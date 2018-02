»Entjudung des Reichsgebiets«

Das von Ingeborg Hunzinger stammende Denkmal zur Erinnerung an den Rosenstraßen-Protest, Berlin 1995 Foto: picture-alliance / akg-images

Zwischen dem 2. und dem 13. März 1943 kamen mehrere »Transporte« mit jüdischen Männern und Frauen aus Berlin im Konzentrationslager Auschwitz an. Von den rund 10.500 Insassen dieser Züge wurden 7.151 in den folgenden Tagen in den Gaskammern getötet. »Sonderbehandelt« hieß das in der Amtssprache der Mörder. Nur eine Minderheit, 3.356 Menschen, »gelangte zum Arbeitseinsatz«. Auch das war Amtssprache. Die genauen Zahlen variieren, stimmen aber im großen und ganzen überein.

Fast 70 Prozent der jüdischen Menschen aus Berlin, die in der ersten Märzhälfte 1943 im größten faschistischen Vernichtungslager, das zugleich eine bedeutende Fabrikationsstätte der deutschen Kriegsproduktion war, ankamen, wurden ermordet, ohne zur Zwangsarbeit herangezogen zu werden. Damit verbindet sich, neben unvorstellbarem Grauen, eine praktische Frage, die von Historikern bisher nicht überzeugend beantwortet wurde: Der Lagerkomplex Auschwitz hatte zu jener Zeit einen hohen Arbeitskräftebedarf deklariert. Am 2. März 1943 erhielt Lagerleiter Rudolf Höß vom Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (WVHA) der SS ein Fernschreiben mit der Mitteilung, dass am 1. März »die Judentransporte aus Berlin« beginnen würden. »Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass sich bei diesen Transporten etwa 15.000 vollkommen arbeitsfähige, gesunde Juden befinden, die bisher in der Berliner Rüstungsindustrie gearbeitet haben. Auf ihre weitere Arbeitsverwendungsfähigkeit ist mit allen Mitteln Wert zu legen.«

Widersprüchliche Angaben

Das WVHA wiederholte diese Anweisung am 3. März und ordnete zusätzlich an, dass »die Rüstungsarbeiter aus Berlin (…) ohne Quarantäneaufenthalt im KL Auschwitz direkt in das Nebenlager Buna überstellt werden« sollten. Die spätere amtliche Bezeichnung war Auschwitz III oder KL Monowitz wegen der Nähe zum polnischen Ort Monowice. Im Frühjahr 1943 war dort erst eine Baustelle, auf der eine Fabrik der Schkopauer Buna-Werke, einer Tochterfirma der IG Farben, errichtet wurde. Die Lagerleitung des KZ Auschwitz folgte den Anordnungen aus Berlin offenbar nicht und gab dafür auch einen Grund an. Am 4. März beklagte sich Heinrich Schwarz, der Leiter der Abteilung Arbeitseinsatz in Auschwitz beim WVHA: »Wenn die Transporte aus Berlin weiter mit so vielen Frauen und Kindern nebst alten Juden anrollen«, verspreche er sich für den Arbeitseinsatz nicht viel. »Buna braucht vor allem jüngere bzw. kräftige Gestalten«. Der Widerspruch zwischen den Angaben der verschiedenen Dienststellen ist offensichtlich, seine Aufklärung vorerst wohl nicht möglich.

Die Berliner »Judentransporte« in der ersten Märzhälfte waren Teil der sogenannten Fabrikaktion. Dieser Begriff setzte sich aber erst nach dem Krieg aufgrund von Zeitzeugenberichten durch. Amtlich wurde derselbe Vorgang als »Großaktion Juden«, im Schriftverkehr mit Privatbetrieben als »Evakuierungsaktion« und in der Täterkommunikation auch schon mal ganz offen als »Entjudung des Reichsgebiets« bezeichnet.

