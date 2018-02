Ein scheiterndes Experiment

Das »unabhängige« Kosovo ist ein Protektorat der USA und der EU. Das stellte der amtierende Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am vergangenen Mittwoch noch einmal fest, als er verlauten ließ, dass das bis heute nur von einer knappen Mehrheit aller Staaten anerkannte Land »niemals wieder Bestandteil Serbiens werden wird«. – Demonstration in Pristina anlässlich des ersten Jahrestags der Staatsgründung (17.2.2009) Foto: dpa/EPA/ERMAL META

Am 17. Februar 2018 jährt sich die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo zum zehnten Mal. Die ausländischen Verwalter geben sich nach außen zufrieden, die einheimische politische Elite feiert und hofft darauf, dass sie der immer näher rückende juristische Bannstrahl wegen ihrer Verstrickungen in die organisierte Kriminalität verschonen möge, die US-Armee beflaggt ihr großes Militärcamp, und die jungen Einwohner des Kosovo träumen von der Emigration. Kein anderes Land in Europa ist politisch, wirtschaftlich und militärisch so abhängig wie die gewaltsam abgespaltene (ehemalige) serbische Provinz.

Kosovos Staatlichkeit war von Anfang an eine überwachte, Personal der Vereinten Nationen und der Europäischen Union hatte sich ebenso wie ausländisches Militär bereits unmittelbar nach dem Rückzug der serbischen Truppen im Juni 1999 festgesetzt. In rasender Geschwindigkeit erfolgte die Errichtung einer wahrhaften Kolonialverwaltung, an der sich auch nach der feierlich verkündeten Unabhängigkeit grundsätzlich nichts geändert hat. Die höchste Autorität im Land bleibt der jeweilige Chef der »Interimsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo« (»United Nations Interim Administration Mission in Kosovo«, UNMIK), der seit 2015 der Afghane Zahir Tanin vorsteht.

Mangelnde Anerkennung

In der Frage der Anerkennung des Kosovo ist die Staatengemeinschaft bis heute geteilt. 110 UN-Mitglieder (von 193) erkennen es als unabhängig an. Neben Serbien verweigern dies u. a. Russland, China, Indien, Brasilien, der Iran und die Ukraine sowie auch fünf Mitglieder der Europäischen Union; Spanien, die Slowakei, Zypern, Griechenland und Rumänien sehen keine rechtliche Grundlage für die Sezession des Kosovo, weshalb sie das Land weiterhin als Teil Serbiens begreifen. Daraus ergeben sich freilich kuriose Situationen: Wenn z. B. ein spanischer und ein deutscher Richter gemeinsam im Rahmen der Brüsseler Rechtshilfemission EULEX (offiziell: Rechtsstaatlichkeitsmission der EU) in das Kosovo fahren, begibt sich der spanische Jurist nach Serbien, während sich der deutsche in den Staat Kosovo aufmacht. Spätestens zum Zeitpunkt der Erklärung der katalanischen Unabhängigkeit am 27. Oktober 2017 durch das Regionalparlament in Barcelona hat sich die spanische Zurückhaltung in der Kosovo-Frage politisch bezahlt gemacht. Umgekehrt fehlt auf deutscher Seite eine konsistente Haltung zu einer vom Volk erklärten Sezession, die im Falle Kataloniens als »innerspanische Angelegenheit« betrachtet wird, während die Anerkennung des Kosovo von Berlin mit vorangetrieben wurde. Die nationale Frage zu instrumentalisieren ist freilich keine deutsche Eigenheit, hier aber gut sichtbar ausgeprägt.

