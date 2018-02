»Schalt alles ab!«

Der Moloch blinkt: Ein knalliges Plädoyer gegen Onlinewahn und Social-Media-Verdummung Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Elektronische Opiumhöhlen, Menschen im virtuellen Wachkoma und ein Internetkonzern, der sich die Erde Untertan gemacht hat: Die US-Metropole Los Angeles, die Rick Remenders Science-­Fiction-Comic »Tokyo Ghost« als Schauplatz dient, gleicht im Jahr 2098 einem digitalisierten Höllengemälde.

Das, was einmal die Wirklichkeit war, ist den über Körperimplantate ständig mit dem Internet verbundenen Stadtbewohnern schon lange abhanden gekommen. Die allmächtige Flak Corporation – die an eine brutalisierte Mischung aus Facebook, Apple und Youtube erinnert – liefert den Stoff, der am Nachdenken und Aufbegehren hindert: eine dröhnende, neonfarbene Kakophonie aus parallel herunterratternden Newsfeeds, blinkenden Werbeanzeigen, Fernsehshows und hohlen Propagandaphrasen.

Schon nach wenigen Seiten liegen Abscheu und Faszination nahe bei­einander: Zeichner Sean Murphy und Kolorist Matt Hollingsworth erwecken den blinkenden Moloch und seine Bewohner mit leuchtenden, ausdrucksstarken Zeichnungen zum Leben. Rasante Bildfolgen und -schnitte erzeugen einen visuellen Rausch. Überlappende Panels (Bildkästen) und aufploppende Hologrammanzeigen erlauben einen Blick auf das in Dauerschleife laufende Programm der Virtual-Reality-Konsumenten: »Wer hat in mein Auto geschissen«, Hitler-Kosmetik und Reklame für ein Getränk namens »Es-schmeckt-wie-Wasser«. Die digitale Dystopie entfaltet sich handgezeichnet und unter Verwendung natürlicher Farben. Die inflationäre Nutzung von Computergrafiken, auf den viele Zeichner derzeit schwören, haben Murphy und Hollingsworth nicht nötig.

Für die Polizistin Debbie Decay, den letzten Menschen ohne technische Implantate im Körper, ist unterdessen klar: Sie will der Hölle entfliehen – mag sie von der Flak Corporation auch noch so schön überpinselt werden. Das System, das sie repräsentieren soll, hasst sie schon seit Kindertagen wie die Pest. »Keine Technik« lautete damals die einzige Regel der verschworenen Gemeinschaft, die sie mit ihrer Kinder- und Jugendliebe Teddy gebildet hatte. In einem verlassenen Gebäude zogen die beiden ihr eigenes Gemüse, geschützt vor dem schon damals sauren Regen. Nachdem ihr Freund brutal zusammengeschlagen, gefilmt und zum Gespött des Internets gemacht worden war, hatte er sich einer Körpermodifikation unterzogen um stärker zu sein und war den vom Konzern aufgestellten Repressionskräften beigetreten. Seitdem hat sich sein Geist im Netz verloren, und von seinem alten Ich ist kaum etwas übrig. Debbie wich dennoch nicht von seiner Seite. Ihr einziges Ziel: Mit Teddy aus der Stadt verschwinden. In Tokio, heißt es, soll ein letztes Paradies ohne Technik existieren. Als ihr Chef die beiden dorthin kommandiert, um sich die Ressourcen der Stadt für die Flak Corporation unter den Nagel zu reißen, ergreift Debbie die Möglichkeit zur Flucht.

Tokio ist die letzte grüne Insel in der hochtechnisierten Scheinwelt: Die ehemalige Megalopolis gleicht mit Feldern, Wäldern und Seen einer Oa se, in der Menschen aller Herren Länder unter dem Leitbild einer egalitären Spielart des Samuraikodex Bu­shido leben. Kann ein solches Paradies von Dauer sein, während Flak bereits seine Truppen in Bewegung setzt?

Wer sich auch nur ansatzweise für das Medium Comic begeistern kann, sollte dieser Frage nachgehen und sich die beiden Sammelbände von »Tokyo Ghost«, in denen sämtliche US-Heftausgaben versammelt sind, zu Gemüte führen. Glaubwürdige Charaktere und gut geschriebene Dialoge sorgen dafür, dass selbst eine naturverbundene Heilerin mit magischen Händen, auf deren Schultern ein Waschbär sitzt, nicht zur lächerlichen Figur wird. Das knallige Plädoyer gegen Onlinewahn und Social-Media-Verdummung setzt nicht auf leise Töne, sondern schüttelt den Leser lieber ordentlich durch. »Schalt alles ab!« scheint der Autor seinem Publikum zuzurufen.

Virtuos inszenierte Actionszenen, beißende Satire, der Mut auch zur Drastik und Geschmacklosigkeit sowie die optische Brillanz lassen an keiner Stelle Langeweile aufkommen. Letztlich ist »Tokyo Ghost« ein bombastisch inszenierter Science-­Fiction-Actionfilm auf Papier – nur eben einer, der seine Zuschauer bzw. Leser nicht berieseln, sondern wütend machen will.

Bislang ist das Werk nur in englischer Sprache erhältlich. Neben den beiden Softcover-Bänden existiert seit Juli auch eine schöne, gebundene Gesamtausgabe im größeren Format.