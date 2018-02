Angst vorm Schlossgespenst

Die Verfechter eines grundlegenden Bruchs mit den herrschenden Verhältnissen im deutschen Kaiserreich betrieben eine »fanatische, illusionäre und verantwortungslose« Politik, und die Revolutionsgewalt von 1918/19 war ein »Inkubationsraum des Dritten Reiches«. Zu solch wunderlichen Schlussfolgerungen gelangt die aktuelle Literatur zur »Novemberrevolution (bewaffnete Arbeiter und Soldaten in Berlin am 10. November 1918) Foto: Archiv jW

Menschen und Ereignisse, die einem nur dann in den Sinn kommen, wenn gerade ein runder Geburts- oder Jahrestag ansteht, sind der eigenen Existenz in aller Regel recht fremd. Es wundert also nicht, dass die an revolutionäre Erhebungen in der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich nur im Umfeld von Jahrestagen erinnert wird. Lässt man die im Mantel der Revolution auftretende Gegenrevolution – die »nationale« von 1933 und die »friedliche« von 1989 – einmal außer Betracht, dann kennt die deutsche Geschichte der letzten beiden Jahrhunderte genau zwei Revolutionen, die diesen Namen verdienen, weil »das Volk« hier wirklich in Bewegung geriet und als selbständiger Faktor auftrat, nämlich jene von 1848/49 und die von 1918/19. Im historischen Bewusstsein sind beide seit vielen Jahren »tot«; sie haben für das betreute Geschichtsbild der Gegenwart die gleiche Bedeutung wie der Untergang von Pompeji, nämlich gar keine. Die aufflackernde Publizistik an den Jahrestagen bestätigt das nur. Als 1998 der 150. Jahrestag der 48er-Revolution anstand, waren die Buchhandlungen plötzlich voll mit einschlägigen Abhandlungen, die Universitäten konnten Geld für Forschungsprojekte abrufen, Schulklassen trotteten durch manchmal durchaus ambitionierte Ausstellungen, in den meisten Regionalzeitungen erschienen Beiträge zu lokalen Aspekten der Revolution. Das alles ist folgenlos verweht. Unmittelbar nach dem Jubiläumsjahr wurde der Stecker gezogen, in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten ist praktisch nichts mehr zum Thema veröffentlicht worden.

Dolchstoß und dritter Weg

Die Revolution von 1918/19, für die sich die etwas irreführende Bezeichnung »Novemberrevolution« außerhalb der Fachwissenschaft bis heute gehalten hat, kommt noch schlechter weg als die von 1848. In der Bundesrepublik ist die in den 1960er und 1970er Jahren sehr intensive wissenschaftliche Beschäftigung damit schon in den ersten Jahren der Kohl-Ära eingeschlafen, um dann nach 1990, als die Institutionen und das Personal der gerade bei diesem Gegenstand stets sehr genau beobachteten DDR-Geschichtswissenschaft abgeräumt waren, vollständig abzusterben. Zuletzt griff hier nicht einmal mehr die normalerweise unerbittliche Logik der Jahrestage. Im Sommer 2008, kurz vor dem 90., wies Volker Ullrich, der selbst zum Thema veröffentlicht hat, in der Zeit darauf hin, dass man in den Vorschauen der Verlage vergeblich nach Arbeiten über die »Zäsur von 1918« suche. Es kamen dann doch noch ein paar Aufsätze heraus, in denen viel von der »vergessenen Revolution«, von »eingefrorener Revolutionsforschung« und »Mauerblümchendasein« die Rede war. An diesem Zustand wird sich, das ist jetzt schon absehbar, auch zum 100. Jahrestag kaum etwas ändern. Ein ähnliches Feuerwerk wie 1998 für 1848 wird 2018 für 1918 nicht abgebrannt werden. Immerhin liegen mittlerweile drei neue monographische Gesamtdarstellungen vor. Die Autoren sind Wolfgang Niess, Joachim Käppner und Mark Jones. Um diese Arbeiten verständlich einordnen zu können, ist es erforderlich, zumindest auf einige Grundzüge der bisherigen Debatte einzugehen.

