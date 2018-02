Das kynische Tier schlechthin

Die Hundefabel ist ziemlich offensichtlich eine anti-trumpistische politische Allegorie Foto: Twentieth Century Fox

Wieder ist es Wes Anderson zugefallen, die Berlinale rettend zu eröffnen. Das war schon 2014 so und hat vielleicht mehr mit den Verbindungen des Regisseurs nach Babelsberg zu tun als mit der gerade noch zugänglichen Verschrobenheit und anmaßenden Albernheit, die den gemeinen Wes-Anderson-Film so auszeichnen.

Die Berlinale steht für die Dominanz eines im Herzen tief provinziellen Klüngels, der mit der Idee eines nirgendwo anders als in den eigenen Fördergremien beheimateten »Weltkinos« spielt. Die Wes-Anderson-Ästhetik wiederum ist offensichtlich Nachhall des märchenhaft Kosmopolitischen einer ausgestorbenen Oberklasse, die sich im Kinderzimmer ihre Gutenachtgeschichten noch von F. Scott Fitzgerald und Konsorten hat erzählen lassen.

Das geht nicht ganz so gut zusammen, wenn man genauer hinguckt, aber wenigstens ist mit diesem Eröffnungsfilm dafür gesorgt, dass man am ersten Tag nicht übel draufkommt. Wer »Isle of Dogs – Ataris Reise« nicht wenigstens ein bisschen mag, frisst wohl auch süße Hundebabys. Soweit das Kalkül.

Kursieren andererseits nicht längst auch ernsthafte Erzählungen, in denen russische Internetschurken mit Hilfe der Verbreitung ausgerechnet von Hundebabybildern dazu beigetragen haben sollen, die US-amerikanische Gesellschaft moralisch zu zerrütten, was immer das gegenwärtig bedeuten mag? Farce und Fabel sind allgegenwärtig. Die Zeit für einen Film wie »Isle of Dogs« war also mehr als reif.

In der Zukunftsmetropole Megasaki in einem Märchen-Japan herrscht der allmächtige Kobayashi-Clan, der die Spezies der Hunde seit mythologischen Samurai-Zeiten verfolgt. Das Wappen des Clans ist wenig zufällig ein Katzenkopf. Der Clan stellt den tyrannischen Bürgermeister von Megasaki, der ganzkörpertätowiert ist wie ein Yakuza und mit Hilfe einer inszenierten Hundeseuchenmassenpanik die Internierung des Hundevolkes auf einer gigantischen Mülldeponie (die Insel des Filmtitels) durchsetzt. Der politische Aufstand der Hunde wird von menschlichen Überläufern unterstützt, darunter der Adapotivneffe des Bürgermeisters, Atari Kobayshi, der seinen Schutz- und Schoßhund wiederhaben möchte, und eine US-amerikanische Austauschschülerin, die als Schülerzeitungsredakteurin die Oppositionskampagne anführt.

Die Hundefabel ist ziemlich offensichtlich eine anti-trumpistische politische Allegorie. Was aber letztlich so wichtig auch wieder nicht ist. Geht es doch eher um die endlose Zitatnostalgie (vom japanischen Kino über »Film noir« zu 70er-Jahre-Sci-Fi-Dystopie) der Wes-Anderson-Ästhetik, die in der bewusst altmodisch und »japanisch« gehaltenen Stop-Motion-Animationstechnik ihren optimalen Ausdruck findet.

Im Grunde hat Wes Anderson nie etwas anderes als parodistische Puppen- oder Animationsfilme in kontrollierten Modellräumen gemacht. Der Animationsfilm ist das diskursive Genre schlechthin, die Überlegenheit von Maske, Puppe oder Trickfilmfigur gegenüber herkömmlicher Schauspielerei eine alte Lektion der Moderne. Weder konventionelle Psychologie noch menschliche Physis lenken mehr von der diskursiven Reinheit ab. In »Isle of Dogs« sprechen lediglich die Hunde Englisch (die Menschen, mit Ausnahme der Austauschschülerin, eben japanisch, und alle anderen, wie ihnen der Schnabel halt gewachsen ist).

Der superliterarische Text wird von der geballtesten »Starpower« gesprochen, die die Berlinale seit langem gehört hat: Greta Gerwig, Frances McDormand, Liev Schreiber, Yoko Ono, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Tilda Swinton. Der Boulevard fordert ja stets »Starpower« von der Berlinale. Hier bekommt er zumindest ein Hörensagen davon (»Hollywood« hat ja derzeit ohnehin ganz andere Probleme als »Starpower«).

Nicht zu vergessen, ist der Hund ja der (eher klassisch griechischen) Überlieferung nach das philosophische (kynische) Tier schlechthin. Hunde sind die geborenen Redner, Streuner und Forscher, die die Erde »nach den Regeln der Wissenschaft« (Kafka) besprengen und bearbeiten. Sie gehen uns voran.