Schuften fürs Geldhaus

Die glitzernde Fassade ist nur die eine Seite der HSH Nordbank (Firmenzentrale in Hamburg) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Im Norden wird umverteilt. Das gewinnbringende Geschäft der HSH Nordbank muss nach dem Willen der EU-Kommission bis zum Monatsende verkauft werden. Auf der »Bad Bank«, in der Kredite gebündelt wurden, die zu großen Teilen nicht bedient werden können, bleiben die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein sitzen. Nur unter dieser Bedingung genehmigte Brüssel, dass sich die HSH milliardenschwerer staatlicher Finanzhilfen bedienen durfte.

Das Geldhaus hatte sich vor 2007 mit Subprime-Krediten in den USA eingedeckt. Riskante Immobiliengeschäfte wurden gebündelt und in Steueroasen ausgegliedert. Im Zuge der Finanzkrise musste das Institut Milliarden abschreiben. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Bilanzfälschung. Manager Dirk Nonnenmacher wurde das Gesicht windiger Finanzdeals. Er hielt es 2009 für gerechtfertigt, trotz drohender Pleite der Bank einen Bonus von fast drei Millionen Euro zu kassieren.

Am Freitag berichteten Medien, ein Käufer sei gefunden. Die US-Finanzinvestoren Cerberus und J. C. Flowers sollen laut Managermagazin für eine Milliarde Euro den Zuschlag erhalten. Es gebe bereits seit einigen Wochen eine entsprechende »informelle Einigung« mit den beiden Bundesländern Schleswig-Holstein und Hamburg. J. C. Flowers ist bereits mit einem Anteil von 5,1 Prozent beteiligt.

Dem Bericht zufolge habe die HSH ihr Gewinnziel 2017 deutlich übertroffen. Das Management erwarte ein Vorsteuerergebnis von knapp 300 Millionen Euro, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von zwei Personen, die mit den vorläufigen Berechnungen vertraut seien. Bislang hatte das Institut für 2017 öffentlich mit einem Ergebnis etwa auf dem Vorjahresniveau von 121 Millionen Euro gerechnet. Die Bank äußerte sich nicht zu den Meldungen und will ihre Bilanz erst im März vorlegen.

Laut EU-Vorgaben müsse das Institut künftig etwa eine sogenannte Cost-Income-Quote (Aufwand-Ertrag-Verhältnis) von 40 Prozent erreichen und eine Vorsteuerrendite von rund acht Prozent erzielen. Dafür müsse die HSH noch einmal »effizienter werden und Kosten sparen«. Die Leute könnten sich »jetzt nicht zurücklehnen«, habe ein Insider Reuters mitgeteilt. Mittelfristig dürfte die Zahl der Arbeitsplätze auf rund 1.300 bis 1.400 fallen – von derzeit fast 2.000. Ende 2008 gab es noch mehr als 5.000 Beschäftigte. Dem jetzigen Vorstandsvorsitzenden Stefan Ermisch gefallen die Nachrichten vermutlich. Er hatte bereits angekündigt, im Falle eines Verkaufs sein Amt weiter ausüben zu wollen.

Der Hamburger Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) kritisierte den Deal hingegen am Sonntag. »Rettung und Verkauf der HSH Nordbank an US-Investoren sind keine Erfolgsstory«, sagte De Masi gegenüber jW. »Nur für Reeder und CDU-Finanziers wie Heinrich Schöller. Die HSH erließ ihm und einem weiteren Hamburger Reeder rund 1,3 Milliarden Euro Schulden.« Nach der Rettung durch Finanzhilfen der Länder habe die Bank weitere Neugeschäfte im verlustbringenden Schiffsbau gemacht. »Nach Verkauf der HSH Nordbank werden Hamburg und Schleswig-Holstein mindestens 13 Milliarden Euro verlieren, die als Eigenkapital in die Bank flossen oder als Verlustgarantie dienen«, so De Masi. »Das sind die Steuern und Abgaben der Hamburgerinnen und Hamburger eines ganzen Jahres. Das heißt, 365 Tage für die Bank geschuftet.« Im schlimmsten Fall rechne De Masi mit 27 Milliarden Euro. Die billigste Lösung wäre eine frühzeitige Abwicklung gewesen.