Im ersten Jahrzehnt nach der Revolution konkurrierten drei verschiedene Deutungen. Die von der Mehrheit der Historiker gestützte liberale, konservative und radikale Rechte sah – mit Variationen im Detail – in der Revolution einen beklagenswerten Umsturz und »Dolchstoß«. Sozialdemokratische und linksliberale Autoren versuchten dem Vorwurf, die SPD sei dem Heer in den Rücken gefallen, zu kontern, indem sie bestritten, dass es sich überhaupt um eine Revolution gehandelt habe. Sie sprachen in ihrer Mehrheit von einem vom alten Regime zu verantwortenden »Zusammenbruch«; das Verdienst daran, »russische Zustände« und »das Chaos« vermieden zu haben, schrieben sie den führenden Vertretern der rechten Sozialdemokratie zu. Auf der Linken unternahm die KPD Anstrengungen, eine marxistische Deutung vorzulegen. In der immer noch imponierenden »Illustrierten Geschichte der Deutschen Revolution« von 1929 entwickelte ein Autorenkollektiv das Bild einer sozialistischen Revolution, die eine Niederlage erlitt.

Nach 1945 gaben die konservativen Historiker nunmehr unhaltbares Territorium auf. Der Dolchstoßlegende war durch die totale Niederlage des deutschen Faschismus der institutionelle Boden entzogen worden; außerdem war es selbst in den westlichen Besatzungszonen wenig wahrscheinlich, dass man mit derartigen Ansichten noch einmal einen Lehrstuhl erhielt. Also lernten sie um und vertraten nun einfach die Position ihrer sozialdemokratischen und liberalen Gegenspieler aus den 1920er Jahren. Hans Herzfeld, vor 1933 einer der profiliertesten wissenschaftlichen Verfechter der »Dolchstoßlegende«, verkündete 1952, dass die SPD niemanden erdolcht, sondern die »Übernahme des russischen Rätesystems und die Errichtung einer Diktatur des Proletariats verhindert« habe. Karl Dietrich Erdmann erhob diese Sichtweise ein paar Jahre später in einem Handbuchbeitrag zur herrschenden Lehre: 1918 habe es für die SPD nur die Alternative zwischen »der sozialen Revolution im Bund mit den auf eine proletarische Diktatur hindrängenden Kräften und der parlamentarischen Republik im Bund mit konservativen Elementen wie dem Offizierskorps« gegeben.

Sieht man von den abgestumpftesten Antikommunisten und Staatsfans einmal ab, dann lagen zwei Nachteile dieser Deutung für jeden Betrachter unmittelbar auf der Hand: Sie beinhaltete ein mehr oder weniger offenes Eingeständnis, dass die Sozialdemokratie nach Kräften gegen den »Umsturz« gearbeitet hatte, und sie brachte die Partei in eine bedenkliche historische Nähe zu den protofaschistischen Akteuren der deutschen Gegenrevolution. Das Unbehagen an dieser Konstellation war bereits einigen einschlägigen Veröffentlichungen in den 1950er Jahren anzumerken; nach 1960 kam es dann in einer umfassenden Neubewertung der Revolution zum Durchbruch. Diese bestand im Kern aus zwei Argumenten, die bereits Arthur Rosenberg 1928 bzw. 1935 in Grundzügen entwickelt hatte. Einerseits gaben Historiker wie Eberhard Kolb, Peter von Oertzen und Reinhard Rürup in für sich genommen durchaus verdienstvollen Arbeiten den klassischen Rechtfertigungsmodus auf und kritisierten die Ergebnisse sozialdemokratischer Politik in den Jahren 1918 und 1919 offen: »In den politischen Auseinandersetzungen, die dem Novemberumsturz folgten, ist es nicht gelungen, die ›tatsächlichen Machtverhältnisse‹ – nämlich die Herrschaftsstrukturen in Verwaltung, Wirtschaft, Heer, Justiz – in Einklang zu bringen mit der durch den Staatsumsturz entstandenen neuen Verfassungsform einer demokratischen und sozialen Republik.« (Eberhard Kolb [Hg.]: Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, Köln 1972, S. 165 ff.) Die zweite, hieran gekoppelte und wichtigere Neuerung betraf die Einschätzung der Rätebewegung. Ihrer pauschalen Verdammung als »bolschewistisch« wurde nun (hier wieder Kolb) hörbar aufatmend entgegengehalten: »Das Hauptziel der revolutionären Bewegung 1918/19, soweit sie eine echte Massenbewegung gewesen ist, war nicht eine schlechthin radikale und kompromisslose Umgestaltung alles Bestehenden oder eine ›Diktatur des Proletariats‹ (…); Ziel der Revolution war eine Demokratisierung, präziser gesagt: ein konsequent durchgeführter Abbau der halbabsolutistischen Herrschaftsstrukturen (…) zugunsten einer stärkeren Mitbestimmung breiter, sich politisch mündig fühlender Bevölkerungsschichten in den zentralen Bereichen von Staat und Wirtschaft.«

