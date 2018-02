Appell gegen Verfolgung von Journalisten

Demonstranten halten die Bilder und Namen der Inhaftierten hoch (Berlin am 03.05.2017) Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Gegen die Verfolgung von Medienschaffenden in der Türkei hat sich in Hessen eine Solidaritätsinitiative formiert. Am Mittwoch abend trafen sich Aktive des »Bündnisses für inhaftierte Journalist/innen in der Türkei« im Gewerkschaftshaus Frankfurt am Main. In einer Resolution des Zusammenschlusses heißt es: »Seit dem Putschversuch im Juli 2016 geht die türkische Regierung vehement gegen ihre Kritiker vor, besonders gegen kritische Journalisten und Medien.« Zahlreiche Redakteure und Korrespondenten seien in Haft genommen, mit Prozessen überzogen, viele Medien seien geschlossen oder unter staatliche Verwaltung gestellt worden. Seit Beginn der türkischen Militäroffensive im Norden Syriens hätten sich die die Arbeitsbedingungen für sie weiter verschlechtert. Die türkische Regierung greife darüber hinaus in die deutsche Politik ein, »indem sie die Verfolgung von Kritikern und Maßnahmen zur Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland« verlangt. Das Bündnis fordert die Bundesregierung und die EU-Kommission deshalb auf, aktiv zu werden.

Es sei der »besondere Charme« des Bündnisses, dass sich daran Vertreter vieler deutscher und türkischer Organisationen und Vereine beteiligten, sagte der Vorsitzende der Deutschen Journalistenunion (DJU) in der Gewerkschaft Verdi, Joachim Legatis. Die DJU und der Bund türkischer Journalisten in Europa (ATGB), eine Organisation von Medienschaffenden, die außerhalb der Türkei für europäische wie auch für türkische Medien arbeiten, hatten es am 4. Oktober 2017 initiiert. Inzwischen sind unter anderem die »Datenschützer Rhein-Main«, der Börsenverein des deutschen Buchhandels, Amnesty International und die Türkische Gemeinde Hessen mit dabei. Eine der ersten Aktionen war die Kampagne »Journalismus ist kein Verbrechen!«: Postkarten mit dieser Aufschrift auf deutsch und türkisch wurden an in der Türkei inhaftierte Medienvertreter verschickt. Viele davon kamen jedoch mit dem Stempel »Empfänger unbekannt« zurück.

Unterdessen kam es am Mittwoch in Frankfurt zu kontroversen Debatten, weil die im Bündnis vertretenen politischen Meinungen sehr verschieden sind. Eine Vertreterin von Amnesty plädierte etwa dafür, dass »Sanktionen gegen eine Regierung« in keinem Text gefordert werden dürften, den die Organisation unterzeichne. Schließlich einigte man sich darauf, an Bundesregierung und EU-Kommission zu appellieren, sie sollten »effektive Maßnahmen« gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit und demokratischen Teilhabe in der Türkei ergreifen. Ein anderes Beispiel: Als der in Deutschland asylberechtigte kurdische Schriftsteller Aziz Tunc schilderte, wie seine Frau am 10. Januar an der Ausreise nach Deutschland zwecks Familienzusammenführung gehindert wurde, stellte Irfan Ergi vom ATGB seinen Bericht in Frage: In der Türkei gebe es keine »Sippenhaft«. Das Bündnis beschloss dennoch, dass die DJU sich an das deutsche Generalkonsulat in Istanbul und das zuständige Auswärtige Amt wenden soll, um darauf hinzuwirken, dass Fatma Tunc ausreisen kann. Einige Mitglieder türkischer Organisationen verlangten, es dürfe keine PKK-Zeichen bei Veranstaltungen des Bündnisses geben. Andere dagegen forderten, das in Deutschland geltende Verbot der Fahnen und Embleme endlich aufzuheben.

Breit aufgestellt, aber teilweise mit gebremster Energie, setze sich das Bündnis für seine Ziele ein, konstatierte Tunc. Zugleich bedankte er sich für dessen Einsatz in seinem Fall. Er verwies darauf, dass die deutsche Öffentlichkeit einen »hohen Preis« zahlen müsse, wenn sie zu schwach dafür eintrete, die Meinungsfreiheit hierzulande gegenüber den Eingriffen des Regimes in Ankara zu verteidigen. In der Türkei würden derzeit paramilitärische Kräfte ausgebildet. Es sei zu befürchten, dass sie auch in der Bundesrepublik aktiv werden. Zudem gebe es Belege dafür, dass die Rockergruppe »Osmanen Germania« enge Kontakte zur AKP-Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterhalte (siehe dazu auch jW vom 9.1.).