Und als sei das nicht genug, kam es dabei in vielen Fällen auch noch zur Gewaltanwendung. So wurden zum Beispiel auch Zimmer kleiner Geschwister von Betroffenen durchsucht, und durch das Vorgehen der Polizei gab es sogar erneut Verletzte.

Erhalten Sie denn genügend Unterstützung aus den Gewerkschaften?

Die Gewerkschaftsbasis, -jugend und -linke haben sich als wichtige und engagierte Partner in unserem Kampf gegen staatliche Repression erwiesen. Gerade von ihnen bekommen wir viel Solidarität und aktive Unterstützung. Viele sind bestürzt über die Angriffe auf das Streik- und Demonstrationsrecht durch Politik und Behörden.

Sie gehören zu den Gründern des Bündnisses »Demonstrationsrecht verteidigen«. Welche Aktivitäten plant der Zusammenschluss in den kommenden Wochen?

Auf dem Kongress »Demonstrationsrecht verteidigen« im Oktober 2017 gründete sich ein breites Bündnis, das in »Grundrechte verteidigen« umbe­nannt wurde. In der Folge schlossen sich unter anderem der kurdische Dachverband Nav-Dem, die Partei Die Linke und das Netzwerk ATTAC dem Zusammenschluss an. Sie alle arbeiten seither aktiv darin mit. Zum Tag der politischen Gefangenen am 17. und 18. März wird es dezentrale Aktionstage geben. Im Mai wird eine Großdemo gegen den Abbau demokratischer Grundrechte stattfinden.