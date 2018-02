Gabriels Fleischverzicht

Die SPD hat endlich wieder eine Aufgabe. Der Auftrag ab der Regierungsübernahme 1998, Krieg zu führen, aber nicht drüber zu reden, hatte sich durch Karl Theodor zu Guttenberg erledigt. Der damalige Verteidigungsminister nannte nach fast neun Jahren den deutschen Staatsterror in Afghanistan im März 2010 »umgangssprachlich« Krieg.

Seitdem war die deutsche Sozialdemokratie, deren Führung 1914 erstmals ihre wichtigste Funktion darin erkannte, gute Stimmung für einen imperialistischen »Verteidigungs«krieg zu schaffen, etwas funktionslos. In der vergangenen Legislaturperiode kungelte der damalige SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier am 22. Februar 2014 in Kiew noch mit Nationalisten und Neofaschisten deren Putsch aus. Seitdem haben die deutschen Qualitätsmedien diesen Tag aus der Geschichte der Ukraine gestrichen. Kurz zuvor hatte Steinmeier zusammen mit Ursula von der Leyen und Joachim Gauck auf der »Münchner Sicherheitskonferenz« mehr deutsche Verantwortung, d. h. mehr Kriegsbereitschaft gefordert. Es folgten allseits beschwiegene Feldzüge mit Bundeswehr-Beteiligung etwa in Syrien, wo deutsche Militärflugzeuge völkerrechtswidrig im Einsatz sind. Mali, Afghanistan oder saudische Bomben auf Jemen aus deutscher Produktion – die SPD hat einen bedeutenden Anteil daran, dass hierzulande straflos und ohne Gefahr, verspottet zu werden, behauptet werden kann, seit 1949 halte sich die Bundesrepublik an das Friedensgebot.

Aber nun gibt es den Entwurf des Koalitionsvertrages, der nach SPD-Auffassung zu 70 Prozent ihre Handschrift trägt. Er sieht allgemeine Hochrüstung und Konfrontation vor allem mit Russland vor. Der neue Auftrag für die Sozialdemokratie lautet: ersteres als schweren, aber nötigen Entschluss tarnen, für letzteres Moskau verantwortlich machen. Wie das aussehen wird, lässt sich einem Gastbeitrag Sigmar Gabriels am Freitag in der FAZ entnehmen. Unter dem Titel »Flexitarier in einer Welt der Fleischfresser« warnt der geschäftsführende Außenminister, »eine immer unbequemere Welt« werde in den kommenden Jahren für Stress sorgen. »Wir Europäer« wüssten aber: »Krisen und Kriege werden am Ende nicht militärisch, sondern zivil und diplomatisch beendet und überwunden«. Allerdings seien Syrien, Jemen und Nordkorea die aktuellsten Indizien dafür, »dass eine militärische Konfliktlogik zunehmend das Denken der politisch Verantwortlichen prägt«. In einer Welt »voller Fleischfresser« hätten es Vegetarier jedoch schwer. Europa müsse ein »Flexitarier« werden, ein »›Vegetarier zweiten Grades‹, der Fleischkonsum gelegentlich zulässt und militärische Macht nicht scheuen darf, der aber dem Zivilen den Vorrang gibt.« Denn der Feind im Osten schläft nicht: »Spätestens mit der russischen Annexion der Krim und dem Ausbruch des Konflikts in der Ostukraine ist auch Europa zum Austragungsort militärischer Stärkebeweise geworden.«

Da lässt sich sagen: Die sozialdemokratische Autosuggestion wirkt bei Gabriel. Deutsche Bomben auf Belgrad 1999 waren kein Krieg und Serbien liegt nicht in Europa. Jugoslawien war für die NATO damals kein Austragungsort militärischer Stärkebeweise, sie hat lediglich Kosovo für kriminelle albanische Clans annektiert. Am Mittwoch erst war Gabriel zu Gast bei einem der führenden mutmaßlichen Organhändler, die in Pristina seither die Regierung stellen.

Im Text preist Gabriel die neuen Schritte »auf dem weiten Weg zu einer Europäischen Verteidigungsunion«: Diese »militärische Machtprojektion fällt uns nicht leicht«. Gabriel ächzt sozusagen unterm Fleischverzicht. Die neue außenpolitische Maxime lautet demnach: Alles zum Schlachten vorbereiten, aber als Vegetarismus verkaufen. Das kriegt nur ein deutscher Sozialdemokrat hin. Gabriel muss Außenminister bleiben.