Wann wurde die Weltrevolution verpasst?

Nach Meinung der Wildcat sollte die britische Bewegungslinke sich etwas mehr mit der globalen Wirtschaft auseinandersetzen (Corbyn-Begeisterung in Nordlondon, August 2016) Foto: ANDY RAIN/EPA

Nach einem Jahr Pause gibt es nun die 101. Ausgabe der Zeitschrift Wildcat, ein fast 100 Seiten starkes Heft. Sie steht in der Tradition einer Strömung der bundesdeutschen Linken, die in den 1970er Jahren versuchte, Politikansätze des italienischen Operaismus (Arbeiterkampf) auch hierzulande fruchtbar zu machen. Sie ging vor fast einem Vierteljahrhundert aus der 1977 gegründeten Karlsruher Stadtzeitung hervor. Im knappen Editorial des neuen Hefts beklagt die Redaktion, dass sie leider nichts zu 40 Jahre »Deutscher Herbst« zuwege gebracht habe, in dessen Folge sowohl die alternativen Stadtzeitungen entstanden seien als auch der »Tunix-Kongress« im Januar 1978 in Westberlin stattfand – »der den Abschied vom Klassenkampf postulierte«, wie spitz angemerkt wird.

Statt also den »Deutschen Herbst« abermals zu rekapitulieren, präsentiert die Redaktion eine »fette Materialsammlung«, wie sie es nennt. Sie beginnt mit Überlegungen zu der in den Jahren zwischen 1916 bis 1921 »verpassten Weltrevolution«. Die Verfasser beziehen sich dabei auf eine Formulierung Trotzkis über die Furcht der bolschewistischen Partei vor den Massen, die sie als eine zentrale Kritik an den größtenteils sozialdemokratischen Führern dieser Zeit verstehen, kein Vertrauen in den Prozess der Revolution zu haben. Des weiteren kündigt die Redaktion der Wildcat zu »allen ungelösten Fragen« ein Seminar »50 Jahre nach dem französischen Mai« an, um zu erörtern, warum der revolutionäre Anlauf von Mitte der 60er bis Anfang der 80er Jahre im vorigen Jahrhundert nicht geklappt hat. Und das ist gar nicht resignativ gemeint, hält eine solche Reflexion doch die Hoffnung auf kommende revolutionäre Aufbrüche am Leben.

Im neuen Heft illustriert eine Vielzahl von Berichten (über einen Streik bei VW in Bratislava, über Klassenkämpfe im ehemaligen Jugoslawien, über Konflikte in der italienischen Logistik und über Unruhe im bundesdeutschen Pflegebereich) das grundsätzliche Vertrauen der Wildcat-Macher in die Selbsttätigkeit von Arbeiter und anderen Subalternen, ihr Schicksal immer wieder selbst in die Hand zu nehmen, um unzumutbare Lebensverhältnisse zu beseitigen. Auch wenn im Fall der aktuellen Proteste im Iran explizit eingeräumt wird, dass dort die Linke keine nennenswerte Rolle spielt.

Sehr fundiert ist ein Beitrag, der sich mit dem komplexen Problem der Integration von Flüchtlingen in den bundesdeutschen Arbeitsmarkt auseinandersetzt. Die Autoren sehen dabei die Politik »eingeklemmt zwischen den Forderungen der Wirtschaft nach einer Liberalisierung der Migration und der politischen Weltlage, die die Zahl der Flüchtlinge zu einer unberechenbaren Größe macht«.

Der andernorts als sozialistischer Hoffnungsträger bezeichnete Jeremy Corbin und die von ihm geführte »nationale Sozialdemokratie in Großbritannien«, wie sie hier genannt wird, kommen nicht allzugut weg, da sie sich sowenig wie ihre Unterstützer aus der britischen Bewegungslinken die Frage stellen würden, »wie sich innerhalb einer globalen kapitalistischen Wirtschaft ein nationales Umverteilungsprogramm durchsetzen« lassen könnte.

Es gibt auch einen Text über »Rechte Regierungen«, in dem die These aufgestellt wird, dass die parlamentarische Demokratie zum gegenwärtigen Kapitalismus immer weniger passe. Wo früher »die industrielle Entwicklung noch sozialen Fortschritt für viele ermöglichte (nicht garantierte)« sei das »Rent-seeking-Kapital«, exemplifiziert in der Figur des US-Präsidenten Donald Trump, nur noch am Ausplündern der Menschen und des Planeten interessiert. Dessen Wahlerfolg gründe auf einer Mischung aus proletarischer Wut und rechtem Kulturkampf. Um dagegen zu mobilisieren, sollte sich sowohl auf die Arbeiterklasse als auch auf die No-Global-Protestbewegung zu Beginn des 21 Jahrhunderts beziehen – »auch wenn sie sich im Moment ›rechts‹ äußert«, empfiehlt die Redaktion der Wildcat. Verteilungskampf sei keine verkürzte Kapitalismuskritik, sondern ein notwendiger Anfang, zeigt man sich außerdem überzeugt. Die Expropriateure sollen weiterhin enteignet werden.