Ein Missverständnis

Auch für Historiker wie Kolb war eine »radikale und kompromisslose Umgestaltung alles Bestehenden« selbstverständlich indiskutabel. Nunmehr konnte aber – abgesichert durch die »Entdeckung«, dass die Mehrheit der Räte eben kein linksradikales Programm vertreten, sondern bloß »stärkere Mitbestimmung« eingefordert habe – die Bekämpfung der Räte durch die »bürgerlich-sozialdemokratische Ordnungskoalition« (Rürup) bedauert und damit eine entschiedene Distanzierung von der gängigen rechtssozialdemokratisch-konservativen Deutung vorgenommen werden. Die Arbeiter- und Soldatenräte, so Kolb, hätten »Instrumente zur Durchführung oder wenigstens zur Einleitung dieses Demokratisierungsprozesses« sein können. Auf dieser Ebene wurde die SPD-Führung dann durch die Hintertür allerdings wieder entschuldigt. Sie habe 1918/19 keineswegs kalkuliert konterrevolutionär agiert, sondern einfach »Handlungsspielräume« schlecht genutzt, weil, so Kolb, die »Notwendigkeit einer Änderung der tatsächlichen Machtverhältnisse (…) nicht oder nicht genügend klar erkannt« worden sei. Die systematische Aufrüstung von Freikorps und Einwohnerwehren, also die Bewaffnung des Bürgertums, die ebenso systematische Entwaffnung der Arbeiter, die Hetze gegen die »Spartakisten«, schließlich die Zerschlagung der Rätebewegung und die Ermordung von einigen tausend Menschen – es war alles ein großes Missverständnis. Neben ihrer spekulativ-kontrafaktischen Tendenz liegt die Problematik dieser Sichtweise vor allem darin, dass sie die Rätebewegung domestiziert und primär anhand einer Interpretation ihrer programmatischen Substanz bewertet, die in der einfachen Existenz politischer Arbeiterräte liegende Herausforderung der besitzenden Klassen aber kaum beleuchtet. Selbstverständlich war die demagogische Qualifizierung der Räte als »bolschewistisch« falsch, ihre Vereinnahmung für eine potentielle »staatlich-gesellschaftliche Neuintegration« (Kolb) unter »demokratischen« Vorzeichen ist allerdings nicht weniger ahistorisch. Hinter der Lüge von den »bolschewistischen Räten« verbarg sich nicht einfach ein Fehlurteil, sondern ein sehr realer bürgerlicher Klassenstandpunkt, der grundsätzlich und hartnäckig jede politische Vertretung und Mitsprache der Arbeiterklasse jenseits einer so beschränkt und entrückt wie möglich definierten parlamentarischen Repräsentation ablehnte. Das Verhältnis der Bourgeoisie, der Militärs und der Ebert-SPD zu den Räten wurde allein unter diesem Gesichtspunkt verhandelt; die bei Kolb und seinen Kollegen im Vordergrund stehende Frage, ob die Arbeiterräte von Sozialdemokraten oder von Linksradikalen kontrolliert wurden bzw. ein »gemäßigtes« oder »radikales« Programm vertraten, war dagegen bestenfalls von nachrangiger Bedeutung. Vom Standpunkt der besitzenden Klassen aus hatten alle Räte zu verschwinden. Genau das war gemeint, als die Oberste Heeresleitung am 27. Juni 1919 ihre Richtlinien für die Innenpolitik formulierte: »Der Arbeiterrat-Unsinn muss aus der Verwaltung schnell und restlos verschwinden. Diese Nebenregierung (…) bleibt in einem geordneten Staatswesen unmöglich und unerträglich.«

