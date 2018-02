Die Farben dieser Zeitung

Eine lange Traditionslinie: Druckgrafiken aus der Sammlung des Verlags 8. Mai, der die jW herausgibt Foto: Christian-Ditsch.de

Einmal im Jahr präsentiert junge Welt Archivbestände der verlagseigenen Kunstsammlung interessierten Besucherinnen und Besuchern. Am Donnerstag abend wurde in der Ladengalerie in der Berliner Torstraße die 5. jW-Druckgrafikausstellung eröffnet. Zu Gast war unter anderem Ronald Paris, dessen Ölgemälde »Charons Boote im Mittelmeer« seit einigen Monaten in den Redaktionsräumen hängt und nun im Rahmen der aktuellen Schau für alle zu sehen ist. Darauf hat Paris ein Motiv der griechischen Mythologie aktualisiert: Der Fährmann Charon fährt nicht mit Verstorbenen in die Unterwelt, sondern mit Flüchtlingen, die überleben wollen, über das Mittelmeer.

Die darüber hinaus gezeigten Blätter sind größtenteils Werke, die in der DDR entstanden sind. Fritz Wengler, ehemals stellvertretender Chefredakteur und bis 1976 zuständig für die jW-Grafiken, war ebenfalls bei der Vernissage anwesend. Er hatte 1970 die Idee, Grafiken im Zeitungsformat bei Künstlern in Auftrag zu geben und ganzseitig zu veröffentlichen. Die jW-Kunstsammlung, die gegenwärtig systematisiert und mit Hilfe der Zuwendungen privater Spender erweitert wird, knüpft an eine lange Tradition an. »Grafiker sind die natürlichen Partner der Zeitung«, erklärte Chefredakteur Stefan Huth anlässlich der Eröffnung der Ausstellung. Häufig verwendeten sie mit Schwarz und Rot dieselben Farben, die auch junge Welt in jeder Ausgabe einsetzt. (jW)