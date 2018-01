Gelobtes Land

Wie schmeckt der Westen? Die von dort ausgehende globale Verbreitung des Kapitalismus kommt nur wenigen Menschen zugute (Bettlerin in Moskau am 25.1.1994) Foto: picture-alliance / dpa

»Man muss zugeben«, schrieb Voltaire in der »Enzyklopädie« unter dem Stichwort Geschichte, dass sie »für uns erst mit den Expeditionen der Perser gegen die Griechen beginnt. Vor diesen großen Ereignissen finden wir lediglich vage, mit kindischem Unsinn vermischte Erzählungen.« Der Anfang der Geschichte fällt damit für Voltaire mit der griechischen zusammen. In dieser Reduktion scheint ihm die »antike« Geschichte eher »jung«; »sie geht von heute aus erst 3.000 Jahre zurück«. »Davor haben wir nur Vermutungen: die chinesische Chronik und die Geschichte Herodots.« Doch die sind Antipoden: »Die antiken chinesischen Chroniken betreffen nur dieses Reich, getrennt vom Rest der Welt, Herodot, interessanter für uns, spricht von der damals bekannten Welt.«

In diesen Sätzen ist eine Umkehr der üblichen Kritik am Eurozentrismus der westlichen Geschichtsschreibung evident: Es ist die chinesische Chronik, die sich als streng »chinazentriert« erweist, während Herodot (ein Grieche aus Asien) sich angestrengt hat, die ganze bekannte Welt einzubeziehen und zu verstehen. China steht quasi für »die andere Seite« der Realität, »getrennt vom Rest der Welt«, wie Voltaire feststellt, und damit als unwandelbar. »Was die Chinesen über alle anderen Völker erhebt«, schreibt er weiter, »ist die Tatsache, dass weder ihre Gesetze, noch ihre Sitten, noch die von ihren Gelehrten gesprochene Sprache sich seit ungefähr 4000 Jahren geändert haben.« Die »chinesische Chronik« ist der Spiegel einer abgeschlossenen Welt, die »Geschichte Herodots« ist der Anfang der historischen Entwicklung.

Der Gegensatz China/Westen tritt nach Voltaires Meinung auch in einem ganz anderen Kontext zutage, wie im Enzyklopädie-Artikel »Gazetten« beschrieben. Hier erinnert er an die Entstehung der »Zeitungen« in Europa: zuerst in Venedig am Anfang des 18. Jahrhunderts, »in der Zeit, als Italien noch das Geschäftszentrum Europas war und Venedig stets der Zufluchtsort der Freiheit«, danach im restlichen Europa. Dann fügt er hinzu: »Solche Zeitungen (deren Inhalt die ›öffentlichen Angelegenheiten‹ waren) gab es in China seit undenklicher Zeit: Man druckt dort täglich auf Befehl des Hofes die Zeitung des Reichs.« Doch ein weiteres Mal erweist sich China als ausschließlich »chinazentriert«: »Die Gazetten Chinas betreffen nur dieses Reich; diejenigen Europas beziehen das Universum ein.« Wiewohl es nicht auf den ersten Blick deutlich wird, steht das Thema in enger Verbindung mit dem Stichwort Geschichte, weil die Gazetten, von denen hier die Rede ist, »offiziöse Zeitungen« sind: »Man findet darin lauter authentische Dokumente, die die Herrscher selbst hineingeben lassen«.

Für Demokratie ungeeignet

Voltaire war auf der Linie des Mediziners und Philosophen François Bernier aus dem 17. Jahrhundert mit dessen »Voyage dans les États du Grand Mogol« (1688) [»Reise in den Ländern des Großmoguls«]. In den »Lettres persanes« [»Persische Briefe«] Montesquieus findet man eine Ansicht, die von dem abweicht, was in den beiden Enzyklopädie-Artikeln Voltaires durchschimmert. Es ist die Idee, dass jene Welt besser ist als der korrupte und fanatische Westen. Ein entsprechendes Phänomen findet sich bei Linguet (1736–1794): In seiner »Histoire des révolutions de l’empire romain« (1766) [»Geschichte der Umwälzungen des Römischen Reiches«] und seiner »Théorie des lois civiles« (1767) [»Theorie des Zivilrechts«] gibt es eine Aufwertung des »asiatischen Despotismus« gegenüber dem »westlichen« Modell. Vor allem die »Théorie« ist das »Skandalbuch« Linguets: es stellt das Motiv des Souveräns als Beschützer der Schwachen gegen die »Feudalmacht« in den Mittelpunkt (der Verfasser bezieht sich dabei auf Bodin). Die Aufklärer attackierten Linguet dafür hart.

