Für das Recht auf Informationsfreiheit: Am Flashmob am Donnerstag nachmittag vor dem Berliner Reichstagsgebäude beteiligten sich viele Linke-Politikerinnen Foto: Fraktion die Linke im Bundestag

Der politische Streit um ein sogenanntes Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche spitzt sich zu und hat nun auch das Parlament erreicht. Am Donnerstag abend wurde im Bundestag über eine Streichung bzw. Änderung des Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches (StGB) debattiert, der »Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft« unter Strafe stellt. Die Linkspartei und Grüne fordern seine komplette Abschaffung. Ihre sowie Gesetzesvorschläge der FDP, die lediglich für eine Abmilderung plädiert, wurden nun erstmals im Plenum diskutiert. Auslöser für die Initiativen der Parteien war eine von der Gießener Ärztin Kristina Hänel initiierte Petition an den Bundestag. Hänel war aufgrund einer Strafanzeige von selbsternannten Lebensschützern Ende November vergangenen Jahres wegen angeblicher Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden (jW berichtete).

Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, stellte ihre Rede unter das Motto »Frauenfeindlichen Naziparagraphen abschaffen!«. Auch in ihrem Gesetzesentwurf verweist Die Linke darauf, dass die sehr weitreichende Formulierung des Paragraphen tendenziell nicht nur die »Werbung« für den Eingriff verbiete, sondern letztlich das »Anbieten von ärztlichen Leistungen«. Der Gesetzestext sei 1933 formuliert worden – in einer Zeit, als Schwangerschaftsabbrüche nach Paragraph 218 StGB noch mit Zuchthaus oder Gefängnis bestraft wurden, »ab 1943 teils sogar mit dem Tod«. »Wir Frauen wollen selbstbestimmt entscheiden, ob wir eine Schwangerschaft austragen oder nicht. Wir brauchen dafür gute Informationen«, sagte Möhring. Voraussetzung dafür sei die Streichung von Paragraph 219a. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws.

Demgegenüber plädiert die FDP für eine »Modernisierung« des Gesetzestextes. Die Sozialdemokraten wiederum setzen auf eine »fraktionsübergreifende Initiative« in der Zukunft, wie die Abgeordnete Eva Högl betonte. Es deutet alles darauf hin, dass die SPD damit einmal mehr vor ihrem bisherigen und wahrscheinlich auch künftigen Koalitionspartner, der CDU/CSU-Fraktion, eingeknickt ist. Denn letztere sieht keinen Handlungsbedarf. Vielmehr hatte Annette Widmann-Mauz (CDU) im Namen der Frauenunion bereits am Mittwoch betont, der Paragraph sei integraler Bestandteil des »Schutzkonzepts« für die Rechte der »Ungeborenen«. In der Debatte erklärte Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU), er verhindere, dass ein Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als etwas »Normales« dargestellt werde. Selbstredend ist auch die AfD gegen eine Änderung der Regelung.

Schon vor Beginn der Bundestagsdebatte hatten am Donnerstag nachmittag rund 150 Menschen vor dem Reichstagsgebäude in einem Flashmob die Streichung des Paragraphen gefordert. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, das unter anderem von Selbsthilfeorganisationen, Frauenverbänden und schwul-lesbischen Gruppen unterstützt wird. Mit zugeklebten Mündern, symbolischen Arztkitteln und Schildern mit der Aufschrift »§ 219a StGB« begangen sie eine Schweigeminute für Informationsfreiheit, um schließlich Klebestreifen und Schilder zu zerreißen und in Jubel für das Informationsrecht auszubrechen. Den Teilnehmenden ging es explizit auch um Solidarität mit kriminalisierten Ärztinnen und Ärzten, denen wegen der Bereitstellung sachlicher Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen Gerichtsverfahren drohen. Aktuellen Medienberichten ermittelt die Justiz derzeit gegen zwei Ärztinnen aus Kassel, die bereits im vergangenen Jahr aufgrund des Paragraphen 219 a angezeigt worden sind. »Wir fordern die Streichung und keinen faulen Kompromiss. Die Politik ist jetzt in der Pflicht, dies umzusetzen«, stellte Anna Mattes vom Koordinierungskreis des Bündnisses klar. Am Freitag veranstaltete der Zusammenschluss eine Fachkonferenz zum Thema in der Berliner Humboldt-Universität.