Fest verwurzelter Widerstand

Er zählte einst zu Europas großen Mischwäldern, seit 1978 ist er im Besitz des Energiekonzerns RWE. Dem 12.000 Jahre alten Hambacher Forst, auch Bürgewald genannt, bekommt das schlecht. Jahr für Jahr werden riesige Flächen gerodet, um an die darunter liegende Braunkohle zu gelangen. War er ursprünglich 5.500 Hektar groß, sind heute gerade noch 800 Hektar übrig. Die Bäume sterben, damit in den Kraftwerken an der Kölner Peripherie Kohle klimaschädlich zur Stromerzeugung verbrannt werden kann.

In wenigen Jahren könnte der Wald dem Tagebau Hambach, der die nordrhein-westfälischen Gemeinden und Kreise Niederzier, Elsdorf, Düren und Rhein-Erft berührt, vollständig gewichen sein. Doch es gibt Menschen, die sich dem entgegenstellen. Sie knüpfen an die Proteste an, die es hier schon seit den 1970er Jahren gibt. Mit der spektakulären Waldbesetzung durch Aktivisten im Jahr 2012 erhielt das Thema eine größere Öffentlichkeit. RWE versuchte, die Umweltschützer zu kriminellen Chaoten zu stempeln und übersah, dass auch viel bürgerlicher Protest Teil der Bewegung ist. Seine eigene Politik will der Konzern nicht hinterfragen, obwohl längst genügend regenerative Quellen zur Energieerzeugung verfügbar sind. Trotz der Sonntagsreden der Regierenden geht der Braunkohleanteil an der Energiegewinnung nicht nennenswert zurück – in Deutschland macht er etwa ein Viertel aus. Zuviel erzeugter Kohlestrom wird ins Ausland verkauft, 2015 wurden 57 Terawattstunden (TWh) exportiert. Zum Vergleich: ganz Deutschland verbrauchte 2015 525 TWh Strom.

365 Tage im Jahr soll auch in luftiger Höhe der »Hambi« verteidigt werden. Im Hambacher Wald bieten Dutzende Baumhäuser den Aktivisten Unterschlupf, die hier gewaltlosen Widerstand leisten. Je weiter oben, desto schwerer sind sie zu räumen. Ende Januar war wieder einmal die Polizei zur Stelle, um die Besetzer mit brachialen Mitteln zu vertreiben. Trotz mehrerer Festnahmen war sie weitgehend erfolglos. Am 3. Februar folgte ein bundesweiter Aktionstag mit Demonstrationen und Mahnwachen. Die »Waldmenschen« von Hambach und ihre vielen Sympathisanten fordern, den Klimawandel durch einen des Systems zu ersetzen.