Etwas weniger Briefe im Kasten

Streikende Zusteller am Freitag vor einer Postfiliale in Hannover Foto: Ole Spata/dpa

In der Auseinandersetzung mit der Deutschen Post AG will die Gewerkschaft Verdi Druck machen. Nach dem Scheitern der dritten Verhandlungsrunde mit dem Konzernmanagement Anfang der Woche hatte sie am Donnerstag zu ersten Warnstreiks aufgerufen (siehe jW vom 23.2.). Am Freitag beteiligten sich rund 1.500 Zusteller aus neun Bundesländern an ganztägigen Ausständen. Verhandelt wird für rund 130.000 Beschäftigte. Insofern dürfte die Konzernspitze richtig liegen, wenn sie davon ausgeht, dass die Ausstände kaum Auswirkungen auf die Kundschaft haben werden.

Die Warnstreiks fanden Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Bremen, Baden-Württemberg und Hessen statt. Verdi verlangt sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten – und die Möglichkeit, einen Teil der Tariferhöhung in Form von mehr Urlaub zu bekommen. Auf letztere Forderung scheint das Management eingehen zu wollen, die erstere hält es trotz der Rekordgewinne für vermessen. Post-Chef Frank Appel hatte die Gewerkschaft wiederholt vor »überzogenen« Forderungen gewarnt und behauptet, man habe »keinen großen Spielraum für signifikante Steigerungen der Löhne«. Das Unternehmen fahre den Löwenanteil seiner Gewinne im Ausland ein, meinte der Vorstandsvorsitzende des ehemaligen Staatsunternehmens zur Begründung.

Am Montag und Dienstag kommen Verdi-Vertreter in Much bei Bonn mit Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie zur vierten Verhandlungsrunde zusammen. Die Gewerkschaft hat für den kommenden Mittwoch ihre Tarifkommission einberufen. Diese soll über ein mögliches Tarifergebnis oder – im Falle eines Scheiterns der Gespräche – über weitere Proteste befinden.

Bleibt abzuwarten, ob die Gewerkschaft in der aktuellen Auseinandersetzung besser aufgestellt ist als im Sommer 2015. Damals hatten sich an wochenlangen Streiks bei der Post rund 30.000 Tarifbeschäftigte beteiligt – und damit für eine Lohnsteigerung von 5,5 Prozent, die Entfristung der Arbeitsverträge von 4.500 Kollegen und die Rücknahme einer Ausgliederung gekämpft. Denn das Unternehmen hatte zu Beginn jenes Jahres 49 »Regionalgesellschaften« unter dem Dach der Tochter DHL Delivery GmbH gegründet, deren damals 6.500 Beschäftigte rund 20 Prozent weniger Entgelt erhalten als Angehörige der Stammbelegschaft. Sie sollten, so die Forderung von Verdi, nach Post-Haustarif bezahlt werden. Obwohl das Outsourcing ein klarer Bruch des Vertrages zum Schutz vor Fremdvergabe zwischen Verdi und der Post AG gewesen war, dachte die Konzernspitze nicht daran, auf die Gewerkschaft zuzugehen. Vielmehr machte letztere auch noch in puncto Entgelt­erhöhung weitere Zugeständnisse an das Management.