Müssen plötzlich Verantwortung für ein Neugeborenes übernehmen: drei Banditen (John Wayne, Harry Carey Jr., Pedro Armendáriz, v. l.):»Spuren im Sand« Foto: ARTE/Warner Bros. Entertainment Inc.

Das Mädchen von Egtved

Ganz schwacher TV-Tag. Aber das klingt spannend. Es ist einer der berühmtesten bronzezeitlichen Grabfunde in Dänemark: das Mädchen von Egtved. Der Fund öffnet einen Blick in das Leben einer frühen Epoche in Europa. Mit moderner Technik ist es erstmals gelungen, die Reiseroute eines prähistorischen Menschen zu rekonstruieren – mit atemberaubenden Ergebnissen. Die junge Frau, deren Überreste ein dänischer Bauer 1921 gefunden hat, hatte eine lange Reise hinter sich, bevor sie starb und aufwendig bestattet wurde.

Arte, Sa., 20.15

Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders

Und das geht immer. Wer’s noch nicht gesehen hat oder noch einmal sehen will. D/F/E/USA 2006. Regie: Tom Tykwer.

Sat. 1, Sa., 22.55

Spuren im Sand

Nach einem Bankraub sind die drei Banditen Robert (John Wayne), Pete und Kid auf der Flucht vor dem Sheriff in die Mojave-Wüste geflohen. Kid ist verletzt, ihre Pferde sind nach einem Sandsturm verschwunden. Zu Fuß wagen sie den Marsch zur nächsten Wasserstelle. Doch die ist versiegt. Hier finden sie eine sterbende Schwangere, die ihnen das Versprechen abnimmt, ihr Neugeborenes zu retten. Moderne Männer. USA 1948. Regie: John Ford.

Arte, So., 20.15

Mali-Blues

In Mali ist die Musik fester Bestanteil der kulturellen Identität des Landes. Musiker genießen hohes Ansehen in der Gesellschaft. Zusammen mit Fatoumata Diawara, internationaler Shootingstar der Global-Pop-Szene, begibt sich Regisseur Lutz Gregor in der preisgekrönten Dokumentation auf eine musikalische Reise. D/MLI 2016.

Arte, So., 22.40

Schultersieg

Und ganz am Schluss wird es doch noch sehr gut und hochinteressant: Janny, Lisa, Debby und Michelle waren zwölf, als sie von zu Hause in das Sportinternat nach Frankfurt/Oder ziehen. Einer Sportschule mit Tradition. Sie müssen zurechtkommen mit strengen Trainingszeiten und Leistungsdruck. Als Ringerinnen träumen alle vier von einem Meisterschaftstitel, doch abseits der Matte kämpft jedes Mädchen seinen ganz eigenen Kampf: Janny ist auf der Suche nach ihrem Platz in der Gruppe, Debby kämpft mit ihren Erwartungen, Lisa hat Heimweh, und Michelle hadert mit ihrem Gewicht. Sie sind keine Berühmtheiten, aber sie gehören inzwischen zu Deutschlands Spitzensportlerinnen. D/BUL 2016. Regie: Anna Koch.

RBB, So., 22.55