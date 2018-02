Durch die Uni geht ein Ruck

Sie sind viele: Stundentische Hilfskräfte streikten Ende Januar in Berlin Foto: Lukas Laier

Was tun, um die Bosse das Fürchten zu lehren? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Streikvollversammlung der studentischen Hilfskräfte (SHKs) in Berlin am Freitag. Mehr als 400 Aktivistinnen und Aktivisten aller Universitäten und Hochschulen waren in der Technischen Universität zusammengekommen, um ihr weiteres Vorgehen zu beraten. Diskutiert werden sollte die Frage, wie es nach vier Warnstreiktagen Ende Januar mit dem Kampf für einen neuen Tarifvertrag für die landesweit 8.000 SHKs weitergehen sollte.

Mit den Ausständen hatten die Beschäftigen, die im Bündnis TV Stud organisiert sind und von den Gewerkschaften Verdi und GEW vertreten werden, den Druck erhöht. Zahlreiche Institutionen an den Hochschulen, wie Bibliotheken und PC-Pools, mussten früher oder vollständig schließen.

Dennoch haben die Chefs auch eine Woche später noch kein neues Angebot vorgelegt. Von einem »großen Schweigen« spricht Verdi-Aktivistin Steffi im Gespräch mit junge Welt. In einzelnen Punkten wollten die Hochschulleitungen Zugeständnisse machen, so solle etwa die Diskriminierung in Sachen Urlaub beendet werden. Bislang haben SHKs eine Woche weniger Jahresurlaub als die anderen Hochschulbeschäftigten. In zentralen Punkten, wie etwa der Forderung nach einer Erhöhung des Stundenlohns auf 14 Euro, wolle sich die Gegenseite jedoch noch immer nicht bewegen, so die Gewerkschafterin.

Die Beschäftigten kämpfen auch dafür, dass der seit 2001 nicht mehr erhöhte Lohn der SHKs künftig an die Inflation und an die Lohnentwicklung der sonstigen Hochschulbeschäftigten gekoppelt wird. Auf der Streikversammlung betonten Redner die Notwendigkeit, sich nicht spalten zu lassen: Es ginge um einen einheitlichen Tarifvertrag für alle, nicht um separate Vereinbarungen mit einzelnen Hochschulen, im Zuge derer die andere Beschäftigte leer ausgingen.

Bislang stößt das Anliegen der Studenten auf große Resonanz. An den Streikkundgebungen und einer Demonstration hatten sich in der vergangenen Woche laut Gewerkschaftsangaben bis zu 1.500 SHKs und Unterstützer beteiligt. Gleichwohl räumt Verdi-Aktivistin Steffi ein, dass die Mobilisierung für den Arbeitskampf Herausforderungen bereithält: So sei es an den kleinen, nichtuniversitären Hochschulen schwierig, Kommilitonen zum Kampf für ihre eigenen Interessen zu mobilisieren. Dabei seien die Arbeitsbedingungen an diesen Institutionen besonders prekär.

Steffi betont zudem die gesamtgesellschaftliche Dimension der Auseinandersetzung. Hunderte Studierende, die in den letzten Wochen Mitglieder einer Gewerkschaft geworden seien, würden dadurch wichtige Erfahrungen sammeln. Sie stellten sich damit gegen die vorherrschende gesellschaftliche Tendenz, dass viele Lohnabhängige nur ihr eigenes Arbeitsverhältnis betrachteten. Vielen ginge es heute darum, individuelle Vorteile herauszuschlagen, statt gemeinsam mit anderen für die eigenen Interessen zu kämpfen. Wer sich gewerkschaftlich organisiere, setzte dagegen auf solidarisches Handeln.

Nach der Arbeit in Gruppen und intensiven Debatten, während denen die Aktivisten unter sich bleiben wollten, verabschiedete die Vollversammlung mit großer Mehrheit eine Resolution zum weiteren Vorgehen. Noch in der Prüfungszeit des zu Ende gehenden Wintersemesters solle es weitere Warnstreiks geben. Für das Sommersemester sind ebenfalls Warnstreiks geplant, perspektivisch auch ein unbefristeter Erzwingungsstreik. Matthias Neis, Verhandlungsführer für Verdi und Mitglied der Tarifkommission, äußerte sich nach der Annahme der Resolution gegenüber jW optimistisch. Es habe sich bei den Gesprächen während der Versammlung gezeigt, dass noch mehr Studierende als bisher bereits seien, sich aktiv in den Arbeitskampf einzubringen. »Das war ein starker Impuls, die Leute sehen sich selbst in die Verantwortung gesetzt«, so Neis. Nach dem Ende der Veranstaltung zogen die SHKs mit Fahnen und Megaphonen durch das Unigebäude. »Durch die Uni geht ein Ruck, SHKs machen Druck!« lautete die Parole. Den Hochschulleitungen steht aller Voraussicht nach ein heißer Sommer bevor.