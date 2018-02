»Nur keine Panik, tralalala«

»Gib mir eine Ahnung anch vorne«: Doc Schoko, der so heißt wie seine Band Foto: Gabriele Summen

Als Borussia Dortmund in den Neunzigern begann, sich als eine der großen Bundesligamannschaften zu begreifen, war für den Dortmunder Doc Schoko Feierabend. Es wurde ihm zu viel über Fußball geredet. Er ging nach Berlin als Ein-Mann-Band. »Gib mir eine Ahnung nach vorne!« singt er gleich am Anfang der neuen Platte »Stadt der Lieder«.

Nicht, dass er was gegen Fußball gehabt hätte. Er ist gern hingegangen, aber nicht zum BVB, sondern zu Rot-Weiß Essen in der Zweiten Liga oder zum VfL Bochum, dem damaligen Survivalklub, der sich »unabsteigbar« nannte. Prinzipiell unzerstörbar wie diese Idee von Rockmusik, die coole US-amerikanische, die hierzulande so schwer zu schaffen ist. Bands wie Die Regierung oder S.Y.P.H. haben es geschafft. Und auch der Doc, der stets mit seiner Band verwechselt wird. Denn Doc Schoko heißt Christian Schulte und ist der Chef der Band Doc Schoko, in der mittlerweile vier Musiker spielen, unter anderem sein Bruder Mario am Bass, mit dem er auch Theatermusik macht.

Der Doc steht auf den Kanon aus den USA. Chuck Berry, Bo Diddley, Link Wray, aber auch auf The 13th Floor Elevators, was man an den Farben des Covers von »Stadt der Lieder« erkennen könnte, wenn man’s denn kennte, das Debütalbum der 13th Floor Elevators von 1966. It’s a nerd thing ... Aber nicht nur kopieren, spielen! Mit eigenständigem Wumms im Rock-Amerikanismus. Dafür braucht man einen harschen, aber nicht zu protzigen Gitarrensound und einen eigenwilligen Gesangsstil, der sich nicht nach deutschem Radio anhört. Eine theoretische Frage am Rande: Die Regierung, S.Y.P.H., Doc Schoko kommen alle aus NRW. Ist das nicht das Bundesland, das am stärksten an die USA erinnert, weil es am urbansten und internationalsten und gleichzeitig am provinziellsten ist? Auch wenn dort nur britische Soldaten stationiert waren. Korrekt betrachtet, kommt der Doc auch nicht aus Dortmund, da hat er Zivildienst gemacht, sondern aus dem Sauerland, 30 Kilometer entfernt.

Von Berlin aus war er Anfang der Zehnerjahre bei S.Y.P.H. für eine Platte eingestiegen – allerdings erst nachdem sich die Band gespalten hatte. Deshalb durfte diese Platte auch bis heute nicht erscheinen. Immerhin spielt nun der frühere S.Y.P.H.-Gitarrist Uwe Jahnke bei Doc Schoko, was den Doc sehr freut. Von dieser Legende kann er noch viel lernen, auch wenn er selbst immer mehr zu einer wird. Musik macht er, seitdem er vier war. Es begann mit einem Glockenspiel. Musikalische Früherziehung im Sauerland.

Bevor er nach Berlin ging, hätte der Doc beinahe noch Rio Reiser kennengelernt. Der sollte ein Konzert in Unna spielen. Der Doc, bzw. Christian Schulte, stand auf der Gästeliste, weil er Freunde hatte, die den Ex-Ton-Steine-Scherben-Sänger kannten. Doch der starb einen Tag vor dem Konzert, genau an Schultes 25. Geburtstag, am 20. August 1996. Ojemine. »Durst«, das letzte Lied des Albums, fängt mit einer ähnlichen Gitarre an wie »Macht kaputt was euch kaputt macht« der Scherben. Erzählt man das dem Doc, freut es ihn, denn »das ist die beste Referenz, die es geben kann«.

Wen er tatsächlich persönlich kannte, war Mark E. Smith, den nun gestorbenen Sänger von The Fall. Doc Schoko waren mit ihnen auf Tour als Vorband. Dabei verstanden sie sich mit dem sagenhaften Smith, der doch so unberechenbar unwirsch gewesen sein soll, sehr gut. Smith war höflich und freundlich. Ist der Doc ebenfalls – und grundsätzlich verschmitzt.

»Stadt der Lieder« ist eigentlich ein Romanprojekt von ihm. So sollte schon sein letztes Album heißen, 2009. Doch das hieß dann »Schlecht dran / Gut drauf«. Es war alberner und weniger hart als das neue Werk, das eine beeindruckend depressive Kraft birgt. Wie eine Welle, die einen am Strand runterdrückt, doch man kommt wieder hoch und kriegt Luft. »Gib mir eine Ahnung nach vorn!«– dieser mächtige erste Song heißt wirklich »Strand« –, ein anderer »Hawaii zu Hause«. Der handelt von einem, der sich ein Surfbrett gekauft hat und es nicht benutzt, sondern an die Wand hängt: »Ich hab einen Freund / der sieht sich selbst auf den Wellen stehen / an seiner Wand / Hawaii, Hawaii, Hawaii«. Das ist brutal. In einem weiteren Song geht es schnurstracks auf den »Hirnfriedhof«, wo die verlorenen Illusionen ruhen. Besonders düster ist das Lied »Pferdekopfnebel«: »Wir wollten lieben / wollten fliegen / in Sternen schwebend liegen / doch mit Kummer im Getriebe«.

Aber wenn man genau hinhört, ist das gar nicht so dunkel und depressiv. Es sind die Jokes, die man macht, wenn die Depression vorüber ist. »Nur keine Panik, tralalala«, singt der Doc in »Morgen bin ich wieder da«. »Denn es geht ja darum, den Arsch wieder hoch zu kriegen«, sagt er, »nach dem Motto: Nimm deinen Scheiß und geh tanzen.« Von dem Lied gab es zuerst eine langsame Version im Neil-Young-Stil. »Das war schleppend, das war qualvoll, echt zu hart«. Irgendwann kam die Band darauf, es mehr nach Creedence Clearwater Revival klingen zu lassen. »Jetzt tanzen die Leute dazu auf den Konzerten – zu so einem Deprisong! Das ist genau das, wo es hin soll.« Für den Doc ist es »das alte Bluesding: Die Geschichte erzählen, wie sie passiert ist, und daraus seine Freude ziehen. Das ist die Ursuppe.«

Das lustigste und zugleich saxophon-souljazzigste Lied ist »Bierchen« über eine volle Bierflasche am Wegesrand. Der Doc sah das »Bierchen« im Sommer einsam mitten auf dem Leopoldplatz in Berlin-Wedding rumstehen und singt: »es ist warm, es ist alt...trink es aus, es ist dein«. Und im »Pferdekopfnebel« heißt es überraschend: »Die Pferde haben Galaxie«, weil es ein Witz ist. Der Pferdekopfnebel ist eine Wolke im Weltall, die so aussieht wie das Haupt eines Gauls. Dazu rumort die Musik zwischen verlorenem Postpunk und Lofi-Impressionismus. Bitte was? Der Doc sagt, Doc Schoko machen Beatmusik, mit Gitarren und Schlagzeug, ganz einfach.