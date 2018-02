Mit freiem WLAN gegen Nazis

Ralf Christoffers, Chef der Linksfaktion im brandenburgischen Landtag, am Samstag in Erfurt. Dort verabschiedeten Politiker der in den ostdeutschen Landtagen tonangebenden »Realo«-Fraktion das neue Papier Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa

Mit einem am Wochenende verabschiedeten Forderungs- und Maßnahmenkatalog will Die Linke den Bürgern in Ostdeutschland zu größerem Selbstbewusstsein verhelfen und den Einfluss von AfD, Pegida und anderen Rechten zurückdrängen. »Dabei gilt es unter anderem, die Lebensleistung der Menschen in Ostdeutschland zu respektieren und anzuerkennen«, sagte Susanne Hennig-Wellsow, Fraktionschefin der Linken im Thüringer Landtag, am Sonnabend in Erfurt. Dort wurde das 19seitige Papier bei einem zweitägigen Treffen der Fraktionsvorsitzenden aus Bund und ostdeutschen Ländern beschlossen. Schwerpunkte sind die Förderung strukturschwacher Regionen, der Ausbau der Breitbandversorgung, ein »Einwanderungsgesetz« zur Bekämpfung des Fachkräftemangels sowie Mehrinvestitionen in Hochschulen und Forschung.

Die Bundesrepublik sei »weiterhin sozial, ökonomisch und kulturell zwischen Ost und West gespalten«, erläuterte Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch die Intentionen des »Aktionsplans Ost« in einer Presseerklärung. Das von den Spitzen der ostdeutschen Landtagsfraktionen erarbeitete Papier sei ein »schlüssiger Vorschlag«, um Benachteiligungen »abzubauen und zu beenden«, ergänzte Hennig-Wellsow. Vor allem in Thüringen, Brandenburg und Berlin, wo die Linkspartei mitregiert, wolle man die Möglichkeiten für ein »Zukunftsprojekt Ostdeutschland« aufzeigen. Im Mittelpunkt stehen hierbei laut Konzept die Modernisierung »für alle in den Bereichen Mobilität und Daseinsvorsorge« und der Ausbau der digitalen Infrastruktur »wie etwa Programme für freies WLAN in Dörfern, in Städten und an Bushaltestellen«.

Der völkisch-nationalistischen Abschottung, wie sie die AfD gerade im Osten erfolgreich propagiert, will die Die Linke »Offenheit und Vielfalt« entgegensetzen. Sie will den Ostdeutschen, wie die Genossen denkbar eingängig formulieren, eine »aktive Rolle als Gestaltende eines neuen, solidarischen Gemeinwesens unter den Bedingungen von Strukturschwäche, Globalisierungsdruck und auf der Grundlage ihrer spezifischen Transformationserfahrungen zugestehen und abverlangen«. Wenn die Partei in »diesem Sinne Resonanzraum für die politische Verarbeitung der Modernisierungsumbrüche« sei, werde sie die AfD in die Schranken weisen können, meinen die Verfasser und Unterzeichner.

Ziel muss es dem Konzept zufolge sein, den »Gebrauchswert« der Partei für die Ostdeutschen neu zu definieren. Dazu gehöre auch, »die Milieus der Wendegewinner oder zumindest der Nichtverlierer verstärkt in den Blick zu nehmen und ›Empowerment‹ als Stärkung der gesamten Gesellschaften im Osten zu denken«. Man wolle in den »neuen« Bundesländern »linke Volkspartei bleiben bzw. wieder werden«. Gerade vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Fortsetzung der großen Koalition, »die auf ostdeutsche Problemlagen vor allem mit Ignoranz reagiert«, gelte es, »soziale Gerechtigkeit durch konkrete und glaubwürdige Angebote zu untersetzen«.

Wie glaubwürdig eine linke Partei sein kann, die stets von »Transformation« statt Wiedereinführung des Kapitalismus oder von »Modernisierung« statt neoliberaler Kostenminimierung spricht, bleibt abzuwarten. Wenn es konkret wird, sieht man zudem gern mal darüber hinweg, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse immer weiter verzögert wird. So hat die thüringische Partei- und Fraktionsvorsitzende Henning-Wellsow den jüngsten Tarifabschluss der IG Metall ausgiebig gelobt. Dieser habe wegen des »Einstiegs in die Absenkung der Arbeitszeit« einen »Vorbildcharakter für andere Branchen«. Dabei hat die Einigung gerade für die Ostdeutschen eine bittere Note. Denn wieder wurde eine Angleichung der höheren Arbeitszeiten in den neuen Bundesländer an die niedrigeren im Westen vertagt. .

Die ostdeutschen Fraktionschefs zählen zudem ein eigenes Einwanderungsgesetz zu den Grundelementen eines »linken Aktionsplans Ost« – mit der Begründung, so könne Integration in den neuen Bundesländern besser gelingen. Die Linke-Bundesvorsitzende Katja Kipping betonte am Montag auf jW-Nachfrage jedoch, es sei noch nicht beschlossene Sache, dass Die Linke einen eigenen Entwurf für ein solches Gesetz vorlegen werde. Falls es ihn geben wird, sei aber klar, dass Migration »nicht allein nach Nützlichkeitskriterien« erfolgen dürfe.