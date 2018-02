»Kampf dem USA-Terror«

Blick in das überfüllte Auditorium maximum der Technischen Universität Westberlin während des Vietnam-Kongresses Foto: dpa

Am 17. September 1967 trat Max Horkheimer in der Sendereihe »Gedanken zur Zeit« des Süddeutschen Rundfunks auf. Sein Thema: der gegenwärtige Antiamerikanismus. Dieser grassiere »nicht so sehr in den Massenmedien«, sondern in persönlichen Gesprächen, in der Familie, am Stammtisch. Wenn dort von Amerika die Rede ist, so der Frankfurter Soziologe, »pflegen die Negerkrawalle, der Krieg in Vietnam im Mittelpunkt zu stehen«. Und er hielt in professoralem Gestus fest, dass den Deutschen – und besonders der rebellierenden Jugend – das Bewusstsein und die Erkenntnis fehle, »dass von Amerika die europäische Zukunft (…) nicht abzulösen« sei. Das sah ein anderer Vertreter der Kritischen Theorie anders: Im August 1967 hatte Herbert Marcuse im Spiegel erklärt, die Kriegspropaganda in den amerikanischen Medien sei beispiellos, dort werde »fast täglich mit Genugtuung (…) über die ›Killing Rate‹ in Vietnam berichtet«. Er solidarisierte sich auch unumwunden mit der radikalen kleinen Minderheit Westberliner Studenten und Jugendlichen aus dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS), die aus dem proamerikanischen Mainstream der BRD-Gesellschaft ausscherte.

Horkheimer war über diese Positionierung seines ehemaligen Kollegen schwer verwundert. Seines Erachtens waren die oppositionellen Studenten »zwar zum großen Teil sehr gescheit«, »aber sie glauben fest an die Möglichkeit der Veränderung der Gesellschaft zum Guten« und dies führe »notwendig zu einer Beschleunigung des Anwachsens des Neonazismus«. Gegenüber einer Schülerzeitung äußerte er über die sich radikalisierende Studentenbewegung: »Bei den Parolen, zu denen sie mitblöken, steht an erster Stelle Vietnam (…). Wenn man auf den Vietnamkrieg schimpft, dann ist man mit allen einig. Wenn man etwas dagegen sagt, kriegt man eins auf den Kopf.« Das war doch reichlich verdreht, denn »auf den Kopf« hatten bislang nur die rebellischen Demonstranten bekommen, durch die nazistisch geprägte Westberliner Polizei etwa – der am 2. Juni 1967 erschossene Benno Ohnesorg war ihr erstes Opfer.

Ho Chi Minh am Kudamm

Im Februar 1968 hatte die Außerparlamentarische Opposition (APO) sich längst international und sozialistisch ausgerichtet. Nach der Lektüre der alten marxistischen Schriften von Adorno, Horkheimer und Marcuse rezipierten ihre Mitglieder Che Guevara und den Vordenker des antikolonialen Kampfes, Frantz Fanon. Längst wurde die Notwendigkeit debattiert, von zivilem Ungehorsam zum Widerstand überzugehen. Für den 8. Februar rief der Frankfurter SDS zu einem Teach-in an der Universität unter dem Motto »Waffen für den Vietcong – Kampf dem USA-Terror« auf. Neun Tage später erreichte die antiimperialistische Kampagne mit dem »Internationalen Vietnam-Kongress« an der Technischen Hochschule in Westberlin ihren Höhepunkt.

