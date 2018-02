Revolution in Paris

24. Februar 1848: Die Pariser Aufständischen stürmen den ­Regierungssitz, das Château d'Eau Foto: picture-alliance/akg-images

Das Jahr 1848 wird gut. (…) Am Dienstagmittag (22. Februar 1848, jW) war ganz Paris in den Straßen. Die Massen schrien: »Nieder mit Guizot, es lebe die Reform!« (Francois Guizot, 1787–1874, französischer Politiker und Historiker, seit 1840 Außenminister, seit 1847 Ministerpräsident, jW) Sie zogen vor Guizots Hotel, das mit Mühe von den Truppen geschützt wurde; die Fenster wurden indes doch eingeworfen.

Die Massen zogen aber auch vor Odilon Barrots (1791–1873, bis 1848 liberaler Oppositionspolitiker, 1848 bis 1849 Ministerpräsident, jW) Haus, schrien »Nieder mit Barrot!« und warfen ihm ebenfalls die Fenster ein. Herr Barrot, der feige Urheber der ganzen Emeute, schickte zur Regierung und bat um eine Sicherheitswache!

Die Truppen standen dabei und sahen ruhig zu. Nur die Munizipalgarde hieb ein, und zwar mit der größten Brutalität. Die Munizipalgarde ist ein Korps, das meistens aus Elsässern und Lothringern, also Halbdeutschen, besteht, die dreieinhalb Francs per Tag bekommen und sehr feist und wohlgenährt aussehen. Die Munizipalgarde ist das niederträchtigste Korps von Soldaten, das es gibt, schlimmer als die Gensdarmerie (seit dem Mittelalter existierende, als »Gendarmerie nationale« 1791 von der Nationalversammlung neu geschaffene Polizeitruppe, die bis 2009 dem Verteidigungsministerium unterstand, seither dem Innenministerium, jW), schlimmer als die alte Schweizergarde (seit 1616 Regiment der französischen königlichen Garden, 1792 aufgelöst, jW); wenn das Volk siegt, wird es ihr schlimm gehen. (…)

Es waren 50.000 Soldaten in Paris, die nach dem Verteidigungsplan des Marschalls (Étienne-Maurice) Gérard (1773–1852, seit 1842 wegen Erblindung von allen Ämtern zurückgetreten, jW) aufgestellt waren und alle strategischen Punkte besetzt hielten. Aber dieser Punkte waren so viele, dass alle Truppen damit beschäftigt und schon dadurch zur Untätigkeit gezwungen wurden. Man hatte außer der Munizipalgarde fast gar keine Soldaten zum Angriff frei. (…) Ein Beweis mehr, wie fruchtlos alle Verteidigungspläne gegenüber dem massenhaften Aufstand einer großen Stadt sind!

Um zwei Uhr war der alte Louis-Philippe (1773–1850, seit der Julirevolution 1830 sogenannter Bürgerkönig, jW) gezwungen, Guizot fallenzulassen und ein neues Ministerium zu bilden. Kaum war dies angezeigt, so ging die Nationalgarde jubelnd nach Hause und illuminierte ihre Häuser.

Aber das Volk, die Arbeiter, die einzigen, die die Barrikaden errichtet, die den Kampf gegen die Munizipalgarde geführt, die sich den Kugeln, den Bajonetten, den Pferdehufen entgegengeworfen hatten, die Arbeiter hatten keine Lust, sich bloß für Herrn (Louis-Mathieu) Molé (1781–1855, früherer Außenminister, am 23. Februar 1848 für einen Tag Ministerpräsident, jW) und Herrn (Adolphe) Billault (1805–1863, Jurist und Politiker, jW) zu schlagen. Sie setzten den Kampf fort. Während der Boulevard des Italiens voll Jubel und Freude war, schoss man sich heftig in der Rue Sainte-Avoie und Rambuteau. Der Kampf dauerte noch bis spät in der Nacht und wurde Donnerstagmorgen fortgesetzt. Dass die Arbeiter sich allgemein an diesem Kampfe beteiligten, dafür spricht die Losreißung der Schienen auf allen Eisenbahnen um Paris.

Die Bourgeoisie hat ihre Revolution gemacht, sie hat Guizot und mit ihm die ausschließliche Herrschaft der großen Börsenmänner gestürzt. Jetzt aber, in dem zweiten Akt des Kampfes, steht nicht mehr ein Teil der Bourgeoisie dem andern, jetzt steht das Proletariat der Bourgeoisie gegenüber.

***

Soeben kommt die Nachricht, dass das Volk gesiegt und die Republik proklamiert hat. Wir gestehen, dass wir diesen glänzenden Erfolg des Pariser Proletariats nicht gehofft haben.

Drei Mitglieder der provisorischen Regierung gehören der entschiedenen demokratischen Partei an, deren Organ die Réforme (Tageszeitung, erschien als Organ der liberalen Opposition von 1843 bis 1850 in Paris, jW) ist. Der vierte ist ein Arbeiter – zum erstenmal in irgendeinem Lande der Welt. (…)

Das französische Proletariat hat sich durch diese glorreiche Revolution wieder an die Spitze der europäischen Bewegung gestellt. Ehre den Pariser Arbeitern! Sie haben der Welt einen Stoß gegeben, den alle Länder nach der Reihe fühlen werden; denn der Sieg der Republik in Frankreich ist der Sieg der Demokratie in ganz Europa.

Unsere Zeit, die Zeit der Demokratie bricht an. Die Flammen der Tuilerien und des Palais Royal sind die Morgenröte des Proletariats. Die Bourgeoisherrschaft wird jetzt überall zusammenkrachen oder zusammengeworfen werden.

Deutschland wird hoffentlich folgen. Jetzt oder nie wird es sich aus seiner Erniedrigung emporraffen. Wenn die Deutschen einige Energie, einigen Stolz, einigen Mut besitzen, so können wir in vier Wochen auch rufen: »Es lebe die deutsche Republik!«