Was macht das Wertgesetz?

Roman Rosdolsky ist heute fast vergessen. Dank einer beim Wiener Mandelbaum-Verlag erschienenen, äußerst detaillierten Biographie des marxistischen Theoretikers und Revolutionärs (1898–1967) kann man sich nun das Leben und Wirken dieses erstaunlichen Denkers neu erschließen und das seiner Ehefrau, der Gewerkschafterin und Emmy Rosdolsky (1911–2001), gleich mit. Die Biographie »Mit permanenten Grüßen« und wurde vom Wiener »Rosdolsky-Kreis« herausgegeben, der sich 2008 um John-Paul Himka, Stefanie Klamuth und Pablo Hörtner gebildet hatte. Über mehrere Jahre lang wurde sich mit der Lektüre von Roman Rosdolskys »Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen ›Kapital‹« beschäftigt. Dieses Buch ist eine textgenaue Kommentierung der »Grundrisse«, Marx’ Vorarbeiten zum »Kapital«, posthum erschienen 1968. Rosdolsky hatte von Wien aus bis 1931 an der ursprünglichen Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) in Moskau mitgearbeitet.

Während seiner Beschäftigung mit dem Entstehungsprozess des »Kapitals« stand er in intensivem Briefwechsel mit dem undogmatischen Marxisten Karl Korsch, dem Ökonomen Otto Morf und dem trotzkistischen Theoretiker Ernest Mandel. Ein Ergebnis seiner Marx-Philologie war die Auffassung, dass im Sozialismus das Wertgesetz absterben müsse, was durch die Entwicklung des »automatischen Maschinensystems« ermöglicht würde. Nach Rosdolsky hört Arbeit dann in unmittelbarer Form auf, die große Quelle des Reichtums zu sein und der Gebrauchswert könnte unmittelbar zur Geltung kommen.

Rosdolsky wurde 1898 in Galizien geboren, in Lemberg, dem heutigen Lwiw, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte. Von 1918 bis 1941 war es einen halben Monat unabhängig, dann polnisch und schließlich sowjetisch. Heute liegt es in der westlichen Ukraine. Rosdolsky war schon Anfang der 20er Jahre nach Wien gegangen und schloss in den Fraktionskämpfen innerhalb der Kommunistischen Bewegung nach Lenins Tod 1924 der Linken Opposition an, weshalb er häufig als Trotzkist bezeichnet wird, was jedoch ein zu grobes Etikett für diesen eigenständigen Denker ist.

Rosdolskys Lebensthema war die Nationalitätenproblematik. Sie wurde als »nationale Frage« in den Schriften von Marx und Engels, bei den Austromarxisten und schließlich auch bei Lenin und Stalin verhandelt. Rosdolsky erscheint heute einigen als Befreiungsnationalist, doch der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Ostgalizien war ein treuer Leninist – was ihn allerdings in Konflikt mit einigen Aussagen Marx’ und Engels’ brachte. So kritisierte er deren Annahme, wonach ein großer deutscher Nationalstaat unter Bismarcks Führung als Voraussetzung der Entfaltung der Produktivkräfte dem Proletariat zugute kommen würde. Rosdolsky brach eine Lanze für die galizischen Bauernaufstände des 19. Jahrhunderts. Er erkannte in ihnen soziale Aufstände, die eine Bündnis mit den städtischen bürgerlichen Kräften, die bloß die zukünftige Ausbeutung organisieren würden, aus gutem Grund ablehnten.

Der Antifaschist Rosdolsky überlebte die KZ Auschwitz und Ravensbrück. Mit seiner Frau Emmy ging er 1947 in die USA, in die »Autostadt« nach Detroit, wo er wegen der McCarthy-Hysterie keine Arbeit an der Universität fand und als Privatgelehrter tätig war, während Emmy Beraterin der Gewerkschaft United Auto Workers wurde.

Roman Rosdolsky ist eine hochinteressante Gestalt des 20. Jahrhunderts, die Kluges und Bedenkenswertes über das 19. äußerte. Um diesen marxistischen Autoren kennenzulernen, eignet sich »Mit permanenten Grüßen« hervorragend. Es bietet eine skrupulös recherchierte Chronologie des Lebens des Ehepaars Rosdolsky – eine bislang überfällige Arbeit. Für März ist vom Münsteraner Unrast-Verlag eine Sammlung von Roman Rosdolskys Texten in der Reihe »Dissidenten der Arbeiterbewegung« angekündigt.