Vom international nicht geklärten Status des Kosovo profitieren innenpolitisch jene Kräfte, die sich am besten auf instabile Verhältnisse einstellen können: Krieger und Kriegsgewinnler aus den Kämpfen gegen die »serbische Besatzung«, wie sie die Periode vor 1999 nennen. Es sind vor allem alte Kader der sogenannten Befreiungsarmee des Kosovo (UCK), die sich nicht nur in höchsten Ämtern eingenistet haben, sondern auch weite Teile der Wirtschaft beherrschen. Traditionell vorhandene clanartige Familienverbände ergeben in der aktuellen Situation fast zwangsläufig mafiöse Netzwerke, die zwischen Politik, Schattenwirtschaft und ausländischer Verwaltung gesponnen werden. Somit ist über die Jahre mitten in Europa ein schwarzes Loch entstanden, was von vielen in der EU kritisiert, aber auch für politische und wirtschaftliche Experimente genutzt wird. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die ökonomisch schwächste Region des ehemaligen Jugoslawien heute im Stadium eines »scheiternden Staates« befindet.

Die ungelöste Kosovo-Frage ist eine unmittelbare Folge des jugoslawischen Zerfallsprozesses. Dieser hatte eine Reihe von inneren Gründen, wurde allerdings von außen verstärkt. Als wesentlichster Faktor, der den Vielvölkerstaat von innen her aushöhlte, ist die extreme regionale Ungleichheit zu nennen. Wie stark diese Disparität war, zeigt ein Blick auf die Wirtschaftsdaten. Slowenien wies im Jahr 1990 ein Pro-Kopf-Einkommen von 5.500 US-Dollar auf, während ein Einwohner des Kosovo laut Statistik mit 730 US-Dollar auskommen musste. Der jugoslawische Durchschnitt lag bei 2.600 US-Dollar. Ein Verhältnis von fast acht zu eins (zwischen dem reichen Slowenien und dem Armenhaus Kosovo) birgt für jeden Staat eine extreme Sprengkraft. Das regionale Auseinanderdriften hatte seit den 1970er Jahren sogar noch zugenommen, was ein kräftiges Indiz für das ökonomische Scheitern des titoistischen Jugoslawien darstellt.

Hinzu kommt eine soziokulturelle Kluft zwischen Slowenen, Kroaten und Serben auf der einen und Kosovo-Albanern auf der anderen Seite. Diese zeigte sich unter anderem darin, dass die Mehrheit der Erstgenannten lohnabhängig beschäftigt war, von 1.000 Slowenen waren es beispielsweise 427; im Vergleich dazu lebten die Kosovo-Albaner in großfamiliären Strukturen, in denen nur eine Minderheit, nämlich 107 von 1.000, einer geregelten bezahlten Arbeit nachging. Auf albanischer Seite war mit anderen Lebensentwürfen auch eine höhere Fertilitätsrate zu verzeichnen. In der Folge erhöhte sich der albanische Anteil an der Bevölkerung Gesamtjugoslawiens zwischen 1948 und 1991 signifikant, nämlich von 4,8 auf 9,1 Prozent, während umgekehrt der serbische von 41,4 auf 36 Prozent sank. In ökonomischen Krisenzeiten können demographische Veränderungen zu einer »Bombe« werden, wie sie dann auch von serbisch-nationalistischer Seite bezeichnet wurden.

Ein politischer Ausgleich der immer angespannteren Situation sollte schon mit der jugoslawischen Verfassung des Jahres 1974 gefunden werden. Darin wurden den nichtslawischen Nationalitäten der Albaner und Ungarn weitestgehende Autonomierechte in ihren Regionen, dem Kosovo und der Vojvodina, eingeräumt. Beide waren Teile der serbischen Republik. Umgekehrt erhielten Serben in den von ihnen bewohnten Gebieten der kroatischen Krajina, in Slawonien und Bosnien keine speziellen Selbstverwaltungsrechte. Im Föderationsrat, dem obersten Organ Jugoslawiens, saßen seit 1974 auf den nun drei Stühlen der serbischen Republik je ein Vertreter Belgrads, Pristinas und Novi Sads. Als sich 15 Jahre später, im Jahr 1989, während des beginnenden Zerfalls des Vielvölkerstaates das Kosovo und die Vojvodina gegen Belgrad wandten, hob der damalige jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic die 74er-Verfassung auf, was den Nationalitätenkonflikt freilich zusätzlich anstachelte.