Gemeint war: Im »Altreich«, also in Deutschland ohne das 1938 annektierte Österreich und ohne die seit Kriegsbeginn im September 1939 besetzten Gebiete, lebten am Jahresanfang 1943 nach Angaben, die die »Reichsvereinigung der Juden in Deutschland« an die Regierungsbehörden liefern musste, 51.257 Menschen, die als Juden galten. Das war ungefähr noch ein Zehntel der jüdischen Bevölkerung, die im Juni 1933 bei der ersten Volkszählung unter der Naziherrschaft erfasst worden war. Rund 20.000 deutsche Juden waren am 1. Januar 1943 staatlicherseits als Zwangsarbeiter registriert – 15.000 in Berlin, 5.000 in anderen deutschen Städten. Sie arbeiteten zum Teil in isolierten Abteilungen von mehr oder weniger normalen Industriebetrieben, zum Teil aber auch schon in lagerartigen Nebenstellen. Demnach wären damals 39 Prozent der von der Reichsvereinigung gemeldeten Juden als Zwangsarbeiter »beschäftigt« gewesen. Das erscheint unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die noch im »Reich« verbliebene jüdische Bevölkerung überdurchschnittlich alt war und dass viele Zwangsarbeiter mit Familien, auch mit Kindern, zusammenlebten, auf den ersten Blick unwahrscheinlich und sogar unglaubwürdig. Das könnte mindestens teilweise zur Erklärung der oben erwähnten Widersprüche beitragen.

Erklärtes Ziel der »Fabrikaktion« war die Entfernung der letzten jüdischen Arbeiterinnen und Arbeiter aus Deutschland. Vor allem Joseph Goebbels, der nicht nur Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, sondern auch Gauleiter von Berlin war, hatte darauf schon lange gedrängt. Die grundsätzliche Anweisung für diese Maßnahme gab Adolf Hitler am 22. September 1942, doch zog sich die praktische Umsetzung noch mehrere Monate hin. Am 27. Februar 1943 umstellten Polizeikräfte rund 100 Fabriken und Arbeitslager in Berlin und anderen deutschen Städten, um die dort arbeitenden jüdischen Männer und Frauen abzutransportieren. Weitere Juden wurden in ihren Wohnungen, in amtlichen Meldestellen und aufgrund ihrer zwangsweisen Kennzeichnung durch den gelben Stern auf offener Straße festgenommen. In Berlin traf die Polizeiaktion rund 8.000 Menschen, die zunächst in mehreren Gebäuden und Lagern im Stadtbereich eingesperrt wurden. 4.000 Juden, so notierte es wenigstens Goebbels am 11. März 1943 in seinem Tagebuch, entgingen dem ihnen zugedachten Schicksal durch »Untertauchen«, da die geplante Aktion den Betrieben schon vorher angekündigt worden war.

Freilassung gefordert

Rund 2.000 Berliner Juden wurden nach ihrer Festnahme im früheren Gemeindegebäude in der Rosenstraße 2–4 festgehalten. Überwiegend lebten sie in »privilegierten Mischehen« mit nichtjüdischen Frauen. Nach den Richtlinien des von Adolf Eichmann geleiteten Referats IV B 4 vom 20. Februar 1943 waren sie »vorerst« von der geplanten »Evakuierungsaktion« aller Juden aus Berlin ausgenommen. Beginnend am Abend ihrer Festnahme, dem 27. Februar, kamen mehrere Tage lang Hunderte oder sogar mehrere tausend Ehefrauen, andere Familienangehörige, Freunde und Bekannte in die Rosenstraße, um sich nach ihnen zu erkundigen, ihnen Lebensmittel und Kleidung zu bringen, und auch, um ihre Freilassung zu fordern. Tatsächlich wurden, soweit bekannt, im Verlauf weniger Tage alle entlassen. Ob das ein Ergebnis der Solidaritätsbekundungen war, ist unter Historikern immer noch umstritten. Dass der »Rosenstraßen-Protest« in den Jahren der Naziherrschaft einzigartig war, ist jedoch allgemein anerkannt.