Die skizzierte doppelbödige Rehabilitierung der Rätebewegung durch Kolb und von Oertzen ging den konservativen Historikern, denen die ungewohnt positive Besprechung einer Massenbewegung und die mehr oder weniger offene Beschwörung eines »dritten Weges« zutiefst suspekt waren, allerdings entschieden zu weit. Auf dem Berliner Historikertag 1964 kam es zu heftigen Auseinandersetzungen um das »Problem der Räte«. Trotz dieser Widerstände wurde die Neuinterpretation – eingebettet in die ebenfalls in dieser Zeit herauspräparierte Konzeption eines »deutschen Sonderwegs« – im Laufe der 1960er Jahre zur herrschenden Lehre. Allerdings bestand schon in dieser Phase eine auffällige Diskrepanz zwischen der engeren fachwissenschaftlichen und der öffentlichen Diskussion der Revolution. Rürup konstatierte 1983, dass in Handbüchern, allgemeinen Darstellungen und vor allem in Schulbüchern noch immer »im Sinne der älteren Auffassungen« argumentiert werde und mutmaßte, dass die »schweigende Mehrheit« der Historiker und Schulbuchautoren wohl eher mit den konservativen Positionen sympathisiere. Die Anpassung der herrschenden Lehre an ein auch für diese Kreise akzeptables Niveau führte wenig später allerdings ein sozialdemokratischer Historiker durch. In dem 1984 erschienenen ersten Band seiner dreibändigen Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik bemühte sich Heinrich August Winkler um eine Relativierung der Kritik an der SPD-Führung. Im März 1985 lobte der Rezensent der FAZ die bei Winkler festgestellte »Differenzierung im Urteil über die damaligen Chancen und Versäumnisse« und begeisterte sich vor allem für einen Punkt: »Von der ›Rätebewegung‹ und den Chancen eines ›dritten Weges‹ ist nicht mehr die Rede.« Es war dieser Debattenstand, der in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre »eingefroren« wurde.

Erfolgsstory

Der 2017 erschienene Band von Wolfgang Niess »Die Revolution von 1918/19. Der wahre Beginn unserer Demokratie« aktualisiert und modifiziert in der Hauptsache die Positionen der Richtung Kolb-von Oertzen-Rürup sowie diejenigen Winklers. Niess benennt die Anbindung der Revolutionsforschung an politische Großwetterlagen ungewohnt deutlich und beklagt, dass die konservative »politische Tendenzwende« um 1980 alte Revolutionsbilder wieder nach oben spülte, »völlig unabhängig von den Ergebnissen historischer Forschung«. Den Revolutionshistorikern der DDR billigt er gönnerhaft zu, zumindest in den 1980er Jahren »zaghaft ernsthafte Forschung« betrieben zu haben und bedauert, dass diese Ansätze nach 1989 »versandet« seien. Die Revolution ist für Niess nicht nur vom Potential (wie noch bei Kolb), sondern auch vom Ergebnis her eine »entscheidende Wegmarke der Demokratisierung in Deutschland« bzw. – so der pathetische Untertitel – der »wahre Beginn unserer Demokratie«. Er weist die zuerst von Arthur Rosenberg in Umlauf gebrachte und seither immer mal wieder von konservativen Historikern wie Karl Dietrich Erdmann aufgegriffene Idee der »überflüssigen« Revolution entschieden zurück, denn die »Oktoberreformen« zur »Demokratisierung« des Kaiserreichs von 1918 seien »das Papier nicht wert (gewesen), auf das sie geschrieben wurden«.