Der Kern der Gegenüberstellung Orient/Okzident steckt genaugenommen bereits in dem in der Selbstdarstellung und -glorifizierung der Griechen des 5. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. weitverbreiteten Mythos vom »Sklavenasien«, auf den im liberalen Europa die Politologen und Ideologen des späten 19. Jahrhunderts zurückgriffen – jenes Europa, das mit Waffengewalt die großen Kolonialreiche schuf und das schließlich ab 1914 zum Schauplatz des interimperialen Kampfes wurde. In diesem Kontext seien zwei Namen unter so vielen genannt: Julius Schvarcz (»Die Demokratie«, 1876) und George Cornewall Lewis (»Dialogue on the Best Form of Government«, 1863). Schvarcz formulierte sehr deutlich, dass die Demokratie das Vorrecht der »weißen Rasse« sei, Asien und die anderen Kontinente »von der weißen Rasse zivilisiert« wurden, welche die einzige bleibe, die ein »Recht« auf Demokratie habe.

Lewis, der im Dialog durchgängig als Kriton, also in der Figur des Schülers und Freundes von Sokrates in Platons gleichnamiger Schrift, auftritt, sagt: »Ich halte es nicht für möglich, einem asiatischen Staat Repräsentativorgane zu geben. Die östlichen Nationen zeichnen sich bis heute durch drei charakteristische Merkmale aus, die mit der Praxis einer freien Regierung unvereinbar sind, nämlich Perfidie, Grausamkeit und Korruption« (es wäre nicht unangebracht, an die »Opiumkriege« Mitte des 19. Jahrhunderts zu erinnern, mit denen die »freien« Länder des Westens beabsichtigten, China den Handel mit Opium aufzuzwingen, der im Westen aus moralischen Gründen verboten war). »In einem Land, wo der Eingeborene von untreuer und korrumpierbarer Natur ist, wo blutige Grausamkeiten das Gefühl für die eigene Sicherheit zunichte machen und das Rachegelüst anfachen, ist es quasi unmöglich, eine Form gemeinsamen Regierens zu organisieren. [...] Der orientalische Charakter bleibt auch in der Zukunft, was er bisher war. [...] Die Eignung der asiatischen und afrikanischen Völker für Repräsentativorgane ist im Moment rein hypothetisch. Keiner kann ein aus eingeborenen Mitgliedern zusammengesetztes türkisches Parlament erwarten.«

Es ist klar, dass solche Sichtweisen streng rassistisch sind. Die andere Seite berührt das, was Gabriel García Márquez als »demokratischen Fundamentalismus« bezeichnet hat¹: Das ist die (im Westen nur nach dem Ende der Faschismen und während der Konfrontation mit dem »kommunistischen« Osten dominierende) Idee, dass die parlamentarische Demokratie, wie sie sich in der euro-atlantischen Welt entwickelt hat, die beste aller Regierungsformen, gleichsam ein Charakteristikum dieser Welt sei. Diese Überzeugung ist im übrigen den eben erwähnten Formulierungen implizit: Wenn man sagt, »die (parlamentarische) Demokratie (westlichen Typs) kann den treulosen Asiaten oder unkultivierten Afrikanern nicht beigebracht werden«, dann heißt das, diese hochstehende, eben beste Regierungsform sei für »niederere«, minder begabte oder weniger fähige Völker ungeeignet.

»Barbaren« des Westens

Doch was bedeutet »Westen«? Ob Ignatius von Loyola oder Voltaire, ob die »Enzyklopädie« oder der »Syllabus«², ob Robespierre oder Burke, Erasmus oder Luther – sie alle gehören mit vollem Recht dem Westen an. Die Reihe könnte fortgesetzt werden und ein Leichtes wäre es, die Vieldeutigkeit und daraus rührende Schwierigkeit aufzudecken, auf die man in der Absicht einer vernünftigen Handhabung dieses Konzepts trifft.

