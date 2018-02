Demokratieabbau und Rechtsschwenk

Sächsische Polizisten während einer antifaschistischen Demonstration in Wurzen (September 2017) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Ausbau der Befugnisse für Polizei und Geheimdienste, Rücknahme von Rechten vor allem der Flüchtlinge – das ist die Leitlinie der »großen Koalition« in spe für die Innenpolitik der kommenden Jahre. Mit den Festlegungen im Koalitionsvertrag wird der bisherige Kurs nicht nur fortgeführt, sondern weiter verschärft.

Eigens für CSU-Chef Horst Seehofer wurde das Bundesministerium des Innern um das Ressort »Heimat« erweitert. Es steht zu erwarten, dass Seehofer den Heimatbegriff keineswegs nur in dem einfachen Sinn versteht, dass Heimat dort ist, wo Leute nun einmal zu Hause sind, sondern vielmehr in seinem ausgrenzenden Sinn: Als Mittel, um zwischen einem imaginierten »uns« und einem behaupteten »die Anderen« zu trennen und zu polarisieren. Denn der CSU-Chef war stets einer der Vorkämpfer in der Debatte um eine sogenannte deutsche Leitkultur, unter nationalistischen Vorzeichen: »Wir als Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein – Multikulti ist tot«, tönte Seehofer etwa 2010 auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Als vermeintlicher Antipode zur Leitkultur wurden Muslime ausgemacht: »Es ist doch klar«, so sagte der bayerische Ministerpräsident damals dem Magazin Focus, »dass sich Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen wie aus der Türkei und arabischen Ländern insgesamt schwerer tun«. Daraus ziehe er »auf jeden Fall den Schluss, dass wir keine zusätzliche Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen brauchen.« Vor dem CSU-Parteitag im Jahr 2016 wetterte Seehofer gegen »übersteigerte Toleranz in westlichen Gesellschaften«, weil dies den »politischen Islam« fördere. Kein Wunder, dass Seehofer auf dem Höhepunkt der Zuwanderung von Flüchtlingen 2015/16 schäumte: »Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung«, es sei vielmehr »eine Herrschaft des Unrechts«. Was Seehofer nun nicht daran hindert, in das Kabinett von »Unrechts«-Kanzlerin Merkel einzutreten.

Ist mit der Übernahme des Innenressorts personell dafür gesorgt, dass in der Innenpolitik ein schärferer Ton angeschlagen wird, zieht sich inhaltlich durch den Koalitionsvertrag weitgehend das Motto »Weiter so«. Die unter der abgewählten Koalition ausgegebene Richtung wird fortgesetzt. Am deutlichsten bekommen das die Asylsuchenden zu spüren, deren Schikanierung durch die Einrichtung von Quasi-Internierungslagern deutlich ausgebaut werden soll. Überhaupt ist die Flüchtlingspolitik dasjenige Feld, in dem die Union am stärksten mit der AfD wetteifert. Deswegen findet sich auch die von der CSU vorgesehene »Obergrenze« im Koalitionsvertrag, die mit der Spanne von 180.000 bis 220.000 Flüchtlingen angegeben wird – wenn auch nicht als verbindliche Marge, sondern als angeblich zu erwartender Durchschnittswert. Dass sich die Union von der AfD getrieben sieht, war auch schon in der Debatte um syrische Flüchtlinge zu bemerken: Kaum hatte die AfD im November 2017 gefordert, mit Syriens Machthaber Assad ein Rückkehrabkommen aufzusetzen, beantragten die amtierenden Innenminister der unionsgeführten Länder, den Abschiebestopp nach Syrien zu lockern. Was Rechtspopulisten und extrem Rechte mit der Parole »Verteidigung des Abendlandes« fordern, ist für die CSU der Kampf für ihr reaktionäres Heimatverständnis. Denn Leitlinie der CSU – und weitgehend auch der CDU – ist schon lange: Rechts von ihr dürfe es keine relevante politische Kraft geben. Deswegen versucht sie, durch eigene asylfeindliche und nationalkonservative Politik der AfD das Wasser abzugraben. Ob diese Rechnung aufgeht oder die AfD erst recht stärkt, kann fast dahingestellt bleiben – für die Demokratie ist das auf jeden Fall desaströs.