Gleich danach fliegt der Autor allerdings aus der Kurve. Mit dem sonderbaren Argument, dass man der SPD nicht den Verrat an Zielen vorwerfen könne, die sie nie geteilt habe, erklärt er den an die Adresse der Partei gerichteten Vorwurf des Verrats für unbegründet. Nun bezog sich dieser aber selbst in seinen simpelsten Varianten nicht auf den Weg zum Sozialismus, wie Niess dem Leser suggeriert (»Es war nie die Vorstellung der SPD, dass der Weg zum Sozialismus notwendigerweise mit einem Rätesystem und einer Phase der Diktatur des Proletariats verbunden sein müsse«), sondern darauf, dass die Parteiführung den programmatischen Anspruch, auf den Sozialismus hinzuarbeiten, gerade in den Revolutionsmonaten nach Kräften aufrechterhielt, während sie gleichzeitig mit der bürgerlichen und militärischen Gegenrevolution paktierte. Dieses Paktieren bestreitet Niess nicht, entschärft es aber, indem er es einfach als »unnötig« bezeichnet. Die hier eingeschlagene Linie führt zu einer am Ende absonderlichen Einschätzung wesentlicher Verläufe, Konfliktlinien und Ergebnisse der Revolution. Während Kolb noch die Auffassung vertrat, dass »dieser Staat seine entscheidende Prägung durch das Scheitern der Revolution von 1918/19 erhalten hat«, dass also die Weimarer Republik in ihrer »wirklichen Verfassung« wesentlich Produkt der Niederlage der »demokratischen« Revolution gewesen ist, gerät die Erzählung bei Niess zur Erfolgsstory. Eingeschränkt nur durch die Bemerkung, dass »mehr drin gewesen« wäre, entwickelt er auf über 400 Seiten das Panorama einer – so wörtlich – »gelungenen Revolution«. Halleluja: »Mehr als jeder andere deutsche Staat kann die heutige Bundesrepublik als Verwirklichung dessen gelten, was die Revolutionsbewegung von 1918/19 vor Augen hatte.«

