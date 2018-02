Die Menschen ernst nehmen

KPÖ-Politiker Krotzer ist das jüngste Stadtsenatsmitglied in der Grazer Geschichte. Die Partei kann auf jahrzehntelanger erfolgreicher Basisarbeit in der Stadt aufbauen Foto: KPÖ Graz

»Ihr seid von der KPÖ, oder?« fragt eine junge Frau, nachdem sie von Robert Krotzer um ihre Unterschrift auf einer Liste gefragt wurde. »Dann passt das«, ergänzt sie und signiert die Petition für eine Volksbefragung über die geplante Olympia-Bewerbung der steirischen Landeshauptstadt. Ihre Begleiterin macht es ihr nach und sagt lächelnd zu Krotzer: »Euch kann man ja vertrauen.« Robert Krotzer ist Stadtrat in der zweitgrößten österreichischen Stadt, die eine politische Besonderheit aufweist. Die Kommunistische Partei, die bei den Parlamentswahlen im vergangenen Oktober gerade mal 0,78 Prozent erreichte, ist in Graz mit 20,34 Prozent die zweitgrößte politische Kraft. Nach der jüngsten Gemeinderatswahl im Februar vorigen Jahres haben sich die konservative Volkspartei (ÖVP) und die rechten Freiheitlichen (FPÖ) auf eine Koalition geeinigt. Aufgrund des Proporzsystems erhalten die stärksten Parteien aber Sitze im Stadtsenat. Die KPÖ gewann im vergangenen Jahr einen Sitz dazu. Neben der langjährigen Abgeordneten und früheren Vizebürgermeistern Elke Kahr sitzt deshalb seit Frühjahr 2017 auch der 30jährige Robert Krotzer im Stadtsenat. Kahr hat das Verkehrsressort inne, Krotzer ist für Gesundheit und Pflege zuständig.

An diesem kalten Februarnachmittag steht er allerdings als Parteiaktivist zusammen mit vier Genossinnen und Genossen vor dem Landeskrankenhaus. Alle halten Klemmbrett und Unterschriftenliste in den Händen und sprechen die Vorübergehenden an. Zwei Wochen zuvor hatten ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl und sein Vize Mario Eustacchio (FPÖ) verkündet, dass sie für die Stadt eine Bewerbung um die Austragung der Olympischen Winterspiele im Jahr 2026 an das Olympische Komitee senden wollen. »Ein weiteres unsinniges Projekt des Bürgermeisters«, erklärt Krotzer, »solche Bewerbungen kosten Geld, und wenn die Stadt tatsächlich den Zuschlag bekommen würde, dann verschlingt das Milliarden, die für sinnvolle und nachhaltige Projekte eingesetzt werden könnten.«

Auswirkungen auf Betroffene

Das jüngste Stadtsenatsmitglied in der Grazer Geschichte sagt dies, ohne sich über die geplante Geldverschwendung zu empören. In seiner politischen Alltagsarbeit erlebt der KPÖ-Politiker täglich Empörendes – sich stets darüber aufzuregen, würde sich wohl rasch auf Gemüt und Gesundheit schlagen. Auch später, als Krotzer in seinem Büro über die Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche seines Ressorts erzählt, spricht er in aller Gelassenheit über die engen Grenzen, die seiner Arbeit gesteckt sind. Etwa darüber, dass ihm für Subventionen von Gesundheitseinrichtungen offiziell nur etwa 186.000 Euro zur Verfügung stehen. »Das ist mit anderen Bereichen nicht vergleichbar«, sagt Krotzer. Die Faustregel bei der Verteilung dieser Mittel sei, dass jene Einrichtungen, die bereits in der Vergangenheit finanzielle Unterstützung vom Gesundheitsressort bekommen haben, diese auch weiterhin erhalten: »Wir wollen nicht, dass in den Einrichtungen gekürzt werden muss und möglicherweise Menschen ihren Job verlieren, weil wir ihnen kein Geld mehr geben«, sagt Krotzer.