Problematisch im Verlauf der Geschichte erwies sich aber auch die allgemein als positiv eingeschätzte Bildungspolitik. So wurde in Kosovos Hauptstadt Pristina eine vielbesuchte – und zeitweise sogar von albanischen Studenten geschätzte – Universität etabliert. Es sollte jene gutausgebildete Intelligenz sein, die den Startschuss für die Unabhängigkeitsbewegung der Kosovo-Albaner gab. Ihr Bildungsgrad war hoch, ihre Berufschancen waren allerdings gering, und seit die BRD im Jahr 1973 einen Aufnahmestopp für Gastarbeiter erlassen hatte, war auch der westdeutsche Arbeitsmarkt in die Ferne gerückt.

Als äußere, die Krise anheizende Faktoren kam einerseits die Schuldenpolitik des Internationalen Währungsfonds hinzu, der Jugoslawien seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs großzügig mit Krediten gefüttert hatte, um Tito von Stalin fernzuhalten; andererseits unterstützten Länder wie Deutschland und Österreich ins Nationalistische kippende Proteste, wie sie seit Anfang der 1980er Jahre im Kosovo immer lauter wurden. Nach dem Ausbruch der Bürger- und Sezessionskriege in Slowenien, Kroatien und Bosnien drängten die westlichen Staaten auf ein Embargo gegen Belgrad, das die UNO am 30. Mai 1992 verhängte. Höhepunkt der Parteinahme auch für die albanischen Sezessionisten war der NATO-Krieg gegen Jugoslawien im März 1999.

Vom Aufstand zur Sezession

Im April 1981 revoltierten die Studenten an der Universität Pristina. Soziale Forderungen nach besserer Versorgung und höheren Zukunftschancen wurden innerhalb weniger Tage von nationalen Parolen abgelöst. »Kosovo den Kosovaren« und »Wir sind keine Jugoslawen« tönte es in Sprechchören. Die staatliche Repression folgte auf dem Fuß, sie war schrecklich und ließ – nach offizieller Darstellung – zwölf Tote auf dem Unicampus zurück.

Die Kosovo-Albaner reagierten auf zweierlei Art. Eine Gruppe um den Schriftsteller Ibrahim Rugova setzte auf passiven Widerstand und boykottierte öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser, indem sie – ironischerweise in titoistischer Tradition – auf ein selbstverwaltetes Parallelsystem setzte. An dessen schlechtem Funktionieren konnten auch Großspender wie der US-Spekulant George Soros mit seinem »Albanian Education Development Programm« nichts ändern, denn auch damals schon zog es die besten Köpfe in die Emigration. Andere wiederum rüsteten sich zum bewaffneten Kampf, den – wie in solchen Konflikten üblich – die eine Seite (die Albaner) als befreiende Guerillaaktion und die andere (die Serben) als Terrorismus bezeichnete. Die ab 1994 unter dem Namen UCK auftretende kosovo-albanische Guerilla wurzelte ideologisch in zwei Flügeln, einem hodschistisch-maoistischen und einem, der sich in der Tradition der albanischen SS-Division »Skanderbeg« sah. Finanziert hat sich die UCK aus dem sogenannten »Freiheitsgroschen«, einer Solidarsteuer, die vor allem unter Kosovo-Albanern in der Schweiz und Deutschland eingetrieben wurde. Mafiöse Strukturen, wie sie bis heute in der kosovoalbanischen Gesellschaft vorhanden sind, erwiesen sich dabei als hilfreich. Die Geldeintreiber schreckten auch nicht vor Gewalt zurück, falls jemand sich weigerte, die Abgabe zu leisten.

Zu einer realen militärischen Kraft fehlte der UCK allerdings noch die adäquate Bewaffnung. Diese besorgte sie sich aus albanischen Kasernen. Im Zuge des vollkommenen staatlichen Zusammenbruchs im Februar 1997 wurden diese wie viele andere öffentliche Einrichtungen des Landes von wutentbrannten Massen gestürmt und gebrandschatzt. Ein nicht zuletzt mit tatkräftiger Unterstützung des damaligen Präsidenten Sali Berisha aufgeblähtes Pyramidenspiel war auf eine Art geplatzt, dass Hunderttausende Albaner ihre ohnedies kargen Ersparnisse mit einem Schlag verloren. Der Staat trat kurzzeitig von der gesellschaftlichen Bühne ab, die albanischen Brüder aus dem Kosovo bedienten sich aus den NVA-Waffenbeständen in den Kasernen, die einmal von Ostberlin billig an Tirana abgegeben worden waren. Nun konnte die UCK darangehen, sogenannte befreite Gebiete zu schaffen.