Die Revista de Occidente, 1923 von Ortega y Gasset gegründet, gibt ein treffliches Beispiel für ein häufig vorkommendes Phänomen: Personen oder Gruppen, die auf die eine oder andere Weise mit dem Westen in Verbindung stehen, unterstellen, der jeweils von ihnen so verstandene Westen sei der Westen schlechthin. Natürlich kann man nicht darüber hinwegsehen, dass sich in bestimmten historischen Momenten tatsächlich ein einheitliches Bild vom Westen durchgesetzt hat: beispielsweise bei der Schlacht Octavians gegen Antonius und Kleopatra, oder als Karl der Große die fränkisch-germanisch-italische Welt vereinigte. Von diesem Zeitpunkt an nahm der Begriff (und die Tatsache) eines kleinen und kämpferischen, zwischen Byzantinern und Sarazenen eingezwängten Westens Gestalt an, als Archetyp für andere Zeiten der kämpferischen – wiewohl ohne Frage aggressiven – Einheit des Westens.

Ein spezielles Problem für den kontroversen Begriff des Westens hat bekanntlich Russland geschaffen: Es war der Feind Hitlers und von dessen Plänen einer »Neuen europäischen Ordnung« wie für das atlantische Europa der 1950er Jahre, es war aber auch der Alliierte Englands, Preußens und Österreichs gegen das Frankreich Robespierres und Napoleons, wie auch der Verbündete Clemenceaus und Lloyd Georges gegen das von Wilhelm II. regierte Deutschland und »Felix Austria« von Franz Joseph. Ein widerspruchsvolles Wirrwarr von Allianzen und Konflikten, der die derzeit meistverbreiteten Gleichungen wie Westen = Demokratie oder ­Westen = christliche Tradition schlicht unmöglich, ja lächerlich macht.

Der Weg des Westens zur Weltherrschaft führte an erster Stelle über die Umwälzung der Kriegskunst, die Verbindung – wie Carlo Cipolla argumentierte – von »Segeln und Kanonen«. Eine gefährliche Kombination, die es dem »kleinen« Westen, der am Ende des 14. Jahrhunderts unausweichlich dazu verdammt schien, von den nach Russland gelangten Tartaren und den auf Konstantinopel vorrückenden Türken überwältigt zu werden, ermöglichte, den Gegner auszuhebeln, ihn auf dem Seeweg zu umgehen und mit Hilfe feuerspeiender Schiffe die Kontrolle über die äußeren Zugangswege zu den Landreichen Asiens zu erobern. Und damit begann die weltweite Vorherrschaft der (wie sie von den Chinesen mit einiger Herablassung genannt wurden) »Barbaren« des Westens.

Klein und verunsichert

So erfüllte sich jene Voraussage »post eventum«, die Hegel in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte gemacht hatte, dass nämlich der Weg der Weltgeschichte der Bewegung der Sonne folge: von Ost nach West. Hegel war überzeugt, dass diese Bewegung nun ein für allemal zu ihrem Ende gekommen sei. Deshalb bescheinigte er China »einen majestätischen Untergang«, bei dem es keinerlei Fortschritt geben könne, und im Gegensatz dazu Europa, Gipfel und Endpunkt jenes schicksalhaften Gangs der Geschichte zu sein. Solche Täuschung und Voreingenommenheit, die »Erfüllung der Zeit« zu erleben, war auch in anderen Zeiten zu beobachten (zu erinnern sei an das 1989 proklamierte »Ende der Geschichte«). Die Bewegung kam nicht dort zum Stehen, wo Hegel es vermutet hatte; spätere Etappen waren Nordamerika und Japan, das – ein geographisches Paradox – heute als Außenposten und Musterland des Westens gilt.

Was also ist dann der Ort des Westens? Eines der schönsten Bücher der Orientalistik, »Mesopotamien« (1987) von Jean Bottéro, beginnt mit einer ausführlichen Einleitung unter dem Titel »Die Geburt des Westens«. Seine historisch begründete These ist, dass ohne jene weit zurückliegenden mesopotamischen Wurzeln die Entwicklung des Westens eine ganz andere gewesen wäre. Juden und Griechen lernten von der Zivilisation Mesopotamiens und eigneten sie sich an. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachteten sie sich selbst als Anfang, auch wenn die Griechen nie ganz den Zweifel ablegten, im Denken wiederholt zu haben, was von anderen andernorts schon gedacht worden war. (Das ist die Wahrnehmung, die Platons »Timaios« durchzieht, aber auch in anderer Form im »Buch I« des Diodorus Siculus wiederkehrt oder in der Praefatio des Diogenes Laertius.) Allerdings geht die Trennung von »Wir« und die »Barbaren« auf die Griechen zurück. Diese Polarisierung steht im ersten Buch des Herodot.