Die Auswirkung ihrer Entscheidungen auf die Menschen ist die Richtschnur der gesamten politischen Arbeit der Grazer Kommunisten. Vom Unterschriftensammeln geht es direkt zur Sitzung des Gemeinderatsklubs. Neben Krotzer und Kahr sitzen weitere zehn Mitglieder für die KPÖ im Grazer Stadtparlament – fünf Frauen und fünf Männer. Klubobmann Manfred Eber eröffnet die Sitzung mit Glückwünschen. Christian Sikora, Betriebsratsmitglied bei der Justizwache und KPÖ-Gemeinderat, feierte wenige Tage zuvor Geburtstag. Ein paar freundliche Witze fliegen durch den Sitzungsraum. Danach wird es aber rasch ziemlich trocken. Drei Tage später findet die monatliche Gemeinderatssitzung statt. Bereits vorliegende Anträge müssen besprochen und Positionen des Klubs zu den aufgeworfenen Fragen erarbeitet werden. Es geht um Bauprojekte der Stadt, um Grundstücksumwidmungen oder um die Finanzierung unterschiedlichster Projekte. Die Debatten im KPÖ-Klub drehen sich darum, was die Beschlüsse für Anwohner oder Beschäftigte bedeuten. Die Kommunisten betreiben keine Fundamentalopposition, wie dies von Vertretern anderer Parteien gegenüber Medien häufig dargestellt wird. Sinnvollen Projekten stimmen die KPÖ-Abgeordneten zu – sofern diese nachhaltig sind und von den unmittelbar Betroffenen ebenfalls begrüßt werden.

Soziale Fragen, konkret angegangen: Mit ihrem »Stadtblatt« informiert die Grazer KPÖ regelmäßig über Probleme, welche die Menschen im Alltag betreffen Foto: KPÖ Graz

Im Klub passiert die politische Kernarbeit. Neben der konkreten Umsetzung von Projekten in Form von Anträgen an den Gemeinderat werden hier Ideen entwickelt, deren Ausarbeitung dann beschlossen wird. Anderes wird vertagt, manches verworfen. Die KPÖ-Abgeordneten haben verschiedene berufliche Hintergründe, im Klub sind viele Altersgruppen vertreten. Selbstverständlich gebe es manchmal unterschiedliche Auffassungen zu Detailfragen, erzählt Krotzer später, als wir zusammen mit Elke Kahr und ein paar anderen Mitgliedern des Gemeinderatsklubs bei einem Feierabendbier im Café Centraal sitzen, einem linken Lokal unweit der Mur. Differenzen treten in der politischen Praxis aber immer rasch in den Hintergrund, so Krotzer. Er ist vor mehr als zehn Jahren als Student von Oberösterreich nach Graz gekommen. Damals war er Mitglied der Kommunistischen Jugend und hatte trotz prinzipiellen Respekts vor der erfolgreichen Arbeit der KPÖ in der Steiermark auch Kritik. »Uns Jungen erschien diese politische Praxis manchmal zu angepasst«, sagt Krotzer, »aber wenn man dann mit Elke Kahr durch die Straßen geht, und beinahe jeder Zweite grüßt sie, dann merkt man, dass da doch mehr dahintersteckt.«

Basisarbeit und Kompetenz

Der Erfolg der steirischen KPÖ ist Ergebnis jahrzehntelanger geduldiger Basisarbeit. Diese ist eng mit dem Namen Ernest Kaltenegger verknüpft. Kaltenegger übernahm 1981 das Gemeinderatsmandat seiner Partei. Er spezialisierte sich auf das Thema Wohnen, richtete einen Mieternotruf ein und entwickelte mit seiner Partei Konzepte zur Verbesserung der Wohnsituation in Graz. Die hartnäckige Arbeit trug Früchte. 1998 erreichte die KPÖ Graz bei der Gemeinderatswahl 7,9 Prozent, Kaltenegger wurde Stadtrat und bekam das Wohnressort. Das Kalkül der politischen Konkurrenz war, dass der Kommunist daran scheitern würde, seine jahrelang vorgetragenen Verbesserungsvorschläge auch tatsächlich umzusetzen. In den folgenden Jahren gelang Kaltenegger und seinem Team jedoch einiges. Die KPÖ initiierte eine erfolgreiche Bürgerinitiative für ein »Mietzinszuzahlungsmodell«. Dieses sieht vor, dass Mieter in Gemeindewohnungen nicht mehr als ein Drittel ihres Einkommens für Miete, Heiz- und Betriebskosten aufbringen müssen. Mehr als tausend Wohnungen unterhalb des Standards wurden in Kalteneggers Verantwortung mit WC und Bad ausgestattet. Die KPÖ verhinderte Privatisierungen und setzte sich statt dessen erfolgreich für neue Wohnungsbauprojekte der Stadt Graz ein.

