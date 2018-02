Die Dinge der Welt sehen fremd aus

»Belastende Freiheit«: Haruna (Fumi Nikaidou) und Ichiro (Ryo Yoshizawa) Foto: River’s Edge Film Partners, TAKARAJIMASHA / Kyoko Okazaki

Filme über vernachlässigte Jugendliche können trostlos sein, die Form noch mehr als der Inhalt. Allzuleicht bleibt die Sache in der naturalistischen Abbildung längst bekannter Verhältnisse stecken, allzuschnell gleitet das Ganze in eine Mitleidsästhetik ab, die niemandem hilft. Der japanische Panorama-Beitrag »River’s Edge« vermeidet diese Fallen.

Das liegt zum einen an den nüchternen Bildern, die sich mit ihren kühlen Farben und einem ruhigen Aufbau von den unruhigeren Schwarzweißseiten des zugrundeliegenden Mangas unterscheiden. Die Dinge der Welt sehen abgeschlossen und fremd aus. So wie die Erwachsenen, mit sich selbst beschäftigt, keinen Zugang zu dem materiell versorgten Nachwuchs suchen. Vor allem aber erscheinen die Jugendlichen weniger als Opfer denn als Leute, die etwas tun. Sie tragen Verantwortung für ihr Handeln und sprechen eben genug, dass ihre Gründe verständlich werden, doch nicht so viel, dass sie jedes Geheimnis verlieren.

Regisseur Isao Yukisada bietet ein vielfältiges Personal auf, das mit- und gegeneinander agiert. Die wichtigsten unter den vielen Figuren sind der schwule Ichiro, der von seinen Mitschülern misshandelt wird; die ahnungslose Kanna, die sich Ichiro zur Tarnung als Freundin zugelegt hat und die den Geliebten mit so drängenden wie aussichtslosen Annäherungsversuchen aus der Reserve zu locken versucht; und der brutale Kannonzaki, der seine Unsicherheit und Aggression gleichermaßen gegen Ichiro auslebt wie gegen die Mitschülerinnen, die er als cooler Klassenkasper ins Bett bekommt.

Zentrale Figur aber ist Haruna, Freundin Kannonzakis und bald auch Vertraute Ichiros, von Kanna deshalb als Konkurrentin verdächtigt. Zuweilen versucht Haruna vergeblich, eine Wendung zum Schlimmeren zu verhindern. Öfter ist sie aufmerksame Beobachterin. Mit allen anderen Akteuren verknüpft, ist sie gleichzeitig Handelnde wie Lernende. Indem sie den anderen als Spiegel dient, behält sie gleichwohl etwas Ungreifbares.

Durch die kluge Anlage der Figuren, aber auch durch die gekonnte Verknüpfung weiterer Handlungsstränge behält der Film mühelos über knapp zwei Stunden seine Spannung. Die – dem Schüleralter sichtbar entwachsenen – Schauspieler agieren durchweg überzeugend. »River’s Edge« ist weniger von soziologischem Interesse: Probleme wie der auch schon zur Zeit der Handlung, 1994, enorme Leistungsdruck an japanischen Schulen kommen gar nicht vor. Überhaupt sind die Schüler und Schülerinnen kaum gesellschaftlichem Druck ausgesetzt, sondern leiden im Gegenteil darunter, dass sich niemand für ihr Leben interessiert.

Dabei ist diese belastende Freiheit höchst interessant, und sie wird ästhetisch produktiv. Was die Jugendlichen tun oder lassen, fordert ein moralisches Urteil heraus. Yukisada liefert dem Publikum viele Grundlagen für ein solches Urteil, verweigert aber jede Eindeutigkeit. Am Ende zählt nicht, ob eine Handlung gut oder böse ist, sondern wie sie zur Entwicklung der Persönlichkeit beiträgt. Damit zeigt »River’s Edge« Perspektiven in einer trüben Umgebung.