Doch auch den Griechen geschah, dass sie später mit der zumindest leicht despektierlichen Bezeichnung »Orientale« belegt wurden, nachdem sich das Epizentrum der hellenisierten Welt in den westlichen Mittelmeerraum verlagert hatte, womit Griechenland sich – nach der Teilung des Imperiums und der Auflösung der Pars Occidentis in germanische Königreiche – schließlich bis zur Hälfte des 15. Jahrhunderts als Teil des oströmischen Reichs wiederfand und dann bis 1821 als Teil des Osmanischen Reichs. Und nicht einmal nach diesem Datum ist es je ganz in den Westen zurückgekehrt. Heutzutage weniger denn je, wo es zum kranken und »sündigen« Befehlsempfänger am Rande der Europäischen Union degradiert wurde.

Während des Mittelalters konsolidierte sich die Vorstellung vom Westen als franko- germanisches Gebiet, während das weiter westlich gelegene Spanien, aufgrund der arabischen Eroberung für lange Zeit Teil des »Orients« war. Der Westen, das waren die Franken, die »Lateinischen«, wie man sie in Byzanz mit einer Mischung aus Verachtung und Angst nannte: Gefühle, die sich als berechtigt erwiesen, hatten diese »Westler« doch lange vor den Türken, nämlich im Jahr 1204, Konstantinopel eingenommen und verwüstet.

Dieser Westen, der, sei es auch nur pro tempore (für ca. ein halbes Jahrhundert), diese Hauptstadt des Oströmischen Reiches infolge des vierten Kreuzzugs erobert hatte, war von geringer Größe und befand sich in der Defensive – ein belagerter und vor allem über die eigene Zukunft verunsicherter Westen. Es war, wie gesagt, das Ineinandergreifen von moderneren Waffen, Wagemut im Handel und der Geist des Kapitalismus, was den Umschwung der Gegebenheiten ermöglichte. Diese Wende ermöglichte dem Westen, die weltweite Hegemonie zu erobern. Die ersten, die sich der wahren Gründe der erlangten Überlegenheit bewusst wurden, waren die Westler selbst. In dieser Hinsicht ist das Verbot der Portugiesen bezeichnend, den Hindus oder Moslems Artillerie zu liefern, das vom Kirchenkonzil der Provinz Goa 1567 verfügt wurde. In der Folge dieser Epochenwende – die zusammenfällt mit der Herausbildung der großen Kolonialreiche (Niederlande, Spanien, Portugal, England) – wird die Aufteilung des Planeten besiegelt (und hält sich dann bis zum 20. Jahrhundert): auf der einen Seite ein dynamisches und aggressives Zentrum, auf der anderen eine Reihe von Welten, die nach und nach mit diesem Zentrum in Kontakt oder besser: in Konflikt gebracht werden.

Die von Toynbee in »Die Welt und der Westen« (1953) entwickelte Analyse ist für die betreffende Frage eine wertvolle Studie. Der große englische Historiker schrieb sie zu einem Zeitpunkt, als der Westen auf globaler Ebene offensichtlich in Schwierigkeiten geraten war. Er hatte einen Krieg gewonnen, den gegen Deutschland und Italien (und Japan), also gegen, wenn man so will, einen Teil seiner selbst. Die Achse in Europa, erweitert um Vichy-Frankreich, entsprach exakt dem »Europa Karls des Großen« und feierte sich als »Festung Europa« gegen »Amerikanismus« und »Bolschewismus«. Die Unterstützer in den neutralen Ländern sangen das gleich Lied. Franco, neutraler Verbündeter der Achse, pochte auf die Zweieinigkeit der Hispanidad-Cristianidad. Nicht zufällig wurde Franco nach Kriegsende und zu Beginn des Kalten Kriegs sofort eine Spielfigur der NATO – wenngleich Spanien zunächst nicht Mitglied des Militärbündnisses war. Die weitsichtigen Propagandisten der Achse beschworen die gemeinsame »Westzugehörigkeit«, um die antifaschistische Allianz zwischen den USA und der UdSSR zu brechen und einen Separatfrieden zu realisieren. So hatte der Westen zwar obsiegt und dabei einen außerordentlichen Preis bezahlt, doch seine Herrschaft über den Rest der Welt war erschüttert von Revolutionen (China) und Befreiungsbewegungen (Indien, Indonesien etc.).