Viele dieser Erfolge sind nun gefährdet. Nach der Kommunalwahl 2017 nahmen ÖVP und FPÖ den Kommunisten das Wohnressort weg. Für dieses ist nun FPÖ-Stadtrat Eustacchio zuständig. Verschlechterungen bei der Mietzinszuzahlung und verschärfte Vergabeberichtlinien für Gemeindewohnungen sind die ersten Folgen dieser Umbesetzung. Doch auch in diesem Zusammenhang sucht man bei den Grazer Kommunisten Verbitterung vergeblich. »Sie wollten uns den Nimbus des Sozialen wegnehmen und haben uns deshalb das Verkehrsressort gegeben«, sagt Kahr über ihre neue Aufgabe, »aber man kann überall Politik machen, die an die realen Probleme der Menschen anknüpft.« Nun setzt sie sich eben vehement für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder günstige Tickets ein und behält auch bei der Errichtung neuer Straßenbahnlinien oder Straßen stets die Anliegen der unmittelbar betroffenen Anwohner im Auge.

Hinzu kommt, dass Elke Kahr zwar das Wohnressort, nicht aber ihre über viele Jahre erworbenen Kenntnisse in diesem Bereich verloren hat – genausowenig wie ihren diesbezüglichen Ruf in der Bevölkerung. Am nächsten Tag halten Krotzer und Kahr ihre zweimal wöchentlich stattfindenden Sprechstunden ab. In diesen beraten sie Menschen, die sich mit unterschiedlichsten Problemen an die KPÖ-Stadträte wenden. Krotzer steht mit Maria Strauß-Preinsperger eine Sozialarbeiterin zur Seite, die seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen für die Stadt Graz gearbeitet hat. In wenigen Wochen wird sie in den Ruhestand gehen und führt gerade ihre Nachfolgerin, die Sozialarbeiterin Barbara Weißensteiner, in die Arbeit im Gesundheitsressort ein. Viele Personen, die zur Sprechstunde erscheinen, sind dem Team um Krotzer bereits persönlich bekannt. Die Menschen kämpfen mit Behördenschreiben, Anträgen und Formularen oder wissen nicht, wie sie zu Unterstützungsleistungen kommen. Manche brauchen konkrete Tips dafür, an welche Stelle sie sich mit ihren jeweiligen Anliegen wenden müssen. Geduldig hören der Stadtrat und seine Mitarbeiterinnen zu und beruhigen jene, die aufgebracht oder verzweifelt sind, weil sie nicht mehr wissen, wie es mit Arbeitslosigkeit, gesundheitlichen Pro­blemen oder drohendem Wohnungsverlust aufgrund von Mietrückständen weitergeht. Krotzer und die beiden Frauen zeigen Lösungen auf, nennen Ansprechpersonen für konkrete Anliegen oder erklären, welches Formular für welchen Antrag ausgefüllt werden muss.

Robert Krotzer sammelt Unterschriften für eine Petition für eine Volksbefragung über die geplante Olympia-Bewerbung der steirischen Landeshauptstadt. Viele hier finden das Projekt unsinnig Foto: KPÖ Graz

In Elke Kahrs Büro spielen sich zur selben Zeit ähnliche Szenen ab. Weiterhin suchen viele Menschen ihren Rat in Wohnfragen. Den meisten scheint gar nicht bewusst zu sein, dass die Stadträtin offiziell dafür nicht mehr zuständig ist. Das liegt auch daran, dass die Partei sich nach dem Verlust des Wohnressorts trotzig zeigte und betonte, auch weiterhin Menschen in diesem Bereich zu beraten und zu unterstützen. »Sie können uns das Ressort nehmen, aber nicht unsere Kompetenz«, sagt Kahr. Viele Ratsuchende, die um Hilfe bei Anträgen für eine Gemeindewohnung bitten, muss die Stadträtin allerdings enttäuschen. Die von der FPÖ durchgesetzten verschärften Bestimmungen sind bereits in Kraft getreten. Nicht-Österreicher, aber auch Besitzer eines österreichischen Passes, die kürzer als fünf Jahre in Graz wohnen, haben keine Chance mehr auf eine erschwingliche städtische Unterkunft.