Die Internationalisierung ihres bis dahin im Westen weitgehend unbemerkten Kampfes gegen die Belgrader Zentrale erfolgte im März 1998, als es jugoslawischen Sondereinheiten gelang, einen der führenden Clans in der UCK, die Jasharis, auszulöschen. Die Bilder dieses militärischen Einsatzes gingen um die Welt und empörten die Öffentlichkeit. Aus Terroristen wurden Freiheitskämpfer.

Die Racak-Lüge

Am 12. Oktober 1998 erließen die USA, die noch kurz zuvor von der UCK politisch nichts hatten wissen wollen, ihre aggressive »Activation Order«. Sie stellte Belgrad vor die Alternative: Abzug seiner Soldaten und Sondertruppen aus dem Kosovo oder Angriff der USA. Tatsächlich rückten die serbischen Einheiten bis zum 28. Oktober 1998 ab, nachdem sie die Zuständigkeit für die Überwachung des von Belgrad einseitig erklärten Waffenstillstandes an die OSZE übergeben hatten. Darauf hatte die UCK, die sich später als Bodentruppe der NATO einen Namen machte, nur gewartet. Innerhalb weniger Tage übernahm sie die Kontrolle über circa 30 Prozent des Territoriums. Als dann am 16. Januar 1999 OSZE-Chefinspektor William Walker im Örtchen Racak in Windeseile 45 Leichen als Opfer eines serbischen Kriegsverbrechens an Zivilisten identifizierte, ließ der NATO-Einsatz nicht mehr lange auf sich warten. Zwei Verhandlungsrunden in Paris, bei denen die Ergebnisse anfangs von der kosovo-albanischen und letztlich von der serbischen Seite abgelehnt wurden, waren dann der Auftakt für den NATO-Krieg gegen (Rest-)Jugoslawien, der am 24. März 1999 begann und 78 Tage andauerte. Hunderttausende flohen: vor den Bomben der westlichen Kriegsallianz, dem Terror der UCK sowie regulären und irregulären serbischen bzw. jugoslawischen Einheiten am Boden.

Am 12. Juni 1999 marschierten Truppen der KFOR (»Kosovo Force«), der Großteil von ihnen aus dem westlichen Militärbündnis, in das Kosovo ein. Noch schneller als die NATO war allerdings ein russisches Fallschirmjägerbataillon, das – von Bosnien kommend – den Flughafen von Pristina besetzte. Eine amerikanisch-russische Konfrontation stand drohend im Raum; nur die Nachgiebigkeit des russischen Präsidenten Boris Jelzin verhinderte Schlimmeres.

Gleichzeitig beschloss der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 1.244, nach der die UN selbst eine Interimsverwaltung auf dem Territorium des Kosovo aufbauen wollten und der KFOR die militärische Hoheit eingeräumt wurde. In der Präambel wurde die »territoriale Integrität« des damals noch bestehenden Jugoslawien bestätigt. Die Resolution ist bis heute gültig.

In der Folge zogen Myriaden von »Helfern«, vornehmlich aus NATO- und EU-Staaten, in das Kosovo und errichteten dort eine für das Europa des 21. Jahrhunderts einzigartige Kolonialstruktur. In der fernen Provinz konnten sie sich über ordentlich bezahlte Posten die Konten füllen und gleichzeitig behaupten, Gutes getan zu haben. Der Schriftsteller Peter Handke hat diese Art von »Internationalisten« und den Schaden, den sie anrichten, in seinem Stück »Die Fahrt im Einbaum« meisterhaft beschrieben.

