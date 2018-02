Ein bisschen Gerechtigkeit

SPD-Vorsitzende in spe: Andrea Nahles (l.) und Olaf Scholz (r.) stehen bereit Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Es soll Leute geben, die sich von der derzeit beschworenen Erneuerung der SPD einen Linksruck erhoffen. Mit Andrea Nahles an der Spitze wird das nichts werden. Arbeit, Wirtschaft und Weltoffenheit müssten zentrale Begriffe der Sozialdemokratie sein, sagte die designierte Parteivorsitzende der Zeit (Ausgabe 15.2.) Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion erzählte der Hamburger Wochenzeitung, in der SPD habe lange die Vorstellung geherrscht, man sei für soziale Sicherheit zuständig und die CDU für die innere Sicherheit. Heute müsse Sicherheit aber »umfassender« verstanden werden. Wie genau, behielt Nahles für sich.

Ähnlich nichtssagend ist fast alles, was sie Zeit-Autorin Tina Hildebrandt erzählte. Zu Forderungen der Basis nach mehr »SPD pur« äußerte sie demnach, dies ebenfalls zu wollen. Das Problem sei allerdings, »dass wir das selbst nicht mehr durchdeklinieren können«. Wen sie mit »wir« meint, blieb ihr Geheimnis, genauso wie der Sinn vom Rest des Satzes. In puncto Nullsprech kann Nahles es mit der Kanzlerin also schon aufnehmen. Zu deren Zukunft meinte sie am Aschermittwoch im nordrhein-westfälischen Schwerte: »Mit Verlaub, Leute, sie mag ja die mächtigste Frau der Welt sein, aber die Göttinnendämmerung hat doch längst begonnen.«

»Linker« darf die SPD Nahles zufolge durchaus werden, etwa wenn es um den »digitalen Kapitalismus« gehe, also um Firmen aus dem Silicon Valley, die an Monopolen arbeiteten und sich an keine Werte und Grenzen gebunden sähen. Bei anderen Themen sei dies jedoch anders, sagte die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten. Also: Hier ein bisschen »links«, da ein bisschen »rechts«, im Ergebnis »Weiter so«. Dafür steht auch der frühere SPD-Chef Franz Müntefering. »Die Orientierung am pragmatischen Regierungshandeln war richtig«, bemerkte er in derselben Zeitung. »Es war auch Voraussetzung dafür, Gerechtigkeit auf einem relativ guten Niveau anstreben zu können«, so Müntefering. Er warnte zugleich »vor der Illusion, in der Opposition wäre eine Neuorientierung der SPD einfacher«.

»Großes Vertrauen« in den eingeschlagenen Weg hat auch Hamburgs Altbürgermeister Klaus von Dohnanyi. »Die Zukunft liegt wahrscheinlich bei einer Mischung aus Frau Nahles und Olaf Scholz«, tat er am Donnerstag im Deutschlandfunk kund. In der Entscheidung für Martin Schulz als Kanzlerkandidat und Parteichef sieht er einen »historischen Irrtum«. Denn, so Dohnanyi, der habe versucht, »den nostalgischen Bereich der SPD« zu reaktivieren. Als »großen Fehler« sieht der Seniorgenosse auch das Singen des aus der Arbeiterbewegung stammenden Lieds »Wann wir schreiten Seit’ an Seit’« zum Abschluss von Parteitagen. »Ja das hat doch mit der Zukunft überhaupt nichts zu tun«, findet er. Statt dessen sollte die Nationalhymne gesungen und die Nationalfahne gehisst werden.

Derweil haben neben der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange zwei weitere SPD-Politiker angekündigt, für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Der eine ist Dirk Diedrich, Mitglied im SPD-Vorstand von Schleswig-Holstein, der andere Udo Schmitz, Rechtsanwalt im niedersächsischen Stadland. Die Unterstützung seines Landesverbandes hat Schmitz aber nicht – der steht hinter Nahles. Berufsschullehrer Diedrich hatte seinen Schritt in der Regionalpresse mit der Notwendigkeit eines echten Erneuerungsprozesses seiner Partei begründet. Dieser dürfe nicht so ablaufen, »dass per Akklamation von oben der nächste Kandidat festgelegt wird«.

Flensburgs OB Lange hat sich für ihre Bewerbung derweil einen Rüffel von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) eingehandelt. Dieser habe ihr Verhalten in einer E-Mail im Gegensatz zu vielen anderen »sehr stark kritisiert« und ihr zu verstehen gegeben, dass er es lieber gesehen hätte, wenn Ruhe herrsche. »Aber man kann Ruhe nicht verordnen«, sagte Lange der Deutschen Presseagentur. Die SPD will auf einem Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden über die Nachfolge des zurückgetretenen Parteichefs Schulz entscheiden.