Meditierendes Mädchen in der Fielding Primary School in London: »Re: Nur die Ruhe!« Foto: © Spiegel TV

Re: Nur die Ruhe!

Die Neuentdeckung der Langsamkeit

So weit sind wir also: Einige Großunternehmen bieten ihren Mitarbeitern Programme zur Entschleunigung, zum Beispiel Meditationskurse während der Arbeit. Schüler in England haben das Pflichtfach Achtsamkeit, Yogakurse boomen. Denn das »Ausgebranntsein« verursacht wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe.

Arte, 19.40

Mitten in Deutschland: NSU

Die Täter – Heute ist nicht alle Tage (1/3)

Der dreiteilige Fernsehfilm fragt, wie die neonazistische Terrorvereinigung »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) über ein Jahrzehnt unentdeckt in Deutschland morden konnte. Die erste Folge befasst sich mit dem mutmaßlichen Kerntrio des NSU, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, in der Zeit vor deren Untertauchen. Die weiteren Teile zeigt 3sat am Mittwoch, 7. Februar, ab 20.15 Uhr.

3sat, 20.15 Uhr

37°: Zwei Bayern und 40.000 Bienen

Leben für ein Paradies in Portugal

Jetzt was Schönes. Isa und Vin, zwei junge Leute, haben jahrelang für ihren Traum vom Paradies gespart: ein Leben in einem idealen Ökosystem, das sie sich selbst erschaffen. Gefunden haben sie es in Portugal. Seit mehr als zwei Jahren beackern die zwei Bayern im Alentejo die Erde. Das ZDF-Team begleitete sie seit ihrem Start in Ingolstadt – im Gepäck Werkzeug, Baumaterial und ein Volk von 40.000 Bienen. Denn die beiden sind auch leidenschaftliche Imker.

ZDF, 22.15

Wo Sexarbeiterinnen keine Rechte haben

In Schweden ist Prostitution seit 1998 nicht mehr legal. Freier werden mit einer Strafe verfolgt, Kunden für Sexkauf kriminalisiert, und gegen die Prostituierten, die laut Gesetz eigentlich straffrei bleiben, wird häufig das Druckmittel des Kindesentzugs eingesetzt. Die Doku erzählt als Beispiel für die Diskriminierung der Sexarbeiterinnen die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, deren Kinder auf eine Denunziation hin von der Polizei abgeholt wurden. Es folgten drei Jahre Sorgerechtskämpfe, denn kann eine Prostituierte eine verantwortungsvolle Mutter sein? Sie gewann den Prozess.

Arte, 23.15