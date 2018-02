»Die Sicherheit bleibt auf der Strecke«

Foto: Arne Dedert/dpa

Brüssel will die Lenkzeiten für Busfahrer »flexibilisieren«. Was bedeutet das im Detail?

Die EU-Kommission verhandelt derzeit mit dem EU-Parlament. Sie will die Lenkzeiten verlängern und die Ruhezeiten verkürzen. Momentan ist es so, dass alle zwei Wochen zusammenhängende Ruhezeiten von 48 Stunden gewährleistet werden müssen. Dem Plan der Kommission zufolge sollen die Fahrer zwei Wochen fahren und mit einer Wochenruhezeit von 24 Stunden auskommen. Dazu wird diskutiert, dass es möglich sein soll, zwölf Tage am Stück zu arbeiten. Derzeit sind neun Stunden Lenkzeit pro Tag möglich. Einmal in der Woche kann man eine Ausnahme machen und zehn Stunden ansetzen. Was wir dagegen fordern, ist eine maximale Lenkzeit von acht Stunden am Tag, die wöchentliche Ausnahme soll bei neun Stunden liegen. Die gesamte Lenkzeit pro Woche darf 48 Stunden nicht übersteigen.

Die EU-Verordnung 561, die das regelt, stammt aus dem Jahr 2006. Seitdem hat sich, gerade auf dem Fernbusmarkt, einiges getan. Wir wollen daher auch die Lenkzeit, die ein Fahrer am Stück ableisten kann, verringern. Das sind derzeit 4,5 Stunden, dann gibt’s 45 Minuten Pause. Wir fordern, zusammen mit der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF), eine 60minütige Pause nach vier Stunden, die man auch in zwei Zeitfenstern von 30 Minuten nehmen kann.

Alles in allem will die EU-Kommission kürzere Ruhezeiten, den Fahrern stünden weniger Pausen zu. Aktuell wird sogar diskutiert, ob sie zweimal pro Woche einen 16-Stunden-Arbeitstag haben sollen.

Das ist aber nicht Teil des Kommissionsvorschlags, sondern eine Maximalforderung der Unternehmerseite.

Genau. Der Dachverband der Straßentransportwirtschaft (IRU) will das. Aber es fließt ebenfalls in die aktuellen Diskussionen ein. Was am Ende herauskommt, ist noch nicht absehbar, aber das sind Forderungen der Arbeitgeberseite, die im Raum stehen. Und die Vorschläge der EU-Kommission zu den Lenkzeiten und Pausen zielen eigentlich alle darauf ab, den Arbeitgebern entgegenzukommen. Es scheint Brüssel wichtig zu sein, das vermeintlich kundenfreundliche Rund-um-die-Uhr-Fahren immer weiter auszubauen. Die Sicherheit der Reisenden und Fahrer bleibt da auf der Strecke.

Welche Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der Beschäftigten und die Verkehrssicherheit hätte diese »Flexibilisierung«?

Die Gesundheit der Fahrer steht auf dem Spiel und das Unfallrisiko erhöht sich. Längere Lenkzeiten bedeuten, dass die Konzentration abnimmt; die Reaktionsfähigkeit verlangsamt sich. Wenn wir in einen Bus steigen, möchten wir alle einen ausgeruhten Fahrer haben. Sonst haben wir tickende Zeitbomben im Straßenverkehr. Die EU-Kommission trägt mit ihren Vorschlägen jedenfalls nicht dazu bei, dass die Bus- und Lkw-Unfälle weniger werden – eher im Gegenteil. Wenn man bedenkt, dass viele Fernbusfahrer auch im Schülerverkehr eingesetzt werden, bekommt das Thema noch einen ganz anderen Beigeschmack.

Debatten in der EU-Kommission sind immer etwas abstrakt und weit weg. Wird dennoch in den Belegschaften darüber diskutiert?

Die Beschäftigten sind sich dessen, was da auf sie zukommt, schon bewusst. Wir versuchen auch, zusammen mit der ETF, noch mehr darüber aufzuklären. Nicht nur wir von Verdi machen zu diesem Thema mobil, auch andere europäische Gewerkschaften planen Aktionen, zum Beispiel in Belgien und Italien.

Wie wollen Sie Druck aufbauen?

Im letzten Jahr haben wir eine Fotoaktion organisiert, bei der Beschäftigte aus Nahverkehrsunternehmen Bilder mit Protestschildern einsenden konnten, die wir dann veröffentlicht haben. Es kamen an die tausend zusammen. Im Frühjahr soll es eine Kampagne der ETF mit verschiedenen Aktionen geben, was genau, steht noch nicht fest.

Unser Fachbereich befasst sich mit dem öffentlichen Personennahverkehr sowie dem Reise- und Fernbusverkehr; der Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik plant ebenfalls Aktionen für die Lkw-Fahrer, die noch stärker von der Flexibilisierung der Lenkzeiten betroffen sind. Wir werden versuchen, soviel Öffentlichkeit wie möglich herzustellen. Wir sprechen natürlich auch mit Abgeordneten in Brüssel, um ihnen zu verdeutlichen, was passiert, wenn diese Vorschläge durchkommen.