Die Kluft ist ein Abgrund: Politikbesucher in »Aggregat« Foto: Kundschafter Filmproduktion

Bestenfalls korrespondieren Filme eines Festivals miteinander, reflektieren gesellschaftliche Diskurse, erzeugen Reibung. Auf der Berlinale gelingt das ausgerechnet deutschen Dokumentarfilmen – in den vergangenen Jahren glänzten die ja nicht unbedingt mit politischer Haltung. Und es sind junge Regisseurinnen, die sich mutig dahin begeben, wo es weh tut.

Es geht um den Riss, der durch unser Land und Europa, durch unsere Freundeskreise und Familien geht, und um die damit einhergehende Sprachlosigkeit. Wie redet man mit jemandem, der unerreichbar ist? Für den Bruder von Zita Erffa, einst ihr engster Vertrauter, gilt dies auch räumlich: Er lebt hinter Klostermauern in Connecticut (USA), seit er sich vor Jahren den »Legionären« anschloss. Dieser katholische, erzkonservative Orden funktioniert wie eine Sekte, die ihre Mitglieder von der Außenwelt abschirmt und einer Art Gehirnwäsche unterzieht. Dennoch darf Erffa mit ihrem Kameramann ins Innere, das sie in »The best thing you can do with your life« (Perspektive Deutsches Kino) mit Skepsis und Staunen erforscht. Dass sie aus dem Off quasi auflistet und immer beschreibt, was sie sieht, ist nur scheinbar naiv und in jedem Fall erfrischend. Tatsächlich geht es nämlich um den eigenen Blick auf die Dinge und den Prozess, in dem dieser Blick sich verändert.

Statt fremdgesteuerter Idioten entdeckt Erffa schüchterne Jungs, die in einer Art großem Ferienlager leben, Fußball spielen und manchmal Heiligenfilme gucken dürfen. Dahinter stehen Manipulation und eine mehr als fragwürdige Ideologie, das wird deutlich – aber eben auch, dass es Entscheidungen von anderen gibt, die man nicht verstehen, aber vielleicht akzeptieren kann, statt zu verstummen.

Miteinander reden ist auch der Schlüssel in »Impreza. Das Fest« (ebenfalls Perspektive), in dem die in Deutschland aufgewachsene Alexandra Wesolowski anlässlich einer Goldenen Hochzeit in ihrer polnischen Familie auf stramme Anhänger der nationalkonservativen Regierungspartei PiS trifft. Während Matriarchin Danuta mit Grandezza die Fäden fest in der Hand hält und den Clan dirigiert, wird über Politik, Europa und Ideologie palavert. Und auch hier reden keine Vollpfosten, sondern intelligente, grundsympathische Menschen, die Angst um ihre vermeintlichen Werte haben. Der Rahmen der Familienfeier sorgt dafür, dass die Konfrontation ohne Hass daherkommt, aber nicht ohne Humor und sehr munter.

Wirklich erschreckend ist in beiden Filmen, dass die Regisseurinnen auf krude Argumente so gar nichts zu erwidern haben, sondern mit großen Augen dasitzen und einfach nur – sozusagen wegen nichts – darauf beharren, auf der »richtigen« Seite zu stehen. Da werden ununterbrochen haarsträubende Dinge geäußert, etwa, dass Gender der neue Marxismus sei, auf die man leicht hätte antworten können. Statt dessen dürften unbedarfte Zuschauer sich mit zunehmender Beklemmung fragen, warum es für die gute Sache offensichtlich so wenig gute Gründe gibt.

Ganz anders nähert sich Marie Wilke in der Sektion Forum ihrem Thema, indem sie den Politikbetrieb als »Aggregat« betrachtet. In starr gefilmten, durch Schwarzblenden getrennten Szenen beobachtet sie das Aufeinandertreffen von Volk und Politikern: beim Besucherdienst im Bundestag, auf Demonstrationen oder bei Wahlkampfrundgängen. Da Kommunikation hierbei zentral ist, bildet die mediale Produktion von Information eine weitere Ebene, in einer Redaktionssitzung bei Bild oder dem Ringen zweier Fernsehjournalisten um einen Beitrag. In einer Schulung sollen SPD-Genossen lernen, wie man populistischen Reden begegnet. (Schön wäre, wenn Erffa und Wesolowski eine solche bei Gelegenheit besuchen würden!)

Auch »Aggregat« lässt beiden Seiten Gerechtigkeit widerfahren, stellt nicht aus, klagt nicht an. Anders als ihre Kolleginnen arbeitet Wilke aber nicht mit Empathie. Nüchtern, fast gnadenlos, konstatiert und registriert ihr Blick. Indem sie einen aufgeheizten Konflikt abzüglich aller Emotionen zeigt, legt sie vielleicht dessen Kern offen. Und eine große Tragik – denn die Kluft ist ein Abgrund, in den die auf beiden Seiten Stehenden fassungslos blicken.