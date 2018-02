Eine kleine Popzoologie

Gebt Ihnen bitte ein Cover, damit sie nicht so frieren, diese Peterbald Kittens Foto: Shamil Zhumatov/REUTERS

Jedes Jahr beschäftigen sich Werbeagenturen damit, dem Kapitalismus ein neues, gar lustiges Tier zu opfern. In der Glanzzeit von Harry Potter wurden Eulen auf alle möglichen und vor allem unmöglichen Dinge gepappt. Dann hüpften Frösche über jegliche Packungen, bevor Pelikane anmutig auf Kugelschreibern innehielten. Gegenwärtig ist die große Zeit des Einhorns, ein surreales Tier für den kapitalistischen Realismus, es lebt auf Jogurtbechern und Schokoladenpackungen. Auch die Popmusik kann nicht anders, als mitzumachen. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten: Es erscheinen vermehrt Alben mit spaßigen, grauenvollen oder ungewöhnlichen Tieren auf dem Cover. Hier eine kleine Tierschau der jüngsten Zeit.

Erin K: »Little Torch« (T3 Records)

Coveridee: Einfach und ironisch. Ein gehörntes Schwein, nur mit feinem schwarzen Stift gearbeitet, aber etwas zu mickrig geraten.

Musik: Schweinepop, gejammert und gekleistert.

Texte: Mal traurig, mal lustig, wenn es um Sexpuppen, Hybridtiere und Schiffe geht.

Donkey Pilots: »Serious Men« (Timezone)

Coveridee: Einen fetten, recht hässlichen Mops hat sich die Band da eingefangen. Er thront über einem Ölfeld und trägt den Namen des Albums um den Hals. Gestaltet mit schlechter Farbe und einer hilflosen Schrift.

Musik: Ungewaschener Rock ’n’ Roll, Live-Blues, nebst Orgelauftürmungen von Don Airey, der bereits bei Deep Purple, Gary Moore und Black Sabbath aushelfen durfte.

Texte: Man hat so etwas wie den »Budweiser Blues«, keine Liebe, nichts zu trinken.

Flotation Toy Warning: »The Machine That Made Us« (Talitres/Rough Trade)

Coveridee: Ein Mammut, durch das einige Rohre verlaufen, die eine Maschine darstellen, die den Verdauungstrakt ersetzt.

Musik: Nach dreizehn Jahren Bandpause hat man sich an eine Art Urmusik gewagt, die dem Krautrock neues Leben einhaucht, kammermusikalischen Pop verarbeitet und sich vom Folk inspirieren lässt. Erinnert auf gute Weise an Flaming Lips und Mercury Rev.

Texte: »Everything That Is Difficult Will Come To An End« (drittes Lied).

The Perc Meets The Hidden Gentleman and The Lavender Orchestra: »Praha« (Tribal Stomp Records)

Coveridee: Gezeichneter Löwenkopf, der die Welt der Inkas aufleben lässt – in Miniaturformat.

Musik: Tom Redecker und Emilio Winschetti, die Ende der 1980er Jahre immer wieder neue Klänge erschufen und von Industrial über Minimalismus bis hin zu akustischen Gitarren alles ausprobierten, stiegen Anfang 1990 in den Krautrockkeller und entwickelten dort ihr erfolgreichstes Album »Lavender«. Ein Klimpern, Rauschen und einsam nachklingende Töne, kurze monotone Reibungen und komplexe Arrangements. 1991/92 spielten sie im »Bunkr Club« in Prag. Dort entstand ein Bootleg in toller Soundqualität, das die Band im nachhinein autorisierte.

Texte: Egal.

Doctor Krápula: »Animal« (T3 Records)

Coveridee: Zu sehen sind, in den Farben Weiß, Rot, Grün und Schwarz, ein böse schauender Papagei, eine Schlange, die ihr Maul aufreißt, ein brüllender Jaguar in der Mitte, schließlich noch Bär und Elefant. Ziemlich brutal und hässlich.

Musik: Rabiater Skapunk und tanzbarer Latin-Rock, gut verschweißt.

Texte: Gesellschaftskritisch.