Kein endgültiger Sieg

Deshalb will Toynbee, wiewohl sonst sehr offen bei der Beleuchtung der Sünden des Westens, tröstend wirken: Der Westen wird es schaffen. Als ich 1991 noch einmal die Schrift Toynbees auf Italienisch herausgegeben habe, befand sich die UdSSR in Auflösung. Die vierzig Jahre zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Untergang der UdSSR standen im Zeichen des nicht direkt kriegerisch geführten Konflikts zwischen Ost und West. Letzterer hatte mit all dem dazu nötigen Zynismus den »Kreuzzugsgedanken« wieder aufgegriffen.

Und nun glaubte er, endgültig gesiegt zu haben. Heute sehen wir mit mehr Klarheit, dass auch dieses angebliche »Ende« der Geschichte nur Phrase war. Der Westen steht vielfältigen Bedrängnissen gegenüber, alle voller Konflikte und Spannungen. Und wieder hat er die Offensive verloren (oder ist dabei, sie zu verlieren). Je mehr die Welt fordert (um den Ausdruck Toynbees zu übernehmen), desto bitterer ist die Antwort.

1995 veröffentlichte Pierre Marie Gallois in Genf sein Buch »Le soleil d’Allah aveugle l’Occident« [»Allahs Sonne blendet den Westen«]. Die Grundannahme dieses kleinen Buches, das heute fast prophetisch wirkt, ist eine zweifache: Einerseits die Feststellung, dass der Islam trotz interner Spaltungen auf die Bühne der Geschichte zurückgekehrt ist, sich »wie eine Großmacht« auf einheitliche Weise entwickelt. Andererseits die These, dass diese neue Großmacht mit den Vereinigten Staaten einen unerwarteten Verbündeten gefunden hat: »Aus politischen und ökonomischen, oft das Erdölvorkommen betreffenden Gründen«, schrieb Gallois, »hat Amerika Bosnien gegen Serbien unterstützt, hilft der Türkei und Pakistan, ignoriert die Verfolgung der Christen im Südsudan, schließt die Augen vor bestimmten Verflechtungen der radikalsten islamistischen Milieus [...]. Bei jeder dieser Gelegenheiten nimmt es in keiner Weise Rücksicht auf die Interessen Europas.«

Es ist heutzutage vor allem ein Irrtum zu glauben, dass ein Problem nur auf einer Seite bestehe. Heute sind östliche und westliche Welten unauflösbar miteinander verflochten. Und auf jeden Fall verläuft die Scheidelinie nicht mehr zwischen Orient und Okzident, sondern zwischen Norden und Süden der Welt: Und der Süden besteht nicht nur aus dem geographischen Süden, sondern ist fleckenartig wie ein Leopardenfell praktisch überall präsent. Und infolge der unvermeidlichen Migration wird sich seine Präsenz verstärken. Diese Menschen kommen, um sich zurückzuholen, was der »ungleiche Tausch« ihnen genommen hat. Der Süden ist auch im Herzen von New York, London oder Rom. Das Problem ist nicht mehr die Beziehung zwischen Osten und Westen. Es geht vielmehr darum, so schnell wie möglich die ungerechte Verteilung des Reichtums zu beenden. Wenn nicht, wird der Kampf ums Überleben (in seinen unterschiedlichsten Formen einschließlich der Unbewohnbarkeit der Metropolen) das beherrschende Merkmal der Jahrzehnte sein, die uns bevorstehen.

Anmerkungen

1 In einem in Italien in La Repubblica abgedruckten Interview vom 22.11.1991

2 »Syllabus errorum«, Schrift von Pius IX. von 1864, worin er 80 angebliche Irrtümer der Moderne auflistet.