Tatsächlich zielte die Herrschaft der UNMIK auf die Zerschlagung der Reste von jugoslawischer Selbstverwaltung und die Zurückdrängung des ohnehin schon geringen serbischen Einflusses in der maroden Wirtschaft. Ein »Husarenstück« gelang der KFOR am 15. August 2000, als sie unter der Ägide des UNMIK-Chefs Bernard Kouchner das ökonomische Herzstück des Kosovo, das Industriekombinat Trepca bei Kosovska Mitrovica, stürmte und dabei die serbische Verwaltung vertrieb. Die Anlage ist bis heute nicht wieder in Betrieb genommen.

Ein Staat wird gemacht

Ursprünglich lautete die Devise der UN-Administration, noch ein wenig dem Inhalt der Resolution 1.244 folgend, »Standard vor Status«. Darunter verstand man die Einführung von Marktwirtschaft, rechtsstaatlichen Strukturen sowie die Rückkehr aller Vertriebenen. Erst danach sollte die Statusfrage des Kosovo geklärt werden. Dies änderte sich schlagartig nach dem sogenannten März-Pogrom des Jahres 2004. Am 17. und 18. März waren Zehntausende Menschen auf den Straßen, um gegen die Festnahme eines UCK-Führers durch die UNMIK zu protestieren, dem die Ermordung von nicht kooperationswilligen Albanern vorgeworfen wurde. Während dieser Massendemos wurde plötzlich gemeldet, dass am Grenzfluss Ibar zwischen dem albanischen und dem serbischen Siedlungsgebiet drei albanische Kinder von Serben ertränkt worden seien. Daraufhin entlud sich der »Volkszorn«. Es gab 19 tote Serben, zahllose zerstörte Dörfer und 30 ausgebrannte Kirchen. Die Kolonialverwaltung reagierte schnell, ließ weitere serbische Dörfer evakuieren und empfahl eine rasche Klärung der Statusfrage, weil man ansonsten für nichts mehr garantieren könne. Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan entsandte den ehemaligen finnischen Präsidenten Martti Ahtisaari als Sonderbotschafter. Dass die drei Kinder möglicherweise beim Spielen ertrunken waren, interessierte zu diesem Zeitpunkt niemanden mehr.

Ahtisaaris Plan einer überwachten Unabhängigkeit scheiterte im UN-Sicherheitsrat. Russland und Südafrika hatten sich bereits im Vorfeld dagegengestellt. Also nahmen die Kosovo-Albaner mit Unterstützung des Westens die Sache selbst in die Hand und riefen am 17. Februar 2008 – einseitig – die Unabhängigkeit aus. Mit der Anerkennung derselben durch die führenden Staaten der westlichen Welt setzten sich diese nicht nur über völkerrechtliche Bedenken hinweg, sondern gaben auch der KSZE-Schlussakte aus dem Jahr 1975 den Todesstoß. Dort war noch von »Unverletzlichkeit der Grenzen« und »territorialer Integrität von Staaten« die Rede. Die Herauslösung des Kosovo aus der jugoslawischen bzw. serbischen Staatlichkeit kann als historischer Präzedenzfall gesehen werden, der bald darauf in Georgien – mit Südossetien und Abchasien – seine Nachahmer fand. Und die UN-Resolution 1.244 widerspricht bis heute den mit Gewalt geschaffenen Fakten, was freilich nur von einem Teil der Staatengemeinschaft so wahrgenommen wird.

Wie begrenzt die Souveränität des Kosovo in Wirklichkeit ist, zeigt ein Blick auf seine Symbole, die ihm allesamt von den Kolonialverwaltern aufgezwungen wurden. Anstatt einer eigenen Hymne spielt man in Prishtinë aus gegebenem Anlass die neunte Sinfonie von Beethoven, und die Fahne ist nicht jene mit dem schwarzen albanischen Adler auf rotem Grund, für die die Kosovo-Albaner gekämpft hatten, sondern ist in EU-Blau gehalten, wobei in der Mitte die Umrisse des Landes, umgeben von sechs goldenen Sternen, abgebildet sind. Damit brachten Brüssel und Washington zum Ausdruck, was sie keinesfalls wollen, nämlich den Zusammenschluss des Kosovo mit Albanien.

