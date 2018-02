Unprofitables Schulwesen

Kein Geld für Schulen? Gottesdienst zum Geburtstag eines scheidenden Bischofs im September in Hildesheim. Foto: Christian Gossmann/Gossmann/dpa

Im protestantischen Hamburg residiert ein katholischer Erzbischof. Das überrascht manchen, der sich in Kirchenfragen nicht auskennt. Tatsächlich sind immerhin zehn Prozent der Hamburger Mitglied der römisch-katholischen Kirche. Im Bahnhofsviertel St. Georg hat Erzbischof Stefan Heße seinen Sitz, geistliches Oberhaupt des Erzbistums Hamburg, das neben der Hansestadt auch noch Schleswig-Holstein und Mecklenburg umfasst und zu dem rund 400.000 Gläubige gehören. Lauter Protest ist in deren Kreisen eher unüblich – doch aktuell regt er sich in vielen katholischen Gemeinden der Stadt.

Ausgerechnet an das Schulwesen, bisher der ganze Stolz der Hamburger Katholiken, will das Erzbistum die Axt legen. Mitte Januar wurde öffentlich, dass von den 21 katholischen Schulen im Stadtstaat bis zu acht geschlossen werden sollen. Fünf auf jeden Fall, drei seien vielleicht noch zu retten. An den betroffenen Einrichtungen war das Entsetzen groß, bei Schülern, Eltern und Lehrern flossen Tränen, wie Medien berichteten. Für Empörung sorgte vor allem, dass die Schulen vor vollendete Tatsachen gestellt wurden und die Verantwortlichen sich hinter den Zahlen einer Unternehmensberatung verschanzten.

Nach einer dreimonatigen Durchleuchtung des Erzbistums hatte die Firma Ernst & Young im Dezember einen Bericht vorgelegt, der eine Überschuldung von 79 Millionen Euro konstatierte, die bis 2021 auf 353 Millionen Euro hochschnellen werde, wenn nichts unternommen werde. Gründe seien vor allem ein Sanierungsstau bei den rund 1.000 Kirchen und anderen Gebäuden des Erzbistums und die hohen Pensionsverpflichtungen bei den katholischen Schulen. Viele Medien übernahmen die Zahlen und Schlussfolgerungen ungeprüft, aber es gab auch Kritik.

So erklärte die Vorsitzende der Katholischen Elternschaft Deutschlands (KED), Marie-Theres Kastner, laut einer Meldung der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) vom 24. Januar, Schule und Bildung seien keine Frage von Wirtschaftlichkeit. Sie entzögen sich den Beurteilungskriterien einer Unternehmensberatung. Die katholischen Bildungseinrichtungen seien pastorale Räume, in denen Kinder und Jugendliche den Glauben kennenlernen könnten. »Sich dieser Chance zu berauben ist, als würde man sich selbst die Zunge herausreißen«, so Kastner.

Für Kritik sorgte auch, dass die katholischen Schulen in reichen Gegenden, wie das Sophie-Barat-Gymnasium im noblen Rotherbaum, verschont bleiben, solche in den ärmeren Stadtteilen wie Barmbek und Harburg aber dichtgemacht werden. Gerade in diesen Vierteln seien die katholischen Schulen mit ihrem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund – etwa aus Polen, Portugal, Kroatien, Ghana und Nigeria – wichtig für den sozialen Zusammenhalt. Der Pfarrer Georg Bergner, der bis 2014 im Generalvikariat gearbeitet hatte, kritisierte in der Taz, dass unter den acht für die Schließung ausgewählten Bildungsstätten fünf Stadtteilschulen sind. Bergner fragte, ob es »aus seelsorgerlicher und sozialer Perspektive« nicht eine andere Auswahl hätte geben müssen.

Am Freitag trat eine Gruppe um den Schatzmeister der Hamburger SPD, Christian Bernzen, eine einflussreiche Persönlichkeit im Erzbistum, auf den Plan, die alle acht bedrohten Einrichtungen retten will. Eine Genossenschaft solle die 21 katholischen Schulen übernehmen. Dafür müssten sich schnell 10.000 Unterstützer finden, die Anteile in Höhe von je 1.000 Euro zeichneten, so Bernzen laut Hamburger Abendblatt. Katholiken, die solche Anteile aus der Portokasse zahlen können, gibt es in Hamburg genug – ob deren Solidarität mit Barmbeker Familien groß genug ist, wird sich zeigen.