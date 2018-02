Fatma Tunc unter Druck

Der Druck auf die in Istanbul lebende Fatma Tunc steigt. Als Frau des oppositionellen kurdischen Schriftstellers und Journalisten Aziz Tunc wird sie an der Ausreise gehindert. Schon am 10. Januar, als ihr Pass am Flughafen eingezogen worden war, hatte man ihr zu verstehen gegeben, dass sie das Dokument nur zurückzuerhalten werde, falls ihr Mann aus dem Asyl in Deutschland und ihr Sohn aus der Schweiz in die Türkei zurückkehren.

In der Nacht vom 20. zum 21. Januar waren offenbar erneut Polizisten vor ihrem Haus in Istanbul aufmarschiert, um es zu durchsuchen. Was sich abgespielt hatte, schilderte der seit dem Putschversuch im Juli 2016 in Deutschland lebende und seit Oktober 2017 asylberechtigte Aziz Tunc am Freitag gegenüber junge Welt.

»Sie sperren die Straße an beiden Enden – wenn man nicht möchte, dass die Tür aufgebrochen wird, tut man gut daran, schnell zu öffnen.« Solche »Hausbesuche« statteten die Behörden mit erheblichem Aufwand ab, »damit in der Nachbarschaft wohnende Nationalisten davon erfahren«, um Angst in oppositionellen Kreisen zu schüren. Für letztere sei auch in der Stadt am Bosporus das politische Klima nach dem Überfall der Türkei auf den nordsyrischen Kanton Afrin gefährlich. Manche Mütter hätten sogar Angst, verhaftet zu werden, wenn sie ihre Söhne beim Vornamen riefen, weil sie diese »Baris« genannt hätten – zu Deutsch: Frieden.

So erscheint es Aziz Tunc um so dringlicher, seine Frau nach Deutschland zu holen. Das deutsche Generalkonsulat in Istanbul hatte zwar am 12. Dezember Fatma Tunc ein bis zum 13. März 2018 gültiges Visum zur Familienzusammenführung ausgestellt – auf Nachfrage von junge Welt hieß es aber Mitte Januar nach dem Passentzug: Seitens der deutschen Botschaft in Ankara sei es weder möglich, »auf die türkischen Behörden bezüglich einer Ausreisesperre für eine türkische Staatsangehörige einzuwirken«, noch ein deutsches Ersatzreisedokument auszustellen. Angesichts der zugespitzten Situation fragte jW jetzt erneut nach. »Die besonderen Belastungen, denen Fatma Tunc und deren Familie durch den Entzug des Reisepasses und die verhängte Ausreisesperre ausgesetzt sind«, seien dem Auswärtigen Amt »bewusst«, so dessen Antwort vom 1. Februar. Den deutschen Auslandsvertretungen sei aber »eine konsularische Betreuung türkischer Staatsangehöriger in der Türkei« aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Die Anwältin der Familie Tunc, Heike Geisweid, sieht das anders. Das Amt missachte geltendes Recht, wenn es behaupte, ihm seien die Hände gebunden, einen deutschen Reiseausweis für Ausländer auszustellen. »Unabhängig davon, dass die Türkei unter dem Ausnahmezustand kein Rechtsstaat mehr ist«, bezieht sich die Anwältin auf Paragraph 7 Abs. 1 der Aufenthaltsverordnung: Im Ausland dürfe ein Reiseausweis für Ausländer ausgestellt werden, um die Einreise ins Bundesgebiet zu ermöglichen, »sofern die Voraussetzungen für die Erteilung eines hierfür erforderlichen Aufenthaltstitels vorliegen«. Dies sei bei Fatma Tunc der Fall. Europarechtlich gebe es sogar die Verpflichtung, die Familienzusammenführung mit Asylberechtigten und Flüchtlingen sicherzustellen. Die Anwältin erwägt daher, einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Berlin zu stellen.