»Die Pflicht des Revolutionärs ist es, Revolution zu machen.« Diese Losung Che Guevaras war als Spruchband über die Bühne des Audimax der Universität gespannt. Des weiteren war auf dem großen Transparent zu lesen: »Für den Sieg der vietnamesischen Revolution«. Am Nachmittag des 18. Februar zogen 12.000 Demonstrantinnen und Demonstranten mit Plakaten und Transparenten von Marx, Lenin, Trotzki, Rosa Luxemburg, Mao Zedong, Ho Chi Minh und Che Guevara über den Kudamm bis zur Deutschen Oper. Der bis dahin größte Protest von Studenten und Sympathisanten war der Höhepunkt des Kongresses. Am Mittag des 17. Februar waren auf Einladung des SDS 5.000 Kriegsgegner nach Westberlin gereist. 44 Delegationen aus 14 Ländern waren vertreten. Unter den Teilnehmern fanden sich prominente linke Intellektuelle wie der italienische Verleger Giangiacomo Feltrinelli, der Dramatiker Peter Weiss, der Lyriker Erich Fried und der belgische Marxist Ernest Mandel. Auch Aktivisten und Revolutionäre waren gekommen: Alain Krivine und Daniel Bensaïd aus Frankreich, Tariq Ali aus England sowie Bernardine Dohrn als Vertreterin der »Students for a Democratic Society«, Mitbegründerin der US-Stadtguerilla »Weathermen«. Günther Anders, Michelangelo Antonioni, Ernst Bloch, Pier Paolo Pasolini und Jean Paul Sartre sandten Grußadressen.

Pogromstimmung

Der SDS-Bundesvorsitzende Karl Dietrich Wolff eröffnete den Kongress um 13 Uhr mit einer Ansprache, dann mahnte Rudi Dutschke in eindringlichen Worten die »Revolutionierung der Revolutionäre« an. Aktionen seien nötig, zur wirkungsvollen Blockade und Schwächung der »Zentren des Imperialismus«. Wie bei den Kämpfen der Bremer Schüler gegen Fahrpreiserhöhungen und deren Solidarisierung mit den Arbeitern würden sich »große Möglichkeiten des Kampfes im System des Spätkapitalismus« andeuten. Der Kopf des Frankfurter SDS, Hans-Jürgen Krahl, sprach sich für eine Anti-NATO-Kampagne aus, die besonders »das stärkste Glied in der NATO-Kette – die Bundesrepublik« als festverankerten Stützpunkt der USA in Westeuropa treffen müsse. Am Ende des Kongresses wurde in einem Aktionsprogramm gefordert, dass vor allem die Unterstützung von desertierenden US-Soldaten organisiert werden müsse.

»Berlin darf nicht Saigon werden!« titelte daraufhin die Berliner Morgenpost. Für den 21. Februar hatte der Berliner Senat zu einer großen Gegenkundgebung vor dem Schöneberger Rathaus aufgerufen. Angestellte des öffentlichen Dienstes bekamen frei. Sonderlinien der Verkehrsbetriebe wurden eingerichtet und im Radio wurde permanent für die Veranstaltung geworben. Etwa 80.000 Menschen folgten dem Aufruf und lauschten den Worten des Regierenden Bürgermeisters, Klaus Schütz: »Nun, was ist die Lage? Bei uns versucht eine kleine Gruppe von Ex­tremisten, den freiheitlichen Rechtsstaat handlungsunfähig zu machen. Unsere Antwort: Schluss damit! Berlin ist und bleibt kein Tummelplatz für Extremisten.« Gesagt getan: In den Monaten danach wurde Jagd auf langhaarige Studenten gemacht, Bild hetzte gegen den »roten Mob«. Im April wurde schließlich Rudi Dutschke in Westberlin auf offener Straße niedergeschossen. Theodor W. Adorno, kein Mutiger unter den Klugen, unterzeichnete wenigstens zusammen mit Hans Mayer und Wolfgang Abendroth einen Aufruf, der ein Ende der »Pogromstimmung« gegen Studenten forderte, und am 19. April attestierte er in der »Erklärung der Vierzehn« der Pressepolitik des Springer-Konzerns und ihrer Mischung aus »bedenkenlosem Konsumjournalismus und wiederauflebender nationalistischer Ideologie« eine Mitschuld am Mordanschlag auf Rudi Dutschke. Und Max Horkheimer? Der schwieg.