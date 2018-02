Unter Einsatz seines Lebens bewahrte Carl Lutz mehr als 60.000 ungarische Jüdinnen und Juden vor dem Tod: »Vergissmeinnicht« Foto: Les films du Tambour de Soie/ Arte France

Vergissmeinnicht (3)

Nikos Belogiannis, Kommunist

Nikos Belogiannis war einer der bekanntesten griechischen Widerstandskämpfer und Kommunisten. Nach der Niederlage der Linken im griechischen Bürgerkrieg 1949 floh er zunächst nach Albanien, kehrte jedoch 1950 nach Athen zurück, um die illegale Ortsgruppe der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) aufzubauen. Er wurde verhaftet und von einem Militärgericht 1952 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die Reihe verspricht Archivmaterial und O-Töne.

Arte, Sa., 17.30

Vergissmeinnicht (4)

Carl Lutz, Retter

Budapest, 1944: Als die ungarischen Juden zu Hunderttausenden nach Auschwitz deportiert werden, hat ein Schweizer Diplomat den Mut zum Widerstand. Unter Missachtung der Dienstanweisungen trotzt er dem faschistischen Regime und dessen ungarischen Verbündeten, rettet so mehr als 60.000 Juden das Leben. Nach Kriegsende kehrt Carl Lutz in die Schweiz zurück. Doch statt ihm für sein mutiges Eintreten für die ungarischen Juden zu danken, werfen ihm die Schweizer Behörden Amtsmissbrauch vor.

Arte, Sa., 18.00

Es geschah am hellichten Tag

Der Hausierer Jacquier hat im Dorf keinen guten Ruf. Als er im Wald die Leiche eines kleinen Mädchens findet, verhält er sich vorbildlich und verständigt sofort die Polizei. Dennoch wird er von den anderen Dorfbewohnern als Mörder verdächtigt. In Bedrängnis gekommen, gesteht Jacquier die Tat und erhängt sich in seiner Zelle. Kommissar Matthäi hat Zweifel an seiner Schuld. Ein Klassiker mit der alten Nazistimmungskanone Heinz Rühmann (Oberleutnant Matthäi), Berta Drews (Frau Schrott), Siegfried Lowitz (Kommissar Henzi) und in einer Paraderolle Gert Fröbe (Herr Schrott). Dank Fröbe sehr gruselig. Regie: Ladislao Vajda. Drehbuch: Friedrich Dürrenmatt, Hans Jacoby, Ladislao Vajda. D/CH/E 1958

Arte, So., 20.15

Im Reich der Sinne

Ein Liebespaar verliert sich mit zunehmender Leidenschaft in seiner sexuellen Lust, die sämtliche Tabus überschreitet. Nagisa Oshimas Klassiker gehört in seiner Darstellung von Sexualität zu den radikalen Werken der Filmgeschichte. J/F 1976. Regie: Nagisa Oshima.

3sat, So., 23.25