Das Personal

Seit dem Tod von Ibrahim Rugova beherrschen zwei Personen das Alltagsgeschäft im Kosovo. Beide stehen nach wie vor unter dem Schutz der internationalen Verwalter sowie der NATO, wiewohl die Stimmen lauter werden, sie für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Die Rede ist von Hashim Thaci und Ramush Haradinaj. Ersterer fungiert aktuell als Präsident, der zweite macht den Premierminister. Als ehemals führende Figuren der UCK gehören sie heute zwei unterschiedlichen Parteien an, die sich die Macht im Land teilen.

Die politische Karriere des 50jährigen Thaci begann zwischen Januar und März 1999, als der Westen verzweifelt nach einem für ihn brauchbaren Kosovo-Albaner suchte, der jene Marionette bei den Pariser Gesprächen mit Belgrad abgeben würde, die zum Anzetteln einer NATO-Intervention gebraucht wurde. Zuvor hatte sich nämlich Adem Demaci, der große alte Mann des kosovoalbanischen Nationalismus, der wegen entsprechender Umtriebe lange Jahre in politischer Haft hatte verbringen müssen, geweigert, einen solchen Steigbügelhalter zu spielen. Der UCK-Mann Thaci erwies sich als pflegeleichter und willigte in die Allianz mit der NATO ein. Sein Problem heute: Er steht unter Verdacht, während des Krieges Praktiken zumindest gebilligt zu haben, nach denen Serben von der UCK getötet wurden, um ihnen ihre Organe zu entnehmen und zu verkaufen. Ein Bericht des Schweizer Sonderermittlers Dick ­Marty für den Europarat legt dies nahe. Über Thaci schwebt seitdem das Damoklesschwert jener bürgerlich-imperialistischen Gerechtigkeit, die einen fallen lässt, wenn man nicht mehr gebraucht wird.

Ramush Haradinaj gilt als härter und brutaler als sein gleichaltriger Kampfgefährte. Der gegenwärtige Premierminister des Landes wird auf Betreiben Belgrads von Interpol gesucht und musste sich bereits zweimal nach Den Haag in Untersuchungshaft begeben. Angeklagt wegen Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation, wurde er im April 2008 freigesprochen, weil neun von zehn Zeugen kurz vor ihrer Aussage Attentaten oder Unfällen zum Opfer gefallen waren und der zehnte Zeuge nach einem gegen ihn gerichteten Mordversuch seine Aussage zurückzog. Auch nach einem zweiten Gerichtsverfahren vor dem Jugoslawien-Tribunal flog Haradinaj als freier Mann zurück in das Kosovo, allerdings mit der Auflage, sich nur politisch betätigen zu dürfen, wenn die UNMIK ihm dazu grünes Licht gibt. Daran ist sein Aufstieg offensichtlich nicht gescheitert.

Als einzige ernstzunehmende Opposition zu Thaci und Haradinaj konnte sich die linksnationalistische Gruppe »Vetëvendosje« (»Selbstbestimmung«) etablieren. Mit 27,5 Prozent der Stimmen mischt sie das Parlament des Kosovo immer wieder auf – auch schon mal mit Stinkbomben. Mehrere ihrer Abgeordneten sitzen hinter Gittern, weil sie den lokalen Machthabern und ihren internationalen Verwaltern ein Dorn im Auge sind. Ihr Führer Albin Kurti spricht sich offen gegen den Kolonialstatus des Landes aus und kämpft gegen Privatisierungen und Korruption. Internationale Verbündete findet er dafür keine, sind diesen doch nicht nur die harschen albanisch-nationalistischen Töne aus Pristina verdächtig, sondern auch die linken sozialen.

Derzeit sieht alles danach aus, als ob EU, UN und NATO mit einem »scheiternden Staat« Kosovo auch in Zukunft gut leben können; das Vorbild Zypern zeigt, wie lange es möglich ist, einen nicht geklärten Status aufrechtzuerhalten.