Denn sie wissen nicht …

Auch Joachim Käppner orientiert sich in »1918 – Aufstand für die Freiheit. Die Revolution der Besonnenen« im Grundsatz an der kritischen Neubewertung der Revolution in den 1960er und 1970er Jahren, verlässt in wichtigen Punkten aber ebenso wie Niess deren Boden. Für ihn bleibt die Revolution immerhin »unvollendet, widersprüchlich, zwiespältig«, sie »begann mit der Verheißung einer neuen Ära und Ordnung«, endete aber mit »Massakern, verübt von rechtsradikalen Freikorps«. Dem bekannten Urteil Sebastian Haffners über die »sozialdemokratische Revolution, die von den sozialdemokratischen Führern niedergeschlagen wurde«, stimmt Käppner ausdrücklich zu, weist aber Haffners Zuspitzung, es habe sich hier um einen bewussten Verrat gehandelt, zurück; er legt dafür die alte Platte von den nicht genutzten »Handlungsspielräumen« auf. Auffallend ist, dass Käpp­ner das zentrale Konfliktfeld von der Räte- auf die Militärfrage verlagert, für ihn die »Gretchenfrage der Revolution«. Die Rätebewegung, überhaupt die Tatsache, dass die Revolutionäre unter roten Fahnen antraten und im November 1918 eine dem Namen nach »sozialistische Republik« entstand – all das wird bei Käppner zu einem Hintergrundrauschen. Die »rote Republik« war nur »ein Schlossgespenst«, die Räte betrachteten sich angeblich bloß als »Herrschaftsorgane auf Zeit«. Genau das macht die Revolution für Käppner sympathisch, nämlich zu einem »Aufstand der Besonnenen«. Blöd nur, dass es am laufenden Band zu »kuriosen bis tragischen Missverständnissen« kommt. Das schlimmste Fehlurteil – »epochale Fehleinschätzung« – nach Käppner: Ebert beurteilt die ganze Rätesache falsch und flüchtet sich in die Arme der Militärs – selbstverständlich »aus Sorge vor einem Umsturz nach sowjetischem Muster« bzw. wegen »obsessiver Angst vor dem Bolschewismus«. Dies habe verhindert, dass »der Freiheit Waffen« ausgehändigt wurden, und am Ende die alten Gewalten wieder großgemacht. Nun hat aber, was auch Käpp­ner nicht bestreiten wird, die Ebert-SPD nicht nur keine Waffen an Arbeiter ausgehändigt, sondern deren Entwaffnung höchst energisch vorangetrieben, und das auch noch zu einem Zeitpunkt, als längst keine Zweifel über die tatsächlichen Machtverhältnisse im Lande mehr möglich waren. Die Auflösung nach Käppner: Als die Freikorps im Frühjahr und Sommer 1919 in einem Industriegebiet nach dem anderen die Räte fertigmachen, versteht die SPD-Führung einfach noch immer nicht, »was sie da anrichtet«. Käppner scheint in diesem Zusammenhang überhaupt nicht aufzufallen, dass es sich bei dem Gerede von der »bolschewistischen Gefahr« um eine zwar in bürgerlichen Kreisen schon in den Revolutionsmonaten allenthalben gängige, im Fall der Sozialdemokratie aber um eine nachgeschobene, erst nach 1920 aufgekommene Lüge handelt. Es ist überaus ärgerlich, diese Lüge, wenn auch nur als »Handlungsmotiv«, rehabilitiert zu sehen. Nach Käppner wusste sogar Gustav Noske nicht so genau, was er da eigentlich tat – er war mit seiner »historischen Rolle (…) heillos überfordert. Er versteht nicht, welche Geister er ruft.« Während die übelsten Gestalten der SPD bei Käppner also zuverlässig entschuldigt werden, ist sein Urteil über die »Kommunisten, die Spartakisten, die Freunde Lenins und der roten Diktatur« ziemlich klar. Das war ein lächerlicher, einflussloser Haufen, der erst durch die »Fehler« der SPD groß wurde und dann aber gleich eine »fanatische, illusionäre und verantwortungslose« Politik betrieb. Käppner wähnt Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg im »Rausch des Realitätsverlustes« – ein Kompliment, das man nach der Lektüre gerne an den Autor dieser Diagnose zurückgibt.

Nolte reloaded?

