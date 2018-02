»Klassen, die in der Schulzeit nie Politik hatten«

Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Politische Bildung in den Schulen wird offenbar nicht in allen Bundesländern großgeschrieben. Sie haben in einer neuen Vergleichsstudie, veröffentlicht Ende Januar, dahingehend erhebliche Diskrepanzen in den Lehrplänen ermittelt. Hat Sie das selbst verblüfft?

Wir waren sehr überrascht! Im Durchschnitt der Länder entfallen nur gut zwei Prozent der gesamten Lernzeit der Klassen 5 bis 10 auf politische Bildung. Wir hätten auch nicht gedacht, dass für Gymnasiasten in Hessen und Schleswig-Holstein in der Sekundarstufe I rund achtmal mehr Politikunterricht auf dem Stundenplan steht als beim Schlusslicht Bayern. Die jeweiligen Prozentanteile des Fachs an der Stundentafel lesen wir als Beleg für die Bedeutung, die eine Landesregierung der politischen Bildung zumisst.

Sie konstatieren in der Studie drei »unterschiedliche Kulturen der politischen Bildung«. Wie stellen die sich dar?

Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz stehen für eine Kultur der Vernachlässigung politischer Bildung, vor allem Hessen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen für eine Kultur der Anerkennung. Dazwischen liegen die Länder, die sich mit ihrer Mittelmäßigkeit zufriedengeben.

Wie verteilen sich die Angebote auf die Schulformen bzw. die Jahrgangsstufen?

Laut ministeriellen Vorgaben für Bayern, Sachsen, Thüringen und das Saarland beginnt der Politikunterricht erst in der Klassenstufe 9 oder 10 des Gymnasiums. In fast der Hälfte der Länder soll Politik erst ab Klasse 8 oder später auf den Stundenplan. Das finden wir sehr bedenklich. In dieser kurzen Zeit kann man weder ein politisches Bewusstsein entwickeln noch eine demokratische Grundhaltung. Wenigstens formal vorbildlich sind Bremen, Hessen, NRW und Schleswig-Holstein, hier sehen die Stundentafeln das Leitfach der politischen Bildung ab Klassenstufe 5 vor. Aber: Ob die Schulen das wirklich umsetzen, steht auf einem anderen Blatt. Es kommt nicht selten vor, dass eine Klasse in ihrer gesamten Schulzeit nie das Fach Politik hatte (siehe jW vom 13. Dezember).

Bleiben wir bei Bayern. Warum wird politische Bildung ausgerechnet dort so geringgeschätzt?

Das können wir mit unserer Studie nicht feststellen. Wir wissen aber, dass konservative Parteien und Regierungen es seit jeher vorziehen, relativ viel Zeit für Geschichtsunterricht und wenig bis sehr wenig Zeit für Politikunterricht vorzugeben. Das neutralisiert und entpolitisiert die politische Bildung.

Sie würden also sagen, dass der Umfang dieses Unterrichts jeweils Ausdruck eines konkreten politischen Willens ist?

Ja, selbstverständlich, und sei es nur die Angst der Kultusministerien davor, die Stundentafeln anzurühren. Erstaunlich ist, dass unsere Daten weder klare Zusammenhänge zwischen der parteipolitischen Zusammensetzung von Landesregierungen, noch Unterschiede nach dem West-Ost-Schema erkennen lassen. Wir haben allerdings nur die gegenwärtige Situation untersucht. Große Umbrüche gab es aber in den letzten zwei Jahrzehnten nicht.

Wäre im eher konservativ geprägten Hessen nicht mit einem ähnlichen Ergebnis wie in Bayern zu rechnen gewesen?

Nein. Hessen hat eine bis in die 1970er Jahre zurückreichende Tradition der großen Anerkennung schulischer politischer Bildung. Die konnte im Grundsatz über alle Regierungen hinweg verteidigt werden. Dagegen praktiziert Bayern seit Jahrzehnten eine Kultur der Missachtung schulischer politischer Bildung. Das zu ändern, ist viel schwieriger als einmal erreichte Errungenschaften zu verteidigen.

Sie beklagen ja eine verbreitete Abwertung der politischen zugunsten von ökonomischer Bildung an den Schulen. Lässt sich dieser Trend an Ihren Zahlen ablesen?

Aus dieser Studie nicht. Aber für NRW haben wir gezeigt, dass wirtschaftliche Themen in den Lehrplänen mindestens dasselbe Gewicht haben wie politische. An der Gesamtschule entfallen in den beiden Fächern Politik und Wirtschaft sogar fast 60 Prozent der Themen auf Wirtschaft, nur 25 Prozent auf Politik. Man muss also genau hinschauen, was die Lehrpläne inhaltlich vorgeben. In vielen Bundesländern gilt außerdem: Kein Fach wird auch nur annähernd so häufig von nicht dafür ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet wie Politik.