Große und kleine Unterschiede

Schließlich gibt es jene, für die es keine anderen Stellen mehr gibt, die helfen könnten. Da geht es oft um vergleichsweise geringe Geldbeträge, die aufgebracht werden müssen, um eine Inkassomahnung zu begleichen und die Betroffenen vor Gerichtsverhandlungen zu bewahren. In solchen Fällen passiert das, wofür die steirische KPÖ weit über das Bundesland bekannt geworden ist: Menschen bekommen direkte finanzielle Unterstützung aus einem Fonds, der durch die Gehälter der kommunistischen Abgeordneten finanziert wird. Zwei Drittel der Politikereinkommen fließen in den KPÖ-Sozialfonds. Robert Krotzer und Elke Kahr bekommen für ihre Posten als Stadträte knapp 6.000 Euro netto monatlich. Davon behalten sie 1.950 Euro, der Rest geht an den Fonds. Seit Ernest Kaltenegger 1998 damit begonnen hat, die Verwendung seines Gehalts offenzulegen, wurden von steirischen KPÖ-Abgeordneten auf Landes- und Gemeindeebene fast zwei Millionen Euro an Menschen in akuten Notlagen ausbezahlt. Auch Einrichtungen, die aufgrund der begrenzten Mittel des Gesundheitsressorts nicht aus dem offiziellen Budget unterstützt werden können, bekommen Geld aus dem KPÖ-Fonds.

Elke Kahr, seit 2005 Stadträtin, spendete auf diese Weise bereits fast 700.000 Euro. »Ich könnte heute reich sein, wenn ich mein Geld selbst behalten hätte«, erläutert sie. Kahr sagt das ohne jeden Anflug von Ironie oder Selbstgerechtigkeit, sondern schlicht, um die Dimensionen zu verdeutlichen. Die Einkommenspolitik der steirischen KPÖ sei wichtig für das Ansehen der Partei, aber auch, um Projekte und Hilfsleistungen finanzieren zu können, ergänzt sie. Was von der politischen Konkurrenz – aber auch von Teilen der österreichischen Linken – immer wieder als Almosenpolitik diffamiert wird, ist nichts anderes als konkrete und zielgenaue Umverteilung. »Da geht es etwa um Menschen, die geräumt werden sollen, wo alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind und andere Institutionen nicht mehr helfen können. Da hilft dann nur mehr ein Geldbetrag, den der Vermieter sehen will.« Jedes Jahr im Dezember hält die steirische KPÖ einen »Tag der offenen Konten« ab, an dem sie Rechenschaft darüber ablegt, wofür das Geld aus dem Fonds ausgegeben wurde. Gleichzeitig fordert die Partei stets die Kürzung der Politikergehälter. Nicht nur würde das Geld nach Ansicht der steirischen Kommunisten in anderen Bereichen dringend benötigt – Politiker könnten aufgrund ihrer hohen Einkommen auch die Alltagsprobleme der Menschen nicht nachvollziehen.

Die Glaubwürdigkeit linker Politik hängt aber nicht nur am Finanziellen, sondern beginnt bei den kleinen Unterschieden. Elke Kahr und Robert Krotzer verzichten selbstverständlich auf Dienstwagen und Chauffeur, die sie als Stadträte in Anspruch nehmen könnten. Während wir auf die letzten Termine der heutigen Sprechstunde warten, erzählt Krotzer, dass Besucher immer wieder darüber erstaunt seien, wenn der Herr Stadtrat sie persönlich vom Rathausflur vor seinem Büro abholt und ihnen den angebotenen Kaffee dann auch noch selbst aus der Maschine lässt. Politiker, die nicht nur reden, sondern auch Türen öffnen können – wahrlich eine Seltenheit. Doch um Politik zu machen, die sich augenscheinlich von der anderer Parteien unterscheidet, muss man zunächst Positionen erobern. Wie dies funktioniert, darüber rätseln Generationen von Linken nicht nur in Österreich. Dabei klingt es gar nicht so kompliziert, wenn man der Stadträtin zuhört. »Du musst die Menschen mögen«, erläutert Elke Kahr das Erfolgsgeheimnis der steirischen Kommunisten, »und du musst sie so nehmen, wie sie sind, nicht, wie du sie gern hättest. Du musst ihre Probleme ernst nehmen und dir überlegen, was du mit deiner Bewegung daran ändern kannst – das ist die Kernformel.«