Womit wir bei Mark Jones wären. Sein zuerst 2016 unter dem Titel »Founding Weimar. Violence and the German Revolution of 1918–1919« veröffentlichtes Buch »Am Anfang war Gewalt. Die deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn der Weimarer Republik« ist die erste überwiegend aus den Quellen gearbeitete Darstellung der Revolution seit mehr als 30 Jahren, was zweifellos ein Verdienst ist, zugleich aber auch anzeigt, in welchem bedauernswerten Zustand sich die deutsche Geschichtswissenschaft befindet. Mit der hat es Jones ohnehin nicht so. Die vertrauten Debatten über die Revolution lässt er ohne nähere Begründung vollständig links liegen. Jones ist Vertreter eines in der englischsprachigen Forschung seit etwa einem Jahrzehnt präsenten Diskurses, der die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen der Zwischenkriegszeit nicht mehr als Konflikt von Moderne und Antimoderne, von Demokratie und Diktatur oder als Geschichte von Klassenkämpfen, sondern primär als Abfolge von Gewaltakten, als »Gewaltgeschichte« verhandelt. Diese Perspektive ist für deutsche Leser ziemlich ungewohnt; allerdings gab es mit Robert Gerwarths »Die Besiegten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkriegs« 2017 schon eine erste Kostprobe. Jones verspricht nun »die erste eingehende historische Analyse der Rolle blutiger Gewalt in der Novemberrevolution«. Für ihn ist die in seinem Buch dicht beschriebene Eskalation der Gewalt in den Jahren 1918 und 1919 darauf zurückzuführen, dass »die politischen Führer der Republik bestimmte Entscheidungen getroffen hatten mit dem Ziel, ihre Macht und ihren Herrschaftswillen um jeden Preis zu demonstrieren«. Er stellt heraus, dass diese »Gründungsgewalt« unter »sozialdemokratischer Herrschaft« forciert wurde und sieht in ihr ein »bitteres Vermächtnis«, das den Aufstieg der radikalen Rechten und das Ende der Republik zumindest begünstigt habe. Autoren, die diese Gewalt verschweigen oder kleinreden, bezichtigt er der »Apologie der Gründerväter der ersten deutschen Demokratie«. Die »Gründungsgewalt« erklärt Jones im Kern mit der »Angst, Opfer revolutionärer Gewalt zu werden«, nicht jedoch mit einem identifizierbaren Klassen- oder Staatsinteresse. Soziale, auch politische Akteure mit Interessen und Programmen welcher Art auch immer kommen in seiner Darstellung nur schemenhaft vor; er interessiert sich für »Phantasmagorien«, »angstbesetzte Vorstellungen«, »Autosuggestion« und »Gewalt als Kommunikationsmittel«.

Nun ist die Entdeckung, dass es Sozialdemokraten waren, die in der Anfangsphase der Weimarer Republik »als Förderer neuer Formen brutaler staatlicher Gewalt« auftraten, keine Sensation. Dass Jones derlei etwa bei Winkler vergeblich gesucht hat, überrascht nicht wirklich. Die verkrampfte Psychohistorie, die das ganze Buch strukturiert, wirkt stellenweise peinlich (»Vielleicht hätten sie ihre persönlichen Alpträume in einem kollektiven Therapieerlebnis miteinander geteilt«). Wirklich stutzig macht dann aber, dass Jones den Komplex der Revolutionsgewalt von 1918/19 (die der Regierung, aber auch die der radikalen Linken – so richtig will oder kann er das nicht auseinanderhalten) allen Ernstes als »Inkubationsraum des Dritten Reiches« bzw. als »Schritt auf dem Weg zu den Schrecken des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkrieges« verstanden wissen will. Diese These wird bei ihm nicht näher erläutert, taucht aber in verschiedenen Varianten immer wieder auf. So erfahren wir, dass der erste Kommandant des KZ Dachau »seinen Untergebenen Bilder der (von Anhängern der Münchner Räterepublik) im Luitpold-Gymnasium ermordeten Geiseln« zeigte. Aha. Die Faschisten motivierte also wirklich die »Angst«, von den »Roten« abgeschlachtet zu werden. Bislang hat, soweit ich sehe, nur der Rezensent des Tagesspiegel (21.6.2017) darauf hingewiesen, dass Jones in der »Nähe« von Ernst Nolte manövriert, dessen These vom »kausalen Nexus« zwischen bolschewistischem »Klassenmord« und faschistischem »Rassenmord« 1986 den Historikerstreit auslöste. Ob diese Nähe intendiert ist, lässt sich nicht sicher sagen. Dies auch deshalb, weil – und das ist vielleicht der betrüblichste Eindruck der Lektüre – es mittlerweile möglich ist, psychohistorische Studien zur Revolutionsgeschichte vorzulegen, in denen die politischen und sozialen Großkonflikte, die sich in der Revolution verdichteten, nicht mehr nur einfach falsch dargestellt oder missverstanden, sondern komplett zum Verschwinden gebracht werden.