Nebenklage wieder am Zug

Der Angeklagte Ralf Wohlleben im Gerichtssaal (2015) Foto: Andreas Gebert/dpa

Im NSU-Prozess ist am Mittwoch der vermutlich letzte Befangenheitsantrag gegen die Richter abgelehnt worden, bevor die Nebenklagevertreter ihre Plädoyers zu Ende bringen können. Die seit Mai 2013 laufende Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht München war zuletzt wegen eines Streits um einen Beweisantrag der Verteidiger von Ralf Wohlleben zwei Wochen lang nicht vorangekommen. Für den heute knapp 43jährigen Ex-NPD-Funktionär hatte die Bundesanwaltschaft zwölf Jahre Haft gefordert – sechs Jahre hat er bereits in Untersuchungshaft abgesessen. Ihm wird vorgeworfen, um die Jahrtausendwende mit Carsten S. als Mittelsmann die Tatwaffe für neun Morde an Kleingewerbetreibenden mit Migrationshintergrund beschafft zu haben.

Wohllebens Anwälte vertreten den Standpunkt, dass der zur Tatzeit noch heranwachsende Carsten S. das Waffenmodell später nicht sicher identifizieren konnte. Der Mitangeklagte befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm. Er hatte bereits in der Frühphase des Prozesses ausgesagt und bis heute als einziger der fünf Angeklagten die Fragen aller Prozessbeteiligten beantwortet.

Im Brandschutt der Zwickauer Wohnung des mutmaßlichen NSU-Kerntrios und dem Wohnmobil, in dem die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Ende 2011 Selbstmord begangen haben sollen, waren mehrere scharfe Kurz- und Langwaffen sichergestellt worden – darunter die später von Kriminaltechnikern als Mordwaffe identifizierte Ceska 83.

Als Carsten S. nach eigener Aussage die Pistole wiedererkannt hatte, waren ihm aus Sicht der Verteidiger Wohllebens nicht genug ähnlich aussehende Vergleichswaffen vorgelegt worden.

Die Gesinnung, die Wohllebens Anwälte Nicole Schneiders, Olaf Klemke und Wolfram Nahrath mit ihrem Mandanten teilen, hinderte sie nicht, in dem Beweisantrag zwei andere Neonazis für die Beschaffung der besagten Ceska 83 verantwortlich zu machen. Der Staatsschutzsenat des Münchner Oberlandesgerichts hielt das aber nicht für ausreichend plausibel und lehnte es ab, die beiden Männer, gegen die das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in anderer Sache ermittelt, als Zeugen zu laden. Der erst in der Plädoyerphase gestellte Beweisantrag galt unter geschulten Prozessbeobachtern als aussichtslos.

Am heutigen Donnerstag wird voraussichtlich ein Nebenklagevertreter der Angehörigen von Theodoros Boulgarides plädieren – der aus Griechenland stammende Münchner Schlüsseldienstinhaber war am 15. Juni 2005 als siebtes Opfer der bundesweiten Mordserie bei der Arbeit in seinem Ladenlokal erschossen worden.

Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe soll nach dem Willen der Bundesanwaltschaft zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Die Ankläger forderten außerdem die Anordnung einer Sicherungsverwahrung. Nach Überzeugung der Bundesanwälte und der Nebenkläger war sie planerische Mittäterin bei den zehn überwiegend rassistisch motivierten Morden des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU). Differenzen gibt es darüber, ob Mundlos und Böhnhardt diese Taten alleine ausführten oder ein größeres Netzwerk tätig wurde.