Ein Bild mehr

Am Freitag enthüllten im Leipziger Rathaus vier Stadträte der Partei Die Linke (v. l.: Franziska Riekewald, Margitta Hollick, Sören Pellmann und William Grosser) ein Gemälde von Erich Zeigner, dem Oberhaupt der Stadt ab Juli 1945. Er war erst SPD-, dann SED-Mitglied und wurde deshalb nicht in die neue Porträtgalerie »demokratisch gewählter« Oberbürgermeister aufgenommen. Und auch keiner aus der DDR. Die aus dem Kaiserreich aber sind vertreten – für die Linkspartei eine »fatale Traditionslinie«. Sie erklärte, »dass die Gemeindewahl von 1946, in deren Folge Zeigner zum Oberbürgermeister gewählt wurde, trotz Besatzungsrecht wesentlich demokratischer ablief als alle Wahlen in Leipzig vor 1918«. (jW)