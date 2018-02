Philosoph der Praxis

Studierendenprotest im Marburg der 70er Jahre: Hans Heinz Holz hält ein öffentliches Seminar ab Foto: Privatarchiv Siliva Holz-Markun

Arnold Schölzel, damals Chefredakteur der jungen Welt, und Johannes Oehme von der Eulenspiegel-Verlagsgruppe besuchten im Februar 2011 Hans Heinz Holz für einige Tage im Tessin. Zehn Monate vor dessen Tod sprachen sie mit dem Kommunisten und Philosophen über sein politisches und philosophisches Leben. Die Diskussionen gestatten Einblicke in die Zeit zwischen dem Sieg über den Faschismus und der Verabschiedung des Parteiprogramms der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) im Jahr 2005.

Holz, der als Jugendlicher im Nazireich Flugschriften erstellt hatte, war stets im Widerstand gegen den Kapitalismus. Oberflächlich wird hier eine Verfallsgeschichte dieses Widerstands geschrieben. Holz’ Fazit über das Scheitern der Bewegung, »Kampf dem Atomtod« (1959), kann für die gesamte Spanne der sechs Jahrzehnte gelten: »Es war eben doch eine Situation, in der mehr und mehr die Kluft zwischen dem, was letzten Endes das Großkapital machte, und was dann auch gemacht wurde, immer größer wurde, und die Durchsetzungsmöglichkeiten der Massen wurden geringer. Das heißt, die Massen verloren auch mehr und mehr das Interesse daran, sich durchsetzen zu wollen.« Eine lange Phase der gezielten Entpolitisierung der Bevölkerung – solange deren Politik antikapitalistisch, antimonopolistisch und antifaschistisch war –, die nur kurz und partiell von der 68er-Bewegung unterbrochen wurde.

Der sich als Verfallsgeschichte darstellende Kampf gegen den Imperialismus ist jedoch in Wahrheit eine – Holz nimmt diesen Begriff von Ernst Bloch – »Zwischenwelt«, eine Übergangsphase, in der der Kapitalismus stirbt und in dessen Absterben sich die Entfaltungsmöglichkeiten des Sozialismus ergeben (und in der viele Zeitgenossen diese Zwiespältigkeit leben). Wie also den Kapitalismus dem Tode zuführen? Wie geht das, wenn »unter der demokratisierenden Oberfläche institutionell der deutsche Imperialismus wieder aufgebaut wurde, und das heißt, damit auch die Keimzellen eines neuen deutschen Faschismus wieder gelegt wurden, was von allen bürgerlichen Parteien einschließlich der Sozialdemokratie mitgemacht wurde (…)?«

Holz arbeitete als Redakteur bei verschiedenen Medien gegen die Remilitarisierung der BRD, gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr und gegen Berufsverbote sowie Notstandsgesetze der Regierung des Sozialdemokraten Willy Brandt. Es galt zu mobilisieren, »und zwar Massen, die weit bis in die mittelbürgerlichen Schichten hineinreichten«. (Wichtige Erfahrungen für jene, die heute eine antimonopolistische Strategie entwickeln wollen.) Den Kapitalismus dem Tod zuführen bedeutete auch, einen Kommunisten als Philosophieprofessor zu installieren. Die Studierenden in Bern, Berlin und Marburg votierten für Holz. Nach vielen Kämpfen wurde er in Marburg der erste kommunistische Philosophieprofessor der BRD. Er lehrte dort von 1971 bis 1978.

Dem »Weit-bis-in-die-mittelbürgerlichen-Schichten-Hineinreichen« ist eine tiefe Einsicht in die Dialektik dieser Übergangszeit durch Begreifen des Verhältnisses von Theorie und Praxis unterlegt. »Die anderen Philosophen interpretieren immer noch weiter, jetzt kommt es darauf an, eine Philosophieform zu finden, die nicht nur interpretiert, sondern eingreifend handelt, praxisnah. (…) Das ist auch der Mangel der marxistischen Philosophie nach Lenin gewesen, die Philosophie als Kritik der bürgerlichen Ideologie betrieben und dann nicht danach gefragt hat, was denn jetzt eine marxistische Philosophie sein muss.« Gebraucht wird eine Philosophie des proletarischen Selbstbewusstseins. Diese Denk- und Handlungsfigur macht Holz am Beispiel des zu bekämpfenden Irrationalismus klar: »Man muss auch die Probleme des Irrationalen in ein System der Rationalität mit aufnehmen. Auch das Irrationale muss als das Andere des Rationalen rational begriffen und nicht einfach abgelehnt werden.« Kommunisten integrieren die Momente des Todeskampfs des Kapitalismus – sei es der Irrationalismus seiner Theorie, seien es Umweltkatastrophen, Arbeitslosigkeit, Hunger etc. in seiner Praxis – in den marxistischen Rationalismus bzw. in die sozialistisch werdende Praxis des Widerstands und heben sie damit in sich auf. Aus der Irrationalität des Kapitalismus, aus dessen Widersprüchlichkeit entsteht die Rationalität des kommunistischen bewussten Handelns.

Es konnte nur der wesentliche Zug des lehrreichen Buchs über das Leben von Holz aufgezeigt werden. Viele andere Aspekte wurden hier nicht genannt